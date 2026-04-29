ณวัฒน์ สงสัย ศุภจี บอกทุเรียนล้นตลาด แต่รอของนับเดือน โกหกไหม?
ณวัฒน์ ฉะ ‘ศุภจี’ ไลฟ์ขายทุเรียน 100 บาท ต้องรอนานนับเดือนสวนทางคำอ้างของล้นตลาด เปรียบเทียบทำตัวเป้นลูกน้องพิมรี่พาย หวั่นรัฐตกเป็นเครื่องมือพีอาร์อินฟลูฯ
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการไลฟ์สดของแม่ค้าออนไลน์แห่งปีอย่าง พิมรี่พาย หลังขายทุเรียนลูกละ 100 บาท เป็นความร่วมมือกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผลผลิตทุเรียนมากกว่าปีก่อน จึงวางแผนการตลาดเชิงรุกร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ ในการไลฟ์ คอมเมิร์ซ (Live Commerce) ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
หลังจากการไลฟ์สดของแม่ค้าออนไลน์จบลง ลูกค้าบางส่วนที่ซื้อทุเรียนกับเธอต้องรอการจัดส่งประมาณ 1 เดือน ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หัวเรือใหญ่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกมาโพสต์ข้อความตั้งข้อสงสัยว่า “ศุภจีบอกทุเรียนล้นตลาด แต่ซื้อต้องรอเป็นเดือน โกหกมั้ยแบบนี้” และ “เหมือนท่านเป็นเครื่องมือการตลาดให้อินฟลู พอคนมาซื้อของของอินฟลูคนนี้สุดท้ายหลังจากนั้นก็ขายสินค้าอย่างอื่นอีกยาวโดยใช้คนดูที่มหาศาลจากการปั่นและคำเดียวที่รัฐมนตรีพูดคืออนุมัติทุเรียนระดับพรีเมี่ยมทุเรียนเนื้อดีทุเรียนเกรดส่งนอกที่ คนไทยจะได้กินในราคาถูกแต่พอถึงความจริงเป็นเรื่องตลกบริโภคมาก”
ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ เคยออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงคุณภาพของทุเรียนที่จะไลฟ์ขายกับพิมรี่พาย เผยว่า “โปรโมทบอกทุเรียนพรีเมี่ยมขายจริงได้ทุเรียนป๊อกแป๊ก ร ม ต หน้าชามั้ย” และ “ดูแล้วคุณศุภจี ทำตัวคล้าย ๆ เป็นลูกน้องคุณ Pimrypie ช่วยกันทำ promote พีอาร์ยืนเคียงข้างยืนยันอนุมัติให้คนเข้ามาดูมาซื้อกันแบบกระหน่ำ สินค้าขาดตลาดการซื้อต้องรออีกเป็นเดือนถึงจะได้ของตลกสิ้นดี”
