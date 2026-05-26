มาครง โพสต์ต้อนรับ อนุทิน เยือนฝรั่งเศส แนบเพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี
“มาครง” โพสต์ไอจีต้อนรับ “อนุทิน” เยือนฝรั่งเศส หารือผลักดัน FTA ไทย-อียู พร้อมใส่เพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตลอดจนความมั่นคง และสถานการณ์ในไทย-กัมพูชา รวมถึงเมียนมา
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 2026-2028 (Joint Action Plan to strengthen the Thai-French Partnership 2026-2028) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
หลังการหารือ ประธานาธิบดีมาครงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทิน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
ประธานาธิบดีมาครง โพสต์ภาพคู่กับนายอนุทินผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า “รู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศส
170 ปีหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและฝรั่งเศสยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความไว้วางใจ ความผูกพันทางวัฒนธรรมที่แนบแน่น
ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และความมั่นคง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอธิปไตยของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมาครง ยังมีการใส่เพลง “เมด อิน ไทยแลนด์” ของวงคาราบาวประกอบด้วย
