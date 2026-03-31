ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

เกิดอะไรขึ้น? ณวัฒน์ ฟาดแรงปมน้ำมันแพง ตั้งข้อสงสัยนำสต็อกเก่าอัปราคาทำกำไร ลั่น นี่คือความรักที่พวกท่านมอบให้ประชาชน ชาวเน็ตเมนต์สนั่น
จากวิกฤตพลังงานตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นผลจากสงครามตะวันออกส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมัน อัปเดตราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้ (31 มีนาคม 2569) ปั๊ม ปตท. (PTT) ดีเซอยู่ที่ 40.74 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.05 บาท/ลิตร ขณะที่เบนซิน ราคา 50.64 บาท/ลิตร
ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรมิสแกรนด์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พูดถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยที่พุ่งสูงขึ้น ระบุว่า “เอาสต๊อกน้ำมันเก่ามาขึ้นราคากำไรเพิ่ม นี่คือความรักที่พวกท่านมอบให้ประชาชน”
ต่อมาแฟน ๆ ของบอสณวัฒน์และชาวเน็ตต่างออกมาคอมเมนต์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากพิษสงครามที่ยืดเยื้อมานาน เช่นความคิดเห็น ดังนี้
“ประชาชนระดับกลางถึงล่างตอนนี้แย่มากเลย”
“บอสชัดเจนถูกต้องมาตลอด กลัวใครที่ไหน ฟาดมากก”
“ช่วยกันเสนอแก้ปัญหาดีกว่าสร้างความแตกแยก”
“สุดท้ายแล้วประชาชนก็แค่ปล่อยผ่าน ประชาชนคนไทยเป็นคนใจดี”
