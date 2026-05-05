“อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด
นายกอนุทิน ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด รัฐบาลตนจะมีข้อยกเว้นได้หรือ กำลังศึกษาวิธีการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2026 ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และไทยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องผู้ถ่ายทอดสดว่า คนไทยดูบอลโลกต้องทำให้มี ทุกรัฐบาลทำให้คนไทยดูบอลโลกและรัฐบาลตนจะมีข้อยกเว้นได้หรือ ส่วนวิธีการจะอย่างไรเดี๋ยวว่ากัน
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีที่แล้ว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แก้กฎ Must Have ยกเลิกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ออกจากกลุ่มรายการที่ต้องให้ถ่ายทอดฟรีทางทีวี เหลือเพียง 6 ชนิดกีฬาเท่านั้นที่ประชาชนมีสิทธิรับชมฟรีตามกฎหมาย
โดยกีฬา 6 ชนิดประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์, การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์, การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก
