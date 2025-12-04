ข่าวกีฬาซีเกมส์

เพจดังเทียบภาพการโปรโมท “ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ 1998” ชาวเน็ตแซว 27 ปีผ่านไปยังใช้วิธีเดิม

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 13:28 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 13:28 น.
79

ทำเอาชาวเน็ตอ้าปากค้าง เมื่อเพจดังเทียบภาพการโปรโมท ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ เมื่อ 27 ปีที่แล้ว ยังใช้ป้ายไวนิลแขวนสะพานลอยเหมือนเดิม

ตอนนี้หนึ่งในประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจและใส่ใจคงหนีไม่พ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ แต่เป็นความสนใจในแง่ลบ เพราะตลอด 1-2 วันที่ผ่านมามีการแชร์ปัญหาออกมาไม่เว้นแต่ละวัน

ล่าสุดวันนี้ (4 ธันวาคม) เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้มีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบการโปรโมทซีเกมส์ครั้งนี้ กับ เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2541 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกัน โดยในภาพทั้ง 2 ปี ยังใช้ป้ายไวนิลแขวนกับสะพานลอยในการโปรโมท พร้อมแคปชั่นว่า

“๒๗ ปีผ่านไปกับมหกรรมกีฬาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ”

“ภาพบน : ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ ๒๕๔๑”

“ภาพล่าง : ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ ๒๕๖๘”

Credit : โบราณนานมา

นอกจากนี้ ทางเพจได้มีการโพสต์ข้อความในช่องคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในยุคของนายกรัฐมนตรี ชวนหลีกภัย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก กำกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ”

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้

“ย้อนยุคเหรอ? หรือภาพสลับปี?”

“เขาเขียนปีผิดมั้ยนะคับ จริงๆ ปี 68 น่าจะเปน 1000 ป่ะคับ”

“Retro สุดๆ ผมขับผ่านก็นึกว่างานกีฬาสีโรงเรียน ขอโทษจริงๆ มันรู้สึกแบบนั้น”

“โอ้ย ถ้าไม่เห็นว่าเนื้อมันๆ ว่าพิมพ์บนไวนิล ก็นึกว่า เขียนป้ายผ้าด้วยสีน้ำพลาสติกแบบสมัย 30 ปีที่แล้วซะอีก ตอนปี 2541 ยังดูเท่ ดูโมเดิร์นกว่าอีก”

“ทำไมรู้สึก 1998 ดูโมเดิร์นกว่า 555”

“ปัจจุบัน ทำแบบคลาสสิค”

อ้างอิง : Facebook โบราณนานมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

9 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

16 นาที ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

30 นาที ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

39 นาที ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

41 นาที ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

49 นาที ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน บันเทิง

วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นร.ญี่ปุ่นวัย 15 ใช้มีดแทงชายแปลกหน้าเจ็บสาหัส สารภาพเป็นคนทำแต่ไม่พูดถึงแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันพ่อ 2567 รวมประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันพ่อ 2568 ประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี คำคมซึ้ง ๆ ในวันพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#039;น้าตุ๊ก อรุณี&#039; ตำนานนักพากย์ &#039;โคนัน-ซึเนโอะ&#039; ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผยพฤติกรรมของนานา ปลอมสลิปเพื่อยื้อหนี้ 195 ล้าน ข่าว

ทนายเหยื่อ แฉ “นานา” ปลอมสลิป กุเรื่อง ปปง. แช่แข็งเงิน ยื้อหนี้ 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ส่ง “ธรรมนัส-อรรถกร” ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่มีคนยื่นประกัน “นานา ไรบีนา” ขีดเส้นยื่นได้ถึง 4 โมง ก่อนส่งทัณฑสถาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นข่าวดี! กฟภ. เร่งเคาะมาตรการ ช่วยค่าไฟ เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ คาดใช้งบกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 ขายเหล้าไหม ไลฟ์สไตล์

วันพ่อขายเหล้าได้ไหม 5 ธันวาคม 2568 เปิดกฎใหม่ปลดล็อกจำหน่ายแอลกอฮอล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน บันเทิง

เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ฝากข้อความให้ เวย์ ดูแลลูกแทนการไปโรงพัก บันเทิง

เวย์ เปิดปากแล้ว ยัน ไม่ได้หย่า นานา เผยสาเหตุ ไม่โผล่เยี่ยม เพราะเมียสั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจดังเทียบภาพการโปรโมท “ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ 1998” ชาวเน็ตแซว 27 ปีผ่านไปยังใช้วิธีเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 13:28 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 13:28 น.
79
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
รูขุมขว้างกว้างเกิดจากอะไร

ปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากอะไร ต้องดูแลรักษาอย่างไร

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button