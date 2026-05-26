สว. ยื่นฟัน ม.112 “ณัฐพงษ์-ปิยบุตร” เพื่อปกป้องสถาบัน กรณีวิจารณ์องคมนตรี ร่วมประชุม ปภ. และกรณีที่เรียกใช้คำว่า “ระบอบสีน้ำเงิน”
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. ในฐานะรองประธาน กมธ. ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเสนอยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรี หลังมีภาพ 9 องคมนตรีร่วมประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกี่ยวกับภัยแล้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา
โดยชี้ว่า พฤติกรรมของพรรคประชาชนและแกนนำกลุ่มนี้ ถือเป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทขององคมนตรี และหวังผลกระทบต่อสถาบันฯ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา 112 โดยทาง กมธ. จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวและพรรคประชาชนอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสถาบันฯ
ส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุเรื่อง “ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทย” ว่า เป็นที่รู้กันดีในหมู่ประชาชนว่า “สีน้ำเงิน” หมายถึงสถาบันฯ การกระทำนี้จึงเป็นการสร้างวาทกรรมหวังให้สถาบันฯ สั่นคลอนในสายตาประชาชน เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติ แต่เป็นการโยงสี โยงบุคคลรอบสถาบันฯ แบบมีนัยยะซ่อนเร้นในลักษณะ “ตีวัวกระทบคราด” เพื่อเลี่ยงกฎหมาย
จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมนี้ทันที พร้อมเตือนว่า พฤติการณ์ของแกนนำพรรคในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาคดีของ 44 อดีต สส. ในศาลฎีกา ที่แม้ปัจจุบันศาลจะยังไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีเงื่อนไขข้อห้ามเรื่องการกระทำซ้ำไว้อย่างชัดเจน
