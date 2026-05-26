เจอตัว “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:35 น.
ตำรวจเจอตัว มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงเทพ เจ้าตัวยืนยันไม่ทราบว่าถูกอะไรบาด

จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 88 แห่งสอบสวนกรณีดังกล่าว และพบตัวนายมิกา ซาโล แล้ว จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายไม่ทราบว่าถูกอะไรบาด บริเวณสุขุมวิท ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี จึงพาตัวผู้เสียหายไปที่สน.ลุมพินี สอบปากคำต่อไป

ทั้งนี้ ซาโลเล่าให้หนังสือพิมพ์ Ilta-Sanomat ของฟินแลนด์ฟังว่า เหตุเกิดในช่วงเย็นวันอังคารใกล้กับโรงแรมที่พัก ขณะกำลังข้ามถนน มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเฉียดผ่านตัวเขาไป รู้สึกแค่ “สะกิดเบาๆ” จึงเดินต่อตามปกติ จนกระทั่งชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรตะโกนเตือนว่าเลือดกำลังไหลออกจากขา เขาก้มลงมองและพบว่ารองเท้าเปื้อนเลือดจนทั่ว

ซาโลรีบนั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์พบบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขา กล้ามเนื้อฉีกขาด ต้องเย็บกล้ามเนื้อ 8 เข็ม และผิวหนังอีก 20 เข็ม รวมทั้งสิ้น 28 เข็ม

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

