ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 08:13 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 08:13 น.
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ไม่มีแผนดึง อิตาลี ร่วมบอลโลก 2026 แทน อิหร่าน หลังทูตพิเศษสหรัฐฯเสนอ คาดเป็นแผนสานสัมพันธ์อิตาลี-สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า แหล่งข่าวได้แจ้งว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่าไม่มีแผนจะสลับอิตาลีก่อนอิหร่าน ก่อนฟุตบอลโลก 2026 หลังจากที่ปาโบล ซัมโปลี ทูตพิเศษของสหรัฐฯ เสนอให้นำแชมป์ฟุตบอลโลก 4 สมัยร่วมรายการแทนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

ฟีฟ่าไม่ได้ออกแถลงการณ์โดยตรงกับความเห็นดังกล่าวทว่าฟีฟ่าได้เน้นย้ำถ้อยคำของจานนี อินฟันตีโน ประธานฟีฟ่าว่า “ทีมอิหร่านจะเข้าร่วมรายการนี้แน่นอน”

ไฟแนนเชียลไทมส์ รายงานว่าแผนของนายซัมโปลีนั้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีและสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ จอร์จา เมโลนี นายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีที่วิจารณ์นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากที่มีการปะทะคารมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14

สำหรับอิหร่านนั้นมีกำหนดลงเตะเจอกับนิวซีแลนด์และเบลเยียมในวันที่ 15 และ 21 มิถุนายน และปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอกับอียิปต์ในวันที่ 26 มิถุนายน โดยในรอบแบ่งกลุ่มอิหร่านเตะในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

