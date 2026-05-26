อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

อ.ปวิน ออกโรงฟาด ลีน่าจัง หลังด่า ทราย สก๊อต ลั่น พูดอะไรที่ไม่มีหลักฐาน ยุ่งเรื่องชาวบ้านได้ทุกเรื่อง
หลังจากที่ ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร โต้กลับ ลีน่าจัง เคยแนะนำให้กลับไปกราบขอโทษแม่ เพราะแม่ถือเป็นพระที่อยู่ในบ้าน ต่อให้แม่ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบและให้อภัย ส่วนประเด็นของพี่ชายควรให้อภัยเพราะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้ว อีกทั้งตอนนี้ก็กำลังสร้างครอบครัว ไม่เอาเอาปัญหาในอดีตมาจำฝังใจเช่นนี้
กระทั่ง ทราย สก๊อต ตอบกลับสั้น ๆ เพียงว่า “ทรายไม่รู้ว่าสมควรพูดขนาดไหน ทรายไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เขา เพราะเขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะและจิตที่มันนิ่ง เราเลยไม่ฟังแบบนั้น ทรายไม่รู้นะ มันยากนะที่จะแนะนำคน วิธีที่จะจัดการเรื่องชีวิตตัวเอง ทรายไม่รู้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีไหม สำหรับการถ่ายเทข้อมูลการใช้ชีวิต”
หลังจากได้ฟังเช่นนั้น ลีน่าจัง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยว่า “xีกะเทยหัวโปก คนที่สติไม่นิ่งคือxึง…แม่เป็นพระในบ้านที่เราต้องบูชาและกราบไหว้ พ่อแม่ตีเราเพราะอยากให้ได้ดี อย่าออกมาพูดกล่าวหาครอบครัวเพราะเราเติบโตจากเงินของตระกูลนี้ที่เลี้ยงดูมานานกว่า 30 ปี xึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย xูไม่สนใจ xูไม่ให้ค่าคนอย่าxึงหรอก
ตอนนี้มีกระแสใคร ๆ ก็อยากเกาะ แต่ตนไม่เคยเกาะและไม่เคยให้ค่า ไม่อยากจะพูดถึงด้วย แต่มีคนมาถามก็เลยพูด มีคนอีกเยอะที่เขาเห็นแล้วก็รำคาญ”
ลีน่าจัง ฉะเดือด "คนสติไม่นิ่งคือ…ึง" หลัง ทราย สมุทร ตอบสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย
ล่าสุด อ.ปวิน หรือ ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โต้กลับลีน่าจัง หลังฟาดเดือดถึง ทราย สก๊อต โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ต้องเป็นคนxัปรีย์xัญไรขนาดไหน ด่าเค้าก่อน เxือกเรื่องเค้าก่อน พอเค้าตอบแบบผู้ดี ยิ่งสลิ้งแตกเข้าไปใหญ่ ทีนี้ถึงขนาดเรียกเค้าว่ากะเทยหัวโปก แถมพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานอย่างเช่นเอาเพื่อนกะเทยมาขโมยของในบ้าน xีนี่แม่งรกโลกจริง ๆ เxี้ยxิบหาย”
ทั้งยังโพสต์ระบายอีกครั้งว่า “ต้องเป็นคนแบบไหนที่เxือกเรื่องชาวบ้านได้ทุกเรื่อง ด่าคนอื่นได้ทุกเรื่อง แต่พอเค้าตอบโต้กลับ ยิ่งร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ยิ่งด่าเค้าเพิ่มเป็นทวีคูณ ต้องเป็นคนแบบไหนที่ทำคอนเทนต์ไปแxกอาหารตามร้านต่าง ๆ แล้วผลาญเครื่องปรุงเค้าจนหมดร้านแล้วก็ไม่แxก/แxกไม่ได้ พอเจ้าของร้านตำหนิก็ด่าเค้ากลับแรง ๆ ประจานเค้า ต้องให้ได้อับอาย ต้องเป็นคนแบบไหนที่เกรี้ยวกราด 24 ชั่วโมง ด่าพ่อล่อแม่ชาวบ้านไม่เลือกหน้า เอาความxัญไรของxึงทั้งหมดมารวมกัน xึงยังสามารถมีตัวตนในโซเชียลมีเดียได้ คิดว่าใช้ความถ่อยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ค่ะ xึงสำเร็จ xีช้างพังประตูน้ำ”
