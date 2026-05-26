ตำรวจสั่งสอบ คดี “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่งรถ F1 ถูกกรีดขาที่กรุงเทพ
จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 88 แห่งสอบสวนกรณีดังกล่าว
เบื้องต้น พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รองผกก.ป.ทองหล่อ ตรวจสอบยังไม่พบเหตุดังกล่างเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประสานข้อมูลการช่วยเหลือชาวต่างดังกล่าว เพื่อติดตามตัวผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์และติดตามดำเนินคดีคนร้ายก่อเหตุต่อไป
ทั้งนี้ ซาโลเล่าให้หนังสือพิมพ์ Ilta-Sanomat ของฟินแลนด์ฟังว่า เหตุเกิดในช่วงเย็นวันอังคารใกล้กับโรงแรมที่พัก ขณะกำลังข้ามถนน มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเฉียดผ่านตัวเขาไป รู้สึกแค่ “สะกิดเบาๆ” จึงเดินต่อตามปกติ จนกระทั่งชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรตะโกนเตือนว่าเลือดกำลังไหลออกจากขา เขาก้มลงมองและพบว่ารองเท้าเปื้อนเลือดจนทั่ว
ซาโลรีบนั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์พบบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขา กล้ามเนื้อฉีกขาด ต้องเย็บกล้ามเนื้อ 8 เข็ม และผิวหนังอีก 20 เข็ม รวมทั้งสิ้น 28 เข็ม
