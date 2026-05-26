ทัวร์ลงยับ! คนลาวไหว้ขอโทษกู้ภัยไทย แซะอยากได้หน้า ช่วยคนติดถ้ำเหมือง
จบดราม่า! คนลาวอัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษสังคมและทีมกู้ภัยไทย หลังทัวร์ลงปมคอมเมนต์แซะแรง “เสนอหน้าอยากได้หน้า” ยอมรับทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จากกรณีที่บริษัททุนจีนจ้างคนงานลาว 10 คน ขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ แลกค่าตอบแทนวันละ 150 บาท แต่ระหว่างปฏิบัติงานเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ปิดเส้นทางเข้าและออก มีเพียง 3 คนที่หนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ ส่วนอีก 7 คนยังคงติดอยู่ในถ้ำ ขณะที่ทีมกู้ภัยไทยและอาสาสมัครรวม 26 คนเตรียมเดินทางเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจ
แต่จู่ ๆ ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้น หลังจากทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในถ้ำ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาลาวแปลเป็นไทยได้ว่า “มันเสนอหน้ามาเอง อยากได้หน้า” ทำให้โซเชียลไทยและลาวไม่พอใจอย่างหนัก เพราะภารกิจครั้งนี้ยากมาก ๆ เพราะภายในถ้ำแคบ ประกอบกับน้ำสูงขึ้นตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ทุกคนระดมกำลังเพื่อช่วยเหลืออีก 7 ชีวิต
หลังจากเจอทัวร์ลงหนัก เจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปขอโทษหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ระบุว่า “สวัสดีทุกคน วันนี้ข้าพเจ้าออกมาขอโทษต่อสังคม และหน่วยอาสากู้ภัยต่าง ๆ ที่มาช่วยเหลือคนลาวที่ติดถ้ำในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ รู้สึกเสียใจมากต่อเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การศึกษาก็ยังต่ำ ไม่คำนึงถึงผลเสียหาย จะขอนำเอาบทเรียนที่พ่อแม่พี่น้องตำหนิมาปรับปรุงและแก้ไข
ขอโทษจากใจจริง และขอสนับสนุนทุกหน่วยงานกู้ภัยที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยคนลาวออกมาให้ปลอดภัย จะไม่คอมเมนต์ในทางเสียหายอีก ขอโทษหลาย ๆ ขอโทษมาก ๆ”
