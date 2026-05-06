500 ชีวิตผู้บำบัดยาเสพติด หนีออกจากศูนย์ ตร.เร่งตามตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 11:23 น.
ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดชายกว่า 500 คน ก่อเหตุวุ่นวายหนีออกจากศูนย์ในอำเภอนาบอน เจ้าหน้าที่คาดเกิดจากความเครียดสะสม เร่งระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อติดตามตัวกลับมา

เช้าวันนี้ เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นภายในศูนย์บำบัดยาเสพติดนาบอนคืนสุข ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมากก่อเหตุชุลมุนแล้วพากันหลบหนีออกจากสถานบำบัด กลุ่มผู้หลบหนีเดินกระจายตัวไปตามเส้นทางต่างๆ ในชุมชน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งระดมกำลังตำรวจจากหลายพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดพร้อมปิดล้อมเส้นทางรอบหมู่บ้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้หลบหนีกลับมาได้จำนวนหนึ่ง ขณะที่บางส่วนยังอยู่ระหว่างการหลบหนี

ข้อมูลจากการตรวจสอบพบว่าศูนย์บำบัดแห่งนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดเป็นชายรวมกว่า 500 คน สภาพภายในศูนย์มีความแออัด เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้บำบัดอาจเกิดความเครียดคิดถึงบ้าน พวกเขาจึงรวมตัวกันก่อเหตุเพื่อต้องการเดินทางกลับบ้านพัก

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเจรจาพร้อมติดตามตัวผู้ที่ยังหลบหนี ทางศูนย์ประสานงานให้ผู้ปกครองช่วยเกลี้ยกล่อมบุตรหลานของตนเองให้กลับเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามเดิม เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง หากพบเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

