เพจดังเทียบภาพการโปรโมท “ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ 1998” ชาวเน็ตแซว 27 ปีผ่านไปยังใช้วิธีเดิม

ทำเอาชาวเน็ตอ้าปากค้าง เมื่อเพจดังเทียบภาพการโปรโมท ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ เมื่อ 27 ปีที่แล้ว ยังใช้ป้ายไวนิลแขวนสะพานลอยเหมือนเดิม
ตอนนี้หนึ่งในประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจและใส่ใจคงหนีไม่พ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ แต่เป็นความสนใจในแง่ลบ เพราะตลอด 1-2 วันที่ผ่านมามีการแชร์ปัญหาออกมาไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุดวันนี้ (4 ธันวาคม) เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้มีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบการโปรโมทซีเกมส์ครั้งนี้ กับ เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2541 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกัน โดยในภาพทั้ง 2 ปี ยังใช้ป้ายไวนิลแขวนกับสะพานลอยในการโปรโมท พร้อมแคปชั่นว่า
“๒๗ ปีผ่านไปกับมหกรรมกีฬาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ”
“ภาพบน : ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ ๒๕๔๑”
“ภาพล่าง : ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ ๒๕๖๘”
นอกจากนี้ ทางเพจได้มีการโพสต์ข้อความในช่องคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในยุคของนายกรัฐมนตรี ชวนหลีกภัย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก กำกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ”
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้
“ย้อนยุคเหรอ? หรือภาพสลับปี?”
“เขาเขียนปีผิดมั้ยนะคับ จริงๆ ปี 68 น่าจะเปน 1000 ป่ะคับ”
“Retro สุดๆ ผมขับผ่านก็นึกว่างานกีฬาสีโรงเรียน ขอโทษจริงๆ มันรู้สึกแบบนั้น”
“โอ้ย ถ้าไม่เห็นว่าเนื้อมันๆ ว่าพิมพ์บนไวนิล ก็นึกว่า เขียนป้ายผ้าด้วยสีน้ำพลาสติกแบบสมัย 30 ปีที่แล้วซะอีก ตอนปี 2541 ยังดูเท่ ดูโมเดิร์นกว่าอีก”
“ทำไมรู้สึก 1998 ดูโมเดิร์นกว่า 555”
“ปัจจุบัน ทำแบบคลาสสิค”
อ้างอิง : Facebook โบราณนานมา
