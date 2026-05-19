“ศุภมาส” เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้
ศุภมาส เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้ พร้อมเก็บเงินไปทำอย่างอื่น โดยเชื่อว่าหลังการประชุม ครม. จะมีความชัดเจนขึ้น
จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลก 2026 ฟรี เนื่องจาก ตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ ยืนกรานตัวเลขขั้นต่ำที่ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท และเป็นจำนวนตัวเลขที่ทางไทยยอมรับไม่ได้นั้น
ล่าสุด นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า สถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างออกไป เนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง และเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งบอลโลกครั้งที่แล้ว คือ ถ่ายทอดสดในเวลา 03.00-09.00 น. ทำให้โอกาสที่ร้านอาหารจะขายของได้ในเวลาดังกล่าวมีไม่มาก ซึ่งราคาที่ฟีฟ่าเสนอให้เราซื้อ ก็ไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ แต่ตนไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ เนื่องจากเป็นกรดของ FIFA แต่อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยมี 70 ล้านคน ในขณะที่ประเทศประเทศใหญ่ มีประชากร 1,000 -1,400 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าประเทศไทย 20 เท่า แต่บางประเทศได้ราคาลิขสิทธิ์ถูกกว่าประเทศไทย
ส่วนประเทศที่กำลังมีการเจรจาก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่แตกต่างกัน แต่จำนวนประชากรต่างกันกันมาก ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยต่อหัวทำให้ค่าลิขสิทธิ์ต่างกัน 20 เท่า รัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหา ที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งตัวเลขที่ถูกเสนอมาถือว่าค่อนข้างราคาสูง และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ว อาจเป็นเพราะช่วงเวลาในการถ่ายทอดสด รวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช. 1 ก้อน และเอกชนสนับสนุนอีก 1 ก้อน แต่ในปีนี้ไม่มี วันนี้ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือครม. เพื่อทำความเห็นว่าดำเนินการอย่างไรต่อ
เมื่อถามว่ามีคำแนะนำให้กับคนไทยที่อยากดูบอลโลกอย่างไรบ้าง นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน เพราะมีข่าวว่า FIFA จะมีช่องทางให้คนไปดูได้แต่ต้องเสียค่าบริการ รวมถึงมีแนวคิดอาจจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันในช่วง 10 นาทีแรกของทุกนัด แต่เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุย ยังไม่มีข้อสรุป อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามดู ว่าจะมีเอกชนรายใดเห็นโอกาสทางธุรกิจ มาสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลกหรือไม่
ส่วนจะรอจนถึงโค้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลดราคาหรือไม่นั้น นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นตัวเลขที่เราสามารถอธิบายได้ แต่ถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่น
ทั้งนี้จะหลังการประชุม ครม. ในวันนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้น โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อไป
