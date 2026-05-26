ข่าวอาชญากรรม

ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด

Aindravudh เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 15:31 น.
เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ด.ญ. เอมมี่ สัยสด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันไว้อาลัยแด่เด็กหญิง หลังพ่อเลี้ยงลงมือฆาตกรรม ด.ญ. เอมมี่ จนเสียชีวิต

โพสต์แสดงความเสียใจมีผู้เข้ามากดความรู้สึกมากกว่า 18,000 ครั้ง มีผู้เขียนข้อความแสดงความรู้สึกกว่า 1,100 คอมเมนต์ มีการแชร์โพสต์ออกไป 652 ครั้ง ผู้คนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเด็กหญิง ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี บางความเห็นเรียกร้องให้ลงโทษผู้ก่อเหตุขั้นสูงสุดผ่านแฮชแท็ก #เพราะโทษประหารไม่มีอยู่จริง ชาวโซเชียลต่างรู้สึกสงสารจับใจกับชะตากรรมของลูกสาวครอบครัวที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ทั้งนี้ เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายพรชัย ศรีมภา พ่อเลี้ยง ก่อเหตุฆ่าลูกสาววัย 12 ปีอย่างโหดเหี้ยม ฟันศีรษะแม่จนบาดเจ็บสาหัสโคม่า ผู้ก่อเหตุเพิ่งเข้ามาคบหากับแม่ได้เพียง 3 เดือน

ช่วงวันศุกร์หรือวันเสาร์ก่อนเกิดเหตุแอบไปด้อมมองลูกสาวที่โรงเรียน ครูสังเกตเห็นท่าทีไม่น่าไว้วางใจ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ตำรวจพบเดินอยู่ตามถนน ตรวจค้นเจอยาบ้า 1 เม็ด ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเสพยา เจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้ากระบวนการบำบัด ปล่อยตัวออกมา คาดว่าลงมือก่อเหตุในช่วงเวลานั้น

เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม เวลาประมาณ 06.00 น. ไปขอยืมรถจักรยานยนต์จากหลานสาวอ้างว่าจะไปซื้อน้ำมัน ขี่หลบหนีไป ลูกสาวไม่ได้ไปโรงเรียน ตาไม่สามารถติดต่อลูกสาวกับหลานได้ ครูพร้อมกับตาจึงเดินทางไปที่บ้าน เมื่อเปิดประตูเข้าไปได้กลิ่นเหม็นเน่า พบแม่คลานออกมาในสภาพตัวเปื้อนเลือด มีบาดแผลรอยฟันที่ศีรษะ อาการสาหัสโคม่าไม่สามารถพูดได้

เจ้าหน้าที่พบศพลูกสาวในห้องเก็บของหลังบ้าน สภาพนอนหงายเริ่มขึ้นอืด ร่างกายท่อนล่างเปลือยเปล่า คนร้ายถกเสื้อผ้าลงไปกองรวมกันที่ปลายเท้า นำผ้าสีแดงมาคลุมอำพรางศพเอาไว้ ตามร่างกายมีรอยมีดฟันอย่างรุนแรงหลายแผลบริเวณศีรษะ หน้าอก แผ่นหลัง แต่ละแผลยาวไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร คนร้ายใช้ผ้า 4 ผืนมัดลำคอ ใช้เชือกมัดข้อมือไพล่หลัง มัดข้อเท้าติดกัน พบคราบอสุจิบริเวณช่องคลอด เจ้าหน้าที่กู้ภัยประเมินเบื้องต้นว่าคนร้ายอาจรัดคอลูกสาวจนขาดใจเสียชีวิตก่อนใช้มีดฟันซ้ำเข้าที่ร่างกาย

ผู้ก่อเหตุมีประวัติอาชญากรรมรุนแรง เมื่อปี 2562 เคยก่อเหตุใช้ไม้ตีศีรษะผู้หญิงสูงอายุที่เข้าไปหาหน่อไม้ในป่าจนเลือดอาบ ใช้มีดฟัน ข่มขืนขณะเหยื่อบาดเจ็บ ขู่กรรโชกทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุกไม่ถึง 5 ปี เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวออกมาก่อเหตุซ้ำ ตำรวจตามจับกุมตัวได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจนน้ำมันหมด ผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง ผู้ต้องหาปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใดๆ เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คนมารวมตัวกันที่บ้านเกิดเหตุด้วยความโกรธแค้น ญาติของผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต ป้องกันไม่ให้กลับมาทำร้ายคนอื่นในสังคมได้อีก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

