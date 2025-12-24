ยืนยันแล้ว! ไทยเจ้าภาพ VNL 2026 สนาม 2 ด้านนายกสมาคมฯ รับกังวลเรื่องเวลาเตรียมทีม

วอลเลย์บอล

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 11:59 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:51 น.
ข่าวดีแฟนลูกยาง เมื่อมีการยืนยันแล้วว่า ไทย ได้เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026 สนามที่ 2 ด้านนายกสมาคมฯ มั่นใจเรื่องการจัดการ แต่กังวลเรื่องเวลารวมทีมของไทย

ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 โดยจะระเบิดความมันกันที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า

การแข่งขันในปี 2026 นี้ จะมีทีมระดับโลกเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 18 ชาติ ได้แก่ อิตาลี, บราซิล, ตุรกี, โปแลนด์, ญี่ปุ่น, จีน, สหรัฐอเมริกา, เนเธอร์แลนด์, เซอร์เบีย, เยอรมนี, โดมินิกัน, แคนาดา, ฝรั่งเศส, เบลเยียม, เช็กเกีย, ยูเครน, บัลแกเรีย และ ไทย

Credit : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายสมพร ระบุต่อว่า ในด้านการบริหารจัดการแข่งขันนั้นไม่มีอะไรน่ากังวล เนื่องจากไทยมีประสบการณ์และได้รับคำชมจากการจัดแมตช์ระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือสภาพความพร้อมของทีมหญิงทีมชาติไทย เนื่องจากนักกีฬาตัวหลักส่วนใหญ่เดินทางไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศ ทำให้มีเวลาในการกลับมารวมตัวฝึกซ้อมร่วมกันค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ต้องวางแผนอย่างหนักเพื่อให้นักกีฬาปรับจูนเข้าหากันได้เร็วที่สุด เพื่อยกระดับฟอร์มการเล่นให้แข็งแกร่งพอที่จะรักษามาตรฐานและอยู่รอดในศึก VNL ต่อไป เนื่องจากปีหน้ามีตารางการแข่งขันที่หนักและท้าทายมาก

อ้างอิง : Facebook Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

 

