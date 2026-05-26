ข่าว

มาครง โพสต์ต้อนรับ อนุทิน เยือนฝรั่งเศส แนบเพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 14:19 น.
62

“มาครง” โพสต์ไอจีต้อนรับ “อนุทิน” เยือนฝรั่งเศส หารือผลักดัน FTA ไทย-อียู พร้อมใส่เพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตลอดจนความมั่นคง และสถานการณ์ในไทย-กัมพูชา รวมถึงเมียนมา

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 2026-2028 (Joint Action Plan to strengthen the Thai-French Partnership 2026-2028) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

หลังการหารือ ประธานาธิบดีมาครงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทิน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ประธานาธิบดีมาครง โพสต์ภาพคู่กับนายอนุทินผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า “รู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศส

170 ปีหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและฝรั่งเศสยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความไว้วางใจ ความผูกพันทางวัฒนธรรมที่แนบแน่น

ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และความมั่นคง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอธิปไตยของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมาครง ยังมีการใส่เพลง “เมด อิน ไทยแลนด์” ของวงคาราบาวประกอบด้วย

อินสตาแกรมส่วนตัวของประธานาธิบดีมาครงโพสต์ต้อนรับนายอนุทิน
IG/ emmanuelmacron

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ม.การกีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่าดีเด่นปี 68 ข่าว

ม.การกีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่าดีเด่นปี 68

17 วินาที ที่แล้ว
วิสามัญ &quot;ไซดี&quot; โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา ข่าว

วิสามัญ “ไซดี” โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา

5 นาที ที่แล้ว
ยานยนต์

“ซีเค” ช็อกดีไซน์ เฟอร์รารี รถยนต์ไฟฟ้า 22 ล้านบาท Ferrari Luce

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. ยื่นฟัน ม.112 “ณัฐพงษ์-ปิยบุตร” เพื่อปกป้องสถาบัน กรณีวิจารณ์องคมนตรี

27 นาที ที่แล้ว
ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด ข่าวอาชญากรรม

ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ฟิวส์ขาด ซัด “ทนายเดชา-ลูกหมี” พาดพิงเกาะกระแส หิวแสงไม่เลิก

45 นาที ที่แล้ว
คนลาวอัดคลิปขอโทษกู้ภัยไทย โพสติแซะเสนอหน้า ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! คนลาวไหว้ขอโทษกู้ภัยไทย แซะอยากได้หน้า ช่วยคนติดถ้ำเหมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 แจงเองเป็นอุบัติเหตุ ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาครง โพสต์ต้อนรับ อนุทิน เยือนฝรั่งเศส แนบเพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการป่วย นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิต รพ.ด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับบ้านได้แล้ว บันเทิง

ข่าวดี นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิต รพ. ป่วยหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับบ้านได้แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ฮาย อาภาพร โพสต์อาลัย เอก แดนเซอร์รุ่นแรกเสียชีวิต บันเทิง

น้องสาว ฮาย อาภาพร เศร้า แดนเซอร์รุ่นแรกเสียชีวิต โพสต์จากลา ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา เลขเด็ด

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 ข่าว

ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ข่าว

เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัว “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บ.จีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสั่งสอบ คดี “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่งรถ F1 ถูกกรีดขาที่กรุงเทพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง เศรษฐกิจ

4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่านาทีชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส เคลียร์ชัดโอกาสมาทำถาวร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา &quot;ทองคำเปลว&quot; อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม ข่าว

สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา “ทองคำเปลว” อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรุ่งนี้! คดี 12 ป.ป.ช. ถูกฟ้องปกปิดเอกสารข้อมูลนาฬิกาหรู “ลุงป้อม”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต ข่าวดารา

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 14:19 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ซีเค” ช็อกดีไซน์ เฟอร์รารี รถยนต์ไฟฟ้า 22 ล้านบาท Ferrari Luce

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

สว. ยื่นฟัน ม.112 “ณัฐพงษ์-ปิยบุตร” เพื่อปกป้องสถาบัน กรณีวิจารณ์องคมนตรี

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด

ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

“ปู มัณฑนา” ฟิวส์ขาด ซัด “ทนายเดชา-ลูกหมี” พาดพิงเกาะกระแส หิวแสงไม่เลิก

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button