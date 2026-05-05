ข่าวการเมือง

“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:56 น.
73
"สนธิญา" นำทีมอดีต สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพลังประชารัฐ

สนธิญา” นำทีมอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คน ร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ แฉพฤติกรรมเลือกปฏิบัติทิ้งผู้สมัคร

5 พ.ค. 2569 นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 2 พร้อมด้วยนายสมัย รามัญอุดม อดีตผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนอดีตผู้สมัคร สส.ในนามพรรคพลังประชารัฐ รวบรวมรายชื่ออดีตผู้สมัคร สส.ของพรรคพลังประชารัฐกว่า 100 คน เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคพลังประชารัฐ

สาระสำคัญของคำร้องระบุว่า การส่งผู้สมัคร สส.ลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเงินค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการหาเสียง โดยมีการเลือกปฏิบัติสนับสนุนเฉพาะบางกลุ่มบางบุคคล ซึ่งถือเป็นการไม่สุจริตและขาดความโปร่งใส อันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้าพรรค และขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวมมากกว่า 5 มาตรา

นอกจากนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค คำร้องยังขอให้มีการตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วย

นายสนธิญา กล่าวว่า การยื่นคำร้องครั้งนี้ต้องการให้ กกต. ตรวจสอบอย่างจริงจังว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐมีการสนับสนุนเงินแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่ โดยเฉพาะข่าวที่ระบุว่ามีการรับเงินมาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่รายหนึ่ง หากเป็นความจริง เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร และมีการโอนเงินสนับสนุนแก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

3 นาที ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

17 นาที ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

21 นาที ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่

44 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อ.อุ๋ย ชนิษฐา อดีตหมอดูดัง ผันตัวเป็นแม่ค้าน้ำพริก หลังเจอมรสุมหนัก บันเทิง

ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า

48 นาที ที่แล้ว
เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 ข่าวการเมือง

เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

49 นาที ที่แล้ว
heidi klum เปลือยอกเป็นรูปปั้นหินอ่อน ในงาน Met Gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. มีมติยกเลิก MOU44 เตรียมแจ้ง “กัมพูชา” ยันไม่เกี่ยวกับเรื่องขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

มาแล้ว! เลขเด็ดหวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดปฏิทินฤกษ์มงคลสุริยยาตร์ จับตาเลข 3 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร ข่าว

กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย &quot;อย่าเพิ่งตาย&quot; พี่สาววอนขอความเป็นธรรมคดีไม่คืบ ข่าว

สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โทน บางแค&quot; เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้ ข่าว

“โทน บางแค” เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สนธิญา&quot; นำทีมอดีต สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพลังประชารัฐ ข่าวการเมือง

“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด วีรบุรุษทหารรบพิเศษ ถูกทำร้ายดับในผับ ทิ้งเมียท้องรอที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน ข่าว

ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ ตอบกลับ ถ้า ร็อคกี้ เป็นลูกจริงปล่อยให้เป็นเวรกรรม ข่าวดารา

สุรชัย สมบัติเจริญ พูดแล้ว ถ้า ‘ร็อคกี้’ เป็นลูกจริงจะทำยังไง? หลังท้าตรวจ DNA

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา บันเทิง

ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ “บีเกิล” 1.5 พันตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เขย่าเวทีนางงาม MGI คว้าลิขสิทธิ์ Miss Universe 5 ประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน ข่าวต่างประเทศ

7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:56 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button