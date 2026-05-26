หนุ่ม กรรชัย เล่านาทีชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส เคลียร์ชัดโอกาสมาทำถาวร
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังโทรชวน อ.ยิ่งศักดิ์ นั่งเก้าอี้พิธีกรโหนกระแส เผยติดภารกิจถ่ายรายการ เคลียร์ชัดมีโอกาสเจอครูคนใหม่อีกไหม
นักเรียนอึ้งทั้งห้อง วานนี้ (25 พฤษภาคม 2569) อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เข้ามารับหน้าที่พิธีกรโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เนื่องจากติดภารกิจถ่ายรายการสามแซ่บที่ต่างจังหวัด พร้อมชื่นชมผลตอบรับหลังคุณครูคนใหม่มานั่งโต๊ะข่าว
ล่าสุดในรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์วันนี้ (26 พฤษภาคม 2569) หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังตอนที่ชวน อ.ยิ่งศักดิ์ มาทำหน้าที่พิธีกรในรายการโหนกระแส พร้อมขอบคุณอาจารย์ที่มานั่งโต๊ะข่าวแทน รวมทั้งแฟนรายการที่ให้การต้อนรับอย่างดี
“ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ จริง ๆ อยากพูดในรายการโหนกระแส แต่พูดตรงนี้ก็ได้ ตอนที่โทรไปหาอาจารย์ไม่ใช่ครั้งแรก เคยคุยกับหลายครั้ง ผมสนิมกับอาจารย์มากเพราะเราเคยทำรายการด้วยกันมาก่อน มีอะไรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลา สุดท้ายก็เลยโทรไปหาอาจารย์ว่าถ้าไม่ได้ทำที่ไหนแล้ว มาทำกับผมเนี่ยแหละ ซึ่งอ.ยิ่งศักดิ์ ตอบกลับว่า ‘ฉันจะทำได้หรอคุณกรรชัย’ ตนจึงตอบกลับว่าทำได้สิอาจารย์ ทำไมจะทำไม่ได้ จากนั้นอาจารย์ตอบตกลงว่าได้ ๆ เดี๋ยวจะมาให้นะ เดี๋ยวคงได้มาเรื่อย ๆ แหละครับ มาแย่งงานพี่หมวยเนี่ย
บางคนก็บอกอยากให้มาทำถาวรเลย จริง ๆ ผมก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ ไม่แน่อาจจะมีรายการใหม่ของอาจารย์ก็ได้ จับตามองละกัน อาจจะมีอะไรร่วมกับทางช่อง 3 ก็ได้ ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง และขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นอย่างดี“
