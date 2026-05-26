ม.การกีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่าดีเด่นปี 68
เพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ TNSU โพสต์ข้อความแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 “เพชรพลบดี”
สำหรับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ 7 ปี โดยงานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
ปัจจบุัน เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ มีนามเดิมว่า อรอนงค์ สุวรรณศรี เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535 ที่บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรสาวของคุณหญิงหนูเพียร สรภูมิ
ต่อมาได้รับพระราชทานนามสกุลเป็น อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ และภายหลังได้รับพระราชทานนามสกุลใหม่เป็น อรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ตามลำดับ
ลำดับพระราชทานยศทหาร
การเลื่อนยศของท่านดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานจากราชกิจจานุเบกษาดังนี้
วันที่ 21 เมษายน 2560 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานยศทหาร โดยลำดับที่ 17 ว่าที่ร้อยโทหญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ ได้รับพระราชทานยศเป็น ร้อยโทหญิง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ชื่อและฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานตามลำดับ ได้แก่ อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ (หลัง 24 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2566), คุณหญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ (30 มิถุนายน 2566 – 27 กรกฎาคม 2567), คุณหญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (27 กรกฎาคม 2567 – 23 ตุลาคม 2567) และท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (23 ตุลาคม 2567 – ก่อนได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าจอม)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พลตรีหญิง คุณหญิง เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 5 นาย โดยมีรายชื่อท่านรวมอยู่ด้วย ซึ่งนับเป็นข้อสังเกตว่าท่านได้รับยศ พลตรีหญิง ขณะอายุเพียง 31 ปี
ต่อมาในปี 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ฐานันดรศักดิ์ บทบาทในพระราชสำนัก
ท่านดำรงตำแหน่งบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันพำนักอยู่ที่พระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ (ปิยนาฏวชิรพัทธ์)
ภารกิจผู้แทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ
วันที่ 12 เมษายน 2569 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดฝั่งแดง อำเภอธวัชบุรี และพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ภูมิลำเนาของท่านเอง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสมโภชและพุทธาภิเษก “พระพุทธปิยนาฏวชิรพัทธ์” ณ วัดปฐมวนาราม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำตัวของท่าน ปางโปรดอสุรินทราหู ขนาดความยาว 8 เมตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ พ.ศ. 2567 — เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ฝ่ายใน, พ.ศ. 2568 — เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) และเหรียญราชรุจิทอง รัชกาลที่ 10
นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ แก่ท่านผู้หญิงอรอนงค์อีกด้วย
ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าจอมอรอนงค์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงถวายปิ่นโต ภัตตาหาร และสังฆทาน พร้อมทั้งทรงปล่อยโคกระบือ 1 คู่ รวมถึงทรงปล่อยนกและทรงปล่อยปลา
