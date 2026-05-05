ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้
ทายาทซัมซุง บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ระดับโลก จ่ายภาษีมรดกมากถึง 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้
สื่อของต่างประเทศรายงานว่า ครอบครัวของผู้ก่อตั้งซัมซุง (Samsung) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ จ่ายภาษีมรดกมูลค่า 12 ล้านล้านวอน (ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แล้ว ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
อี แจยอง ประธานบริษัทซัมซุง และสมาชิกครอบครัวอี ได้แก่ ฮง ราฮี แม่ของอี แจยอง รวมถึง อี บูจิน และ อี ซอฮยอน พี่สาวและน้องสาวของอี แจยอง ทยอยจ่ายภาษีมรดกจำนวนดังกล่าวเป็น 6 งวด ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยภาษีมรดกดังกล่าวมาจากทรัพย์สินของ อี คอนฮี อดีตประธานบริษัทซัมซุง เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม 2020 โดยอี คอนฮี ทิ้งมรดกไว้รวม 26 ล้านล้านวอน ประกอบด้วยหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และของสะสมงานศิลปะ พร้อมยืนยันว่าครอบครัวจัดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว
อัตราภาษีมรดกของประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ร้อยละ 50 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เก็บภาษีมรดกสูงที่สุดในโลก ยอดเงินภาษีของครอบครัวซัมซุงเทียบเท่ากับ 1.5 เท่าของรายได้จากภาษีมรดกทั้งหมดของเกาหลีใต้ในปี 2024 ครอบครัวซัมซุงเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของพลเมือง
ครอบครัวซัมซุงตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินมรดกส่วนหนึ่งของ อี คอนฮี ทรัพย์สินที่บริจาคประกอบด้วยคอลเลกชันงานศิลปะของ ปาโบล ปิกัสโซ และ ซัลวาดอร์ ดาลี ครอบครัวมอบหมายงานศิลปะเหล่านี้ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลีและองค์กรทางวัฒนธรรมอื่นๆ นักลงทุนต่างเฝ้าจับตาดูการจัดการเรื่องภาษีมรดกครั้งนี้อย่างใกล้ชิด การชำระภาษีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของครอบครัวอีในการรักษาอำนาจควบคุมบริษัทซัมซุง
ดัชนีมหาเศรษฐีบลูมเบิร์กรายงานว่า ครอบครัวอีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันมากกว่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ความมั่งคั่งของครอบครัวอีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ความต้องการชิปคอมพิวเตอร์จากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกช่วยผลักดันให้มูลค่าตลาดหุ้นของบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ พุ่งสูงขึ้น อี บยองชอล ปู่ของ อี แจยอง เป็นผู้ก่อตั้งซัมซุงกรุ๊ปในปี 1938 และปัจจุบัน อี แจยอง รับหน้าที่เป็นผู้นำของบริษัท
ที่มา: BBC
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ฮัน จอง-ฮี” CEO ร่วมซัมซุง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เสียชีวิตวัย 63 ปี
- เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี
- ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: