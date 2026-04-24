ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ไม่มีแผนดึง อิตาลี ร่วมบอลโลก 2026 แทน อิหร่าน หลังทูตพิเศษสหรัฐฯเสนอ คาดเป็นแผนสานสัมพันธ์อิตาลี-สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า แหล่งข่าวได้แจ้งว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่าไม่มีแผนจะสลับอิตาลีก่อนอิหร่าน ก่อนฟุตบอลโลก 2026 หลังจากที่ปาโบล ซัมโปลี ทูตพิเศษของสหรัฐฯ เสนอให้นำแชมป์ฟุตบอลโลก 4 สมัยร่วมรายการแทนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
ฟีฟ่าไม่ได้ออกแถลงการณ์โดยตรงกับความเห็นดังกล่าวทว่าฟีฟ่าได้เน้นย้ำถ้อยคำของจานนี อินฟันตีโน ประธานฟีฟ่าว่า “ทีมอิหร่านจะเข้าร่วมรายการนี้แน่นอน”
ไฟแนนเชียลไทมส์ รายงานว่าแผนของนายซัมโปลีนั้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีและสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ จอร์จา เมโลนี นายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีที่วิจารณ์นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากที่มีการปะทะคารมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14
สำหรับอิหร่านนั้นมีกำหนดลงเตะเจอกับนิวซีแลนด์และเบลเยียมในวันที่ 15 และ 21 มิถุนายน และปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอกับอียิปต์ในวันที่ 26 มิถุนายน โดยในรอบแบ่งกลุ่มอิหร่านเตะในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด
- ฉาวอิตาลี! รวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี นักบอล-นักแข่งรถ F1 ใช้บริการเพียบ
- “อิตาลีอดไปบอลโลก” เปิดโพสต์ สเตฟาน แซะเจ็บ! แถมโผล่ชุดเชียร์เกาหลี
