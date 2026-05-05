“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.
5 พ.ค. 2569 นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 2 พร้อมด้วยนายสมัย รามัญอุดม อดีตผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนอดีตผู้สมัคร สส.ในนามพรรคพลังประชารัฐ รวบรวมรายชื่ออดีตผู้สมัคร สส.ของพรรคพลังประชารัฐกว่า 100 คน เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคพลังประชารัฐ
สาระสำคัญของคำร้องระบุว่า การส่งผู้สมัคร สส.ลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเงินค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการหาเสียง โดยมีการเลือกปฏิบัติสนับสนุนเฉพาะบางกลุ่มบางบุคคล ซึ่งถือเป็นการไม่สุจริตและขาดความโปร่งใส อันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้าพรรค และขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวมมากกว่า 5 มาตรา
นอกจากนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค คำร้องยังขอให้มีการตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วย
นายสนธิญา กล่าวว่า การยื่นคำร้องครั้งนี้ต้องการให้ กกต. ตรวจสอบอย่างจริงจังว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐมีการสนับสนุนเงินแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่ โดยเฉพาะข่าวที่ระบุว่ามีการรับเงินมาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่รายหนึ่ง หากเป็นความจริง เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร และมีการโอนเงินสนับสนุนแก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป
