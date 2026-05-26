ข่าวดี นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิต รพ. ป่วยหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับบ้านได้แล้ว

อัปเดตอาการป่วย นก วนิดา หลังเข้าแอดมิตโรงพยาบาลด่วน ด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากที่ตลกดัง นก เชิญยิ้ม ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ด้วยอาการจุกเสียดแน่นท้องอย่างรุนแรง จากนั้นแพทย์ตรวจพบภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง และนิ่วในถุงน้ำดี ต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด
ล่าสุด นก เชิญยิ้ม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว ไทยรัฐบันเทิง เพื่ออัปเดตอาการป่วยล่าสุด หลังหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โดยระบุว่า
“หายดีแล้ว แต่แผลภายในยังไม่ดีเท่าไหร่ ไส้ติ่งตัดไปแล้ว รออีก 3 เดือน แผลหายดีก็จะต้องมารักษานิ่วในถุงน้ำดีอีกรอบ แต่ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ปวดท้องมาก ๆ ตอนนั้นปวดเยอะจนความดันขึ้นเลยทำให้หัวใจเต้นเร็ว จริง ๆ เข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 69 ณ ตอนนี้เกือบ 1 เดือนแล้ว เหลือแค่นิ่วอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วง อีก 3 เดือนว่ากันอีกที ต้องขอบคุณทีมแพทย์เพราะเขาเก่ง ดูแลดีมาก ได้กำลังใจจากลูกที่ดูแลอยู่ตลอด “
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐบันเทิง
