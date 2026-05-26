“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.
ไชยชนก คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว วิจารณ์ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม. อ้าง AI ตรวจจับไม่ได้ เพราะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ผิดนโยบายแทรกอยู่
จากกรณีคลิปอนาจารและไลฟ์มีเพศสัมพันธ์แพร่กระจายบนเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 จนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงการพูดคุยกับบริษัท Meta Thailand ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก หลังมีผู้ใช้ไลฟ์ภาพอนาจาร ว่า วันนี้มีประเด็นเพิ่มเติม หลังจากที่พูดคุยเมื่อวานนี้ ยังเป็นที่พึงพอใจโดยจะคุยหาข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามว่าหากมีเหตุเกิดขึ้นอีกจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง หรือทาง Meta จะร่วมรับผิดชอบอย่างไรบ้าง พร้อมยืนยันว่า หลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจาร เกิดขึ้นอีกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ โดยทางบริษัท Meta มีการปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้น
ยังมีกฎหมายหลายส่วนของไทยที่ต้องปรับโดยเฉพาะ พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่มีช่อง ในการรับมือปัญหา 24 ชั่วโมง ถือว่าทางบริษัท ก็ให้ความร่วมมือเพราะบางประเด็นเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้ ขณะเดียวกัน Meta กำลังรวบรวมข้อมูลในระดับโกลบอลเพื่อนำเสนอให้กับไทย
ส่วนที่ระบุว่าการจัดการกับไลฟ์ดังกล่าวใช้เวลานานไป สำหรับตนมองว่า แล้วแต่เคสแล้วแต่เรื่อง ตอนนี้กำลังเร่งสื่อสารกันอยู่ และได้รับการตอบรับเรื่องการตรวจจับคลิป ที่ปล่อยไว้ 7-8 ชั่วโมง นั้น ได้รับคำตอบว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็น เบไนน์คอนเทนต์ (benign content) ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ผิดนโยบายแทรกอยู่ ทำให้ AI ตรวจจับไม่ได้ แต่ตนมองว่า เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะกรณีที่คอนเทนต์ยาวขนาดนี้ และทางกระทรวงได้มีการแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆ แต่กว่าจะได้รับการปิด หรือนำคอนเทนต์ลง ใช้เวลาหลายชั่วโมง และหลังจากนี้การทำงานร่วมกันจะต้องกระชับมากขึ้น Meta ต้องเข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับ Meta เร่ง เจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็น ส่วนกฎหมายที่จะมีการปรับมีอีกตัวที่กำลังจะออกมาคือ พรบ.บัญชีม้า ซึ่งจะมีการกำหนดเพิ่มเติมเรื่องการรับผิดชอบร่วมของแพลตฟอร์ม หากมีการกระทำที่ทำให้สูญเสียเงินเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
