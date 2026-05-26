ข่าว

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บ.จีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:49 น.
59

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บริษัททุนจีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี ชาวเน็ตโยงช่องอื่นทำคอนเทนต์น่าสงสารคล้ายกัน

จุดเริ่มต้นไวรัลสู้ชีวิต มาจาก 2 สามีภรรยามีอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร ต้องสลับกันเลี้ยงลูกวัย 8 เดือน (บางทีก็พาลูกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วย) ซึ่งทางฝั่งภรรยาชอบถ่ายคลิปชีวิตประจำวันลง TikTok เก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่แล้ว

วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ ฝั่งสามีโดนลูกค้าชาวจีนปาเงินค่าอาหารใส่ เงินทั้งหมดร่วงลงพื้น ฝั่งภรรยาจึงนำภาพนั้นมาโพสต์ระบายความกดดันของคนทำงานบริการ คลิปนั้นกลายเป็นไวรัลมีคนดูมากถึง 11 ล้านวิว หลายคนต่างก็สงสารและเห็นใจที่ถูกกระทำแบบนี้ แห่โอนเงินไปช่วยเป็นค่านมให้ลูกกันเพียบ ความไวรัลนี้ไปเตะตาเอเจนซี่ทุนจีนเข้า (อ้างตัวเป็นบริษัท) เลยมีการติดต่อเพื่อขอร่วมงานกับ 2 สามีภรรยาไรเดอร์

สคริปต์สั่ง “เรียกทัวร์ลงเมีย” จัดฉากดราม่า

เอเจนซี่นัดเจอกันที่คาเฟ่ (มากันเป็นทีมงานไทย 4 คน จีน 1 คน) นั่งคุยกันกว่า 2 ชั่วโมง ซักประวัติยันภาระหนี้สิน ก่อนเสนอค่าจ้างให้ทำคลิป คลิปละ 1,000 บาท มีการส่งเรฟเฟอเรนซ์คลิปต่างประเทศมาให้ดู และบรีฟสคริปต์จัดฉากให้ภรรยารับบทนางร้าย ขี้เกียจ นอนกินเฟรนช์ฟรายส์สบายใจเฉิบอยู่กับลูกเล็กที่บ้าน ปล่อยให้สามีออกไปทำงานตากแดดเหนื่อยคนเดียว โดยเอเจนซี่ทุนจีนมีเป้าหมายว่า “เมียจะต้องโดนทัวร์ลง” เพื่อเรียกยอดวิวและเอนเกจเมนต์ ฝั่งไรเดอร์รู้อยู่แก่ใจว่าทำไปเมียต้องโดนด่า แต่ก็ยอมทำโดยอ้างว่า “อยากหาเงินปลดหนี้” เพราะทางเอเจนซี่ขายฝันว่าจะพาชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้น

เซ็นสัญญาทาส ฮุบช่อง 100% หักหัวคิว 80/20

หลังจากประชุมงานพร้อมบรีฟสคริปต์เสร็จเรียบร้อย ก็มีการถ่ายทำตามบทบาทที่ตกลงจนคลิปมียอดคนดูมากถึง 5 ล้านวิว เอเจนซี่จึงเปลี่ยนข้อเสนอใหม่จากให้คลิปละ 1,000 บาท เป็นให้เงินเดือนประจำ คนละ 10,000 บาท สองคนรวม 20,000 บาทต่อเดือน แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน คือ ต้องเซ็นสัญญา 3 ฉบับ (จ้างอินฟลูฯ, ลิขสิทธิ์, ภาพลักษณ์) โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทจะเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิ์ดูแลช่อง 100% ในทันทีที่จรดปากกาเซ็นชื่อลงไปในสัญญา

นอกจากนั้นในสัญญายังระบุเรื่องการแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาแบบขูดเลือดเนื้อ ระบุว่า บริษัทหัก 80% ไรเดอร์ 2 ผัวเมียได้แค่ 20% และในสคริปต์ที่ส่งมาให้เล่นก็ดันมีภาษาจีนกำกับเอาไว้ด้วย แต่ระหว่างที่ร่วมงานกัน ลูกวัย 8 เดือนเกิดป่วยและเงินช็อต ทำให้ไรเดอร์จึงได้ตัดสินใจขอเบิกเงินล่วงหน้า 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลลูก

จุดแตกหักก่อนโดนยึดช่อง

เอเจนซี่อยากทำคอนเทนต์ให้ไรเดอร์ขายหันมา “ขายหมูปิ้ง” เพื่อหารายได้ที่สามารถเอาลูกมาทำด้วยได้ และเมียไม่ต้องนอนอยู่บ้านเฉย ๆ ตามฉากที่จัดไว้ในตอนแรก โดยบ.จีนจะลงทุนให้ทั้งหมด แต่ทางภรรยาไรเดอร์แจ้งว่า ตัวเองถนัดทำไก่ทอดมากกว่า เอเจนซี่จึงจะให้ลงทุนเองถ้าจะทำไก่ทอดขาย สองผัวเมียไรเดอร์จึงยอมเจียดเงินตัวเองไปเปิดร้านไก่ทอด แล้วเอาพิกัดร้านไปโพสต์โปรโมทในสตอรี่ช่อง TikTok

หลังจากนั้น เอเจนซี่ เห็นโพสต์โปรโมทร้านไก่ทอด เลยสั่งยึดช่องทันที ทำการเปลี่ยนรหัส และล็อกเอาท์ออกตอนนั้นเลย ทั้ง ๆ ที่ช่องดังกล่าวเป็นช่องที่ผัวเมียไรเดอร์สร้างมาด้วยกัน 3 ปีมีผู้ติดตามเกือบ 4 หมื่น กลับหายไปในพริบตา โดยบริษัททุนจีนแห่งนี้อ้างว่า ไรเดอร์ทำผิดสัญญา นำช่องที่ตอนนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแล้ว ไปโพสต์โปรโมทหาผลประโยชน์ส่วนตัว 100% โดยไม่ขออนุญาต

ไรเดอร์กลัวจะไม่ได้เงินเดือนและกลัวจะโดนบริษัทฟ้อง จึงอัดคลิปแฉความจริงทั้งหมด พร้อมขอโทษสังคมที่ร่วมจัดฉากโกหกเพราะเห็นแก่เงิน แต่ดรามามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากที่ทาง HR ของเอเจนซี่ออกมาชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนเป็นของคนไทย 100% ถูกกฎหมาย (แต่ยอมรับว่าผู้บริหารเป็นคนจีน) ยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้จัดฉากดราม่า เป็นเพียงการแนะนำทิศทางคอนเทนต์ให้น่าสนใจ HR ย้ำว่าที่ยึดช่องเพราะผิดสัญญาเรื่องแอบโปรโมทร้านตัวเอง และตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานพิจารณาข้อกฎหมาย

ชาวเน็ตจับโป๊ะโยงพิรุธช่องอื่น

ดันมีชาวเน็ตตาดีจับพิรุธได้อีกช่องหนึ่ง คือ พ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยว ที่ทำคอนเทนต์อุ้มลูกรับจ้างทำความสะอาดแนวน่าสงสาร แต่จู่ ๆ ก็มีเงินจากไหนไม่รู้มาทำแบรนด์น้ำยาทำความสะอาดเป็นของตัวเอง เหล่านักสืบโซเชียลเลยลองเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของแบรนด์น้ำยานั้นไปตรวจสอบ และพบว่า ชื่อดันไปตรงกับ บริษัท ส. ซึ่งก็คือเอเจนซี่จอมบงการแห่งนี้ สังคมเลยตั้งคำถามหนักว่า นี่คือโมเดลธุรกิจ”จัดฉากสร้างความสงสารเพื่อปูทางขายสินค้า” ใช่หรือไม่?

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, รายการ ถกไม่เถียง, Phutta Talk

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

5 นาที ที่แล้ว
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา เลขเด็ด

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

24 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 ข่าว

ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

26 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ข่าว

เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัว “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงฯ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บ.จีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสั่งสอบ คดี “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่งรถ F1 ถูกกรีดขาที่กรุงเทพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง เศรษฐกิจ

4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่านาทีชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส เคลียร์ชัดโอกาสมาทำถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา &quot;ทองคำเปลว&quot; อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม ข่าว

สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา “ทองคำเปลว” อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรุ่งนี้! คดี 12 ป.ป.ช. ถูกฟ้องปกปิดเอกสารข้อมูลนาฬิกาหรู “ลุงป้อม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต ข่าวดารา

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง ข่าว

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% พร้อมทำงานต่อ เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ฟาดแรง &quot;ลีน่าจัง&quot; ปมคลิปเสียง &quot;ทราย สมุทร&quot; ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้ ข่าว

“บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่กลืนเม็ดกระท้อนทำกระเพาะทะลุ ต้องตัดลำไส้ทิ้ง ข่าว

อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง ไลฟ์สไตล์

น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ “มาครง” หารือความร่วมมือทางการค้า ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน เศรษฐกิจ

ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รวบ อดีต สส.ปชป. คาคอนโด คดี พ.ร.บ.เช็ค เสียหายทะลุ 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก ข่าว

ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:49 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button