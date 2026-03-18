จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” บอสใหญ่มิสแกรนด์ โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ปมไลฟ์พาดพิงช่วงโควิด ศาลไกล่เกลี่ยยอมถอนฟ้อง
จากกรณีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด ได้ข้อยุติลงอย่างเป็นทางการแล้ว ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรมิสแกรนด์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขออภัยอย่างเป็นทางการต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในเวลานั้น จนนำมาสู่การถอนฟ้องในคดีหมิ่นประมาทในที่สุด
จุดเริ่มต้นของคดีความนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณวัฒน์ได้ทำการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มีการวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวพาดพิงถึงนายอนุทิน เนื้อหาในการไลฟ์สด มีการกล่าวหาในลักษณะที่ทำให้สังคมและบุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดว่า นายอนุทินเป็นผู้เสนอพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีวาระซ่อนเร้นเพื่อต้องการนิรโทษกรรมให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยนำความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นข้ออ้างบังหน้า
จากข้อกล่าวหาดังกล่าว ทำให้นายอนุทินตัดสินใจใช้สิทธิทางกฎหมาย ยื่นฟ้องนายณวัฒน์ต่อศาลอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท (คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2029/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.207/2566) เพื่อปกป้องเกียรติยศและชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีหมิ่นประมาทเป็นความผิดอันยอมความได้ ศาลจึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งผลการเจรจาจบลงด้วยความเข้าใจอันดี
ทางบอสใหญ่มิสแกรนด์ได้ตระหนักและยอมรับผิดว่า การกระทำของตนได้สร้างความเสียหายต่อนายอนุทิน พร้อมทั้งยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการโพสต์ข้อความขออภัยอย่างเป็นทางการลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว
ทันทีที่นายณวัฒน์ได้ดำเนินการโพสต์ข้อความขอโทษและชี้แจงตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางด้านนายอนุทินก็ได้รับทราบ เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ได้ถอนฟ้องคดีนี้ต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถือเป็นการปิดฉากคดีหมิ่นประมาทที่ดำเนินมาอย่างยาวนานลงได้อย่างราบรื่น ในตอนท้ายของโพสต์ นายณวัฒน์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายอนุทินอย่างจริงใจ ที่กรุณาถอนฟ้องและให้อภัยในความผิดพลาดที่ตนได้กระทำลงไปในอดีต
