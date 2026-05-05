ข่าวต่างประเทศ

ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:27 น.
สื่อของต่างประเทศรายงานว่า ครอบครัวของผู้ก่อตั้งซัมซุง (Samsung) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ จ่ายภาษีมรดกมูลค่า 12 ล้านล้านวอน (ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แล้ว ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

อี แจยอง ประธานบริษัทซัมซุง และสมาชิกครอบครัวอี ได้แก่ ฮง ราฮี แม่ของอี แจยอง รวมถึง อี บูจิน และ อี ซอฮยอน พี่สาวและน้องสาวของอี แจยอง ทยอยจ่ายภาษีมรดกจำนวนดังกล่าวเป็น 6 งวด ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยภาษีมรดกดังกล่าวมาจากทรัพย์สินของ อี คอนฮี อดีตประธานบริษัทซัมซุง เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม 2020 โดยอี คอนฮี ทิ้งมรดกไว้รวม 26 ล้านล้านวอน ประกอบด้วยหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และของสะสมงานศิลปะ พร้อมยืนยันว่าครอบครัวจัดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

อัตราภาษีมรดกของประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ร้อยละ 50 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เก็บภาษีมรดกสูงที่สุดในโลก ยอดเงินภาษีของครอบครัวซัมซุงเทียบเท่ากับ 1.5 เท่าของรายได้จากภาษีมรดกทั้งหมดของเกาหลีใต้ในปี 2024 ครอบครัวซัมซุงเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของพลเมือง

ครอบครัวซัมซุงตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินมรดกส่วนหนึ่งของ อี คอนฮี ทรัพย์สินที่บริจาคประกอบด้วยคอลเลกชันงานศิลปะของ ปาโบล ปิกัสโซ และ ซัลวาดอร์ ดาลี ครอบครัวมอบหมายงานศิลปะเหล่านี้ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลีและองค์กรทางวัฒนธรรมอื่นๆ นักลงทุนต่างเฝ้าจับตาดูการจัดการเรื่องภาษีมรดกครั้งนี้อย่างใกล้ชิด การชำระภาษีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของครอบครัวอีในการรักษาอำนาจควบคุมบริษัทซัมซุง

ดัชนีมหาเศรษฐีบลูมเบิร์กรายงานว่า ครอบครัวอีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันมากกว่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ความมั่งคั่งของครอบครัวอีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ความต้องการชิปคอมพิวเตอร์จากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกช่วยผลักดันให้มูลค่าตลาดหุ้นของบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ พุ่งสูงขึ้น อี บยองชอล ปู่ของ อี แจยอง เป็นผู้ก่อตั้งซัมซุงกรุ๊ปในปี 1938 และปัจจุบัน อี แจยอง รับหน้าที่เป็นผู้นำของบริษัท

ที่มา: BBC

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

