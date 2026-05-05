เขย่าเวทีนางงาม MGI คว้าลิขสิทธิ์ Miss Universe 5 ประเทศ
ช็อกวงการนางงาม! มิสแกรนด์ คว้าลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe 5 ประเทศอาเซียน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว แฟนคลับจับตาการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของสองเวที
เพจเฟซบุ๊ก Miss Universe Thailand โพสต์ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ แจ้งข่าวใหญ่วงการนางงาม บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI คว้าสิทธิ์บริหารจัดการลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe ระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว
ลิขสิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ตลอดจนประเทศลาว
หลังโพสต์ออกไป ความฮือฮาให้กับกลุ่มคนดูนางงามอย่างมาก แบรนด์มิสแกรนด์คือเจ้าของเวทีการประกวดระดับโลกอย่าง Miss Grand International การเข้าไปบริหารจัดการสิทธิ์ให้เวทีซึ่งเป็นเสมือนคู่แข่งอย่าง Miss Universe ในหลายประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ แฟนคลับต่างจับตามองทิศทางรูปแบบการประกวดของทั้ง 5 ประเทศหลังจากนี้
โพสต์ดังกล่าวแนบลิงก์เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้อ่านรายละเอียดการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แฟนนางงามสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.set.or.th/th/home หรือติดตามประกาศต้นฉบับผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Miss Universe Thailand
ย้อนความสำเร็จกลับไป ก่อนขยายอาณาจักร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 บอร์ด MGI มีมติอนุมัติเข้าซื้อลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand จาก JKN Global Content และวันถัดมา 18 กุมภาพันธ์ จัดแถลงข่าวร่วมกันที่ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK (Show DC เดิม) ภายใต้ชื่องาน The New Era of MUT
จุดที่หลายคนงงคือ ในอดีต ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กับ แอน จักรพงษ์ แทบไม่ลงรอยกันเลย แต่วันนั้นทั้งคู่ขึ้นเวทีด้วยกัน ณวัฒน์เข้ามาเพราะต้องการช่วยแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องของ JKN ทั้งที่ระหว่างแอนกับณวัฒน์ในอดีตไม่ถูกกัน เมื่อทั้งคู่จับมือกันจึงเป็นข่าวฮือฮา
MGI ได้ลิขสิทธิ์จัด MUT ปี 2568-2572 รวม 5 ปี ในมูลค่า 180 ล้านบาท ซื้อจาก JKN Global Content ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ ซึ่ง JKN Global Group ถือหุ้น 100%
โครงสร้างการเงินที่ MGI ใช้
- เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 30 ล้านบาท
- กู้จากณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 แบบไม่มีหลักประกัน 150 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี
ต่อมาในเดือนเมษายน 2568 มีการขยายสัญญาเพิ่ม MGI ได้ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ไปครองถึง 5 ปี และทำสัญญาสิทธิ์ First Right ต่ออีก 20 ปี เป็น 25 ปี ด้วยเงินกว่า 180 ล้านบาท วันประกาศดีล ราคาหุ้น MGI ชน Ceiling ปรับตัวขึ้น +29.8%
นอกจาก MUT แล้ว MGI ยังได้สิทธิ์เป็นผู้จัด Miss Universe ครั้งที่ 74 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2568 ด้วย 3 ผู้บริหารแถลงข่าวร่วมกัน คือ ราอูล โรชา คานตู (ประธาน MUO) แอน จักราจุฑาธิบดิ์ (CEO of MUO ในขณะนั้น) และณวัฒน์ อิสรไกรศีล กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 2-21 พฤศจิกายน 2568 ใน 3 หัวเมืองหลัก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา
Miss Universe Thailand 2568 จัดขึ้นวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK เป็นปีแรกที่ดำเนินการโดย MGI ใช้รูปแบบการประกวดหาตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด นาตาลี เกลโบวา นางงามจักรวาล 2005 สวมมงกุฎให้ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ผู้คว้าตำแหน่งคนใหม่
ปวีนาคือคนที่ได้สิทธิ์ตัวแทนไทยไปประกวดเวที Miss Universe ครั้งที่ 74 ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 มาครอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ สงสัย ศุภจี บอกทุเรียนล้นตลาด แต่รอของนับเดือน โกหกไหม?
- ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น
- จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: