4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง
เช่าคอนโดราคาถูก กรุงเทพ ค่าเช่าหลักพัน ไม่ใช่ฝัน ถ้าเลือกย่านให้ถูก
ใครที่เคยลองเสิร์ชหาคอนโดกรุงเทพครั้งแรกจะรู้ดีว่าราคาแพงขนาดไหน สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ รายเดือน 20,000 บาทขึ้น บางห้องบอก 35,000 ยังได้ แล้วใจก็เริ่มคิดว่า ถ้าทำงานแถวนี้แล้วเลือกพักใกล้ๆ จะอยู่รอดได้จริงเหรอ
แต่ความจริง ปัจจุบันมีย่านในกรุงเทพที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป เพราะลืมนึกไปว่าสายรถไฟฟ้า BTS MRT ล่าสุดสถานีผ่านไปถึงแล้ว คุณจะเช่าคอนโดราคาหลักพันต้นๆ หรือหมื่นต้นๆ ได้ โดยที่ยังนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้อยู่ ยังมีร้านกาแฟ มีตลาด มีไลฟ์สไตล์ไม่ต่างจากกรุงเทพชั้นใน
บางซื่อ–เตาปูน ย่านที่กำลังจะฮิต แต่ราคายังไม่ขึ้นตาม
ถ้าพูดถึงบางซื่อ หลายคนนึกถึงสถานีกลางบางซื่อ อาคารหลังใหญ่มากกกที่รัฐบาลบอกว่าเป็นฮับการคมนาคมของประเทศ
บางซื่อและเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อของ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง หมายความว่าจากที่นี่คุณเดินทางได้ทั้งเข้าใจกลางเมือง ไปรัชดา ไปสีลม และถ้าเลือกสายสีม่วงก็ไปได้ถึงนนทบุรีได้โดยไม่ต้องขับรถ
ค่าเช่าในย่านนี้เริ่มต้นประมาณ 10,000–14,000 บาทสำหรับ 1 ห้องนอน ในโครงการที่ติดสถานีจริงๆ อย่าง Niche Pride Taopoon หรือ Ideo Mobi Bangsue ถ้าลองเทียบกับคอนโด BTS สุขุมวิทราคาเดียวกัน คุณจะได้ห้องที่เล็กกว่าหรือเก่ากว่ามาก
ชุมชนรอบบางซื่อยังมีความเป็น “ย่านเก่า” อยู่ มีตลาดสด มีร้านก๋วยเตี๋ยวอายุหลายสิบปี มีร้านอาหารที่คนในย่านกิน ไม่ใช่ร้านที่ตกแต่งมาเพื่อลง IG ค่าอาหารแถวนี้จึงยังอยู่ในระดับที่คนเงินเดือนธรรมดาอยู่ได้สบาย
ย่านนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนา บางซอยถนนยังแคบ รถติดช่วงเช้าเย็น ถ้าเลือกคอนโดที่ไม่ได้ติดสถานีจริงๆ การเดินทางจะยากขึ้นทันที ให้เช็กระยะจริงก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่แค่เชื่อโฆษณาที่บอกว่า “ใกล้ MRT”
คอนโดบางซื่อ–เตาปูน เหมาะกับ คนทำงานแถวพระนคร ดุสิต วิภาวดี หรือฝั่งธนบุรีตอนบน ที่อยากได้ราคาถูกโดยไม่ต้องตัดขาดจากรถไฟฟ้า
ตลาดพลู ย่านฝั่งธน เดินทางไปทำงานสีลมสะดวก
จากตลาดพลู นั่ง BTS ไปสีลมได้โดยตรงภายในไม่กี่สถานี ไม่ต้องเปลี่ยนสาย ไม่ต้องนั่งต่อรถอะไรอีก แต่ค่าเช่าที่ตลาดพลูต่างกับค่าเช่าแถวสีลม–สาทรแบบเห็นชัดเจน คอนโด 1 ห้องนอนทำเลดี ระยะเดิน 500 เมตรถึงสถานีที่นี่ราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000–12,000 บาทต่อเดือน เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่
ตลาดพลูและย่านธนบุรีรอบๆ มีเสน่ห์ที่หาไม่ได้ในฝั่งสุขุมวิท ตลาดเก่ายังขายของจริงๆ ร้านอาหารคนในย่านกินประจำ บรรยากาศเงียบสงบกว่า การจราจรชุกชุมน้อยกว่า ข้อดี ห้างเดอะมอลล์ท่าพระก็อยู่ไม่ไกล ถ้าต้องการไปซื้อของแบบไม่อยากเข้าไปให้างแถวสยาม
สำหรับสายชิลล์ ย่านนี้เริ่มมีร้านกาแฟ co-working และคนรุ่นใหม่ย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ราคายังไม่พุ่งเหมือนฝั่งตะวันออก แต่ก็เดาไม่ยากว่ามันจะไปทางไหน
ถ้าคุณทำงานฝั่งสุขุมวิทหรือพระราม 9 เวลาเดินทางจะนานกว่าเพื่อนที่อยู่ฝั่งเดียวกัน แนะนำให้ลองเดินทางจริงช่วงเวลาเร่งรีบสักหนึ่งรอบก่อน ว่าเดินทางจริงช่วย 6 โมงเช้า-8 โมงเช้า ใช้เวลาแค่ไหน
คอนโดตลาดพลู ย่านฝั่งธน เหมาะกับ คนทำงานสีลม สาทร หรืองานฝั่งธนบุรีด้วยกัน คนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบย่านชุมชน มากกว่าคอนโดทาวเวอร์กลางเมือง
มีนบุรี ห้องใหญ่กว่า ราคาถูกกว่า แต่ต้องเข้าใจ trade-off
มีนบุรีเคยมีชื่อเสียงว่าไกล ใครทำงานย่านธุรกิจกลางเมือง แต่มันไกลจริง ถ้าคุณต้องเดินทางไปกลับทุกวัน
แต่สำหรับบางคน มีนบุรีตอบโจทย์ในแบบที่ย่านอื่นทำไม่ได้
ค่าเช่าที่นี่ถูกที่สุด คอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 5,000–7,000 บาทต่อเดือน ได้ห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่ามาก ถ้าเปรียบกับราคาเดียวกันในย่านอื่น ต่างกันราวกับได้อพาร์ตเมนต์ที่ย่านอื่นคุณต้องจ่ายสองเท่า
การเดินทางดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน รถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี–แคราย) เปิดใช้แล้วช่วยให้เชื่อมต่อกับสายอื่นได้ง่ายขึ้น ค่าครองชีพที่นี่ถูกจริง ข้าวมื้อละ 40–60 บาทยังหาได้ ตลาดสดมีเยอะ ถ้าคุณชอบทำอาหารกินเอง ย่านนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนลดไปได้อีกเยอะ
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ ถ้าทำงานฝั่งตะวันตกของเมือง (สีลม สาทร พระราม 2) เวลาเดินทางอาจเกิน 1 ชั่วโมงในชั่วโมงเร่งด่วน ย่านนี้เหมาะกับคนที่ทำงานแถวฝั่งตะวันออกหรือทำงานเวิร์คฟอร์มโฮมมากกว่า อีกอย่างคือบางโซนยังพึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทางระยะสั้น ถ้าไม่คุ้นกับการใช้ชีวิตแบบนี้อาจต้องปรับตัวนิดหน่อย
คอนโดแถวมีนบุรีเหมาะกับ คนทำงานแถวลาดกระบัง สุวรรณภูมิ หรือโซน EEC นักศึกษา ฟรีแลนซ์ และคนที่ทำงานเวิร์คฟอร์มโฮม ที่ต้องการประหยัดเงินเดือนสูงสุดและไม่ได้ต้องเข้าเมืองทุกวัน
ลาดกระบัง ย่านที่คนกรุงเทพมักมองข้าม
ลาดกระบัง ไม่ได้ดังแค่ KMITL มหาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง แต่ลาดกระบังมีอีกมิติที่น่าสนใจมาก
ย่านนี้อยู่ติด Airport Rail Link สายวิ่งจากสุวรรณภูมิเข้าพญาไท หมายความว่าถ้าคุณทำงานสนามบิน ทำงานย่านพญาไท เพชรบุรี อโศก หรืองานที่ต้องเดินทางระหว่างสองจุดนั้นบ่อยๆ ลาดกระบังเป็นทำเลที่ดีมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด
ค่าเช่าที่นี่ต่ำที่สุดในสี่ย่าน คอนโดพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์ครบ เริ่มต้นได้ที่ 5,500–7,000 บาทต่อเดือน ห้องที่ได้มักจะมีขนาดพื้นที่ที่คุ้มค่ากว่าการจ่ายราคานี้ในที่อื่น ค่าอาหาร ค่าของใช้ในชีวิตประจำวันก็ถูกตามไปด้วย เพราะย่านนี้ยังเป็นชุมชนของคนที่อยู่อาศัยจริง ไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกปรับราคามาเพื่อรองรับคนย้ายเข้า
นิคมอุตสาหกรรมและโซน EEC ที่ขยายตัวอยู่รอบนอกยังทำให้ตลาดงานในย่านนี้มีหลากหลายมากกว่าที่คนภายนอกรับรู้
ทั้งนี้ ที่ต้องพิจารณา ระบบรถไฟฟ้าหลักที่ผ่านมีแค่แอร์พอร์ตลิงก์ ซึ่งช่วงเวลาเร่งด่วนอาจแน่นและช้า เพราะมีนักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วย ถ้าต้องเดินทางเข้าใจกลางเมืองฝั่งตะวันตกทุกวันจะรู้สึกว่าไกล และย่านนี้มีสถานบันเทิงกลางคืน น้อยกว่าที่อื่น
คอนโดลาดกระบัง เหมาะกับ คนทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ EEC คนที่มีรถส่วนตัวและทำงาน remote ที่ต้องการ budget คอนโดต่ำที่สุดโดยยังได้คุณภาพชีวิตที่อยู่ได้
แล้วควรเลือกย่านไหน?
แนะนำให้เลือกย่านจากที่ทำงาน กรุงเทพเป็นเมืองที่การเดินทางผิดทิศทางเพียง 2–3 สถานี อาจทำให้เวลาในรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 45 นาทีได้ง่ายๆ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจ ให้เช็กลิสต์ แผนชีวิต ทำงานที่ไหน ต้องเดินทางไปทิศไหนบ่อยที่สุด?
ถ้าทำงานฝั่งสีลม สาทร → ตลาดพลูคือคำตอบ
ถ้าทำงานแถวพระนคร ดุสิต วิภาวดี → บางซื่อ–เตาปูนน่าสนใจที่สุด
ถ้าทำงานฝั่งตะวันออก → มีนบุรีหรือลาดกระบัง ขึ้นอยู่กับว่างบเท่าไหร่
ถ้าทำงานสนามบินหรือ EEC → ลาดกระบังตอบโจทย์กว่า
กรุงเทพไม่ได้มีราคาแค่แบบเดียว มีแค่ข้อมูลที่คนรู้ไม่เท่ากัน
แล้วจะเริ่มจากไหนดีถ้าอยากหาห้องจริงๆ?
