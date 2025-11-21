ข่าวดาราบันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 15:25 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:26 น.
3,275
ประวัติ 'วีนา ปวีนา' รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข่าว

เปิดประวัติ ‘วีนา ปวีนา ซิงห์’ รองอันดับ 1 Miss Universe 2025 สาวงามผู้เดินตามฝันแบบไปย่อท้อ จนคว้าใจแฟนนางงามทั่วประเทศ

จบสิ้นลงไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 74 Miss Universe 2025 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ วีนา ปวีนา ซิงห์ ที่สู้สุดหัวใจจนสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 มาครอง Miss Universe Thailand 2025 นักสู้แห่งเวทีนางงามผู้กลับมาทวงความฝันอีกครั้งและปีนี้เธอก็ทำให้แฟนนางงามชาวไทย และทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเธอได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

แต่กว่าที่ วีนา ปวีนา จะได้มายืนเป็น 2 คนสุดท้าย และได้คว้ารอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะประวัติชีวิตส่วนตัวของวีนา รวมถึงการประกวดที่ผ่านมาต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ตามทีมงาน Thaiger ไปเปิดตำรานางงาม ส่องประวัติสาวงามหน้าสวยคนนี้กันค่ะ

ประวัติ วีนา ปวีนา รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025-2

ประวัติ “วีนา ปวีนา” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 (MUT 2025)

วีนา ปวีนา ซิงห์ สาวไทยเชื้อสายอินเดีย สูง 178 เซนติเมตร ปัจจุบันอายุ 27 ปี ในด้านประวัติช่วงวัยเยาว์ วีนาเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่จังหวัดยะลากับคุณป้า เมื่อตอนเธอศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิต ส่วนคุณแม่แต่งงานใหม่ และได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดา

แม้โตมาจะรูปร่างหน้าตาดีแบบเป๊ะปัง แต่ชีวิตในวัยเด็กของวีนาค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ทำให้เธอโดนล้อเลียนว่ามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเด็กไทยทั่วไป แต่เธอไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านั้นมาบั่นทอน และเปลี่ยนเป็นพลังด้านบวก ซึ่งทำให้เธอยอมรับในตัวเอง รักตัวเอง และกลายมาเป็นจุดเด่นในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์

ในส่วนของประวัติการศึกษา วีนาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสตรียะลา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งอินเดีย วีนาจึงมีทักษะด้านภาษาถึง 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย และไทย

เปิดตำนานนักสู้ วีณา ปวีณา นางรอง 3 เวที สู่ตัวเต็ง MUT 2025-5

ตำนาน “นางรอง” ผู้ไม่เคยยอมแพ้

จุดเริ่มต้นในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของวีนา คือการที่เธอได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในตอนนั้น แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ เป็นดาวมหาวิทยาลัย และได้ลงประกวดเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 หลังจากนั้น แนทก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมาก สิ่งนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้วีนาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

เส้นทางของวีนาบนเวที Miss Universe Thailand นั้นเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ของคำว่า “ความพยายาม” อย่างแท้จริง เธอคือเจ้าของตำแหน่งนางรองถึง 3 ครั้ง 3 เวที ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน

  • ปี 2018: คว้ารองอันดับ 2 ในลุค “ร่างทององค์แม่ประทับ” ที่ยังคงตราตรึงใจ
  • ปี 2020: กลับมาอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและคว้าตำแหน่ง รองอันดับ 1
  • ปี 2023: สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกที่คว้าตำแหน่ง รองอันดับ 2 MUT 2023 มาครองได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การที่วีนาตัดสินใจประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เธอไม่ได้มองว่าการประกวดดังกล่าว เป็นการประกวดความงามหรือรูปโฉม แต่ยังเป็นเวทีที่ได้แสดงศักยภาพ ทั้งความสามารถ ความฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงยังแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าประกวดได้ดีที่สุดอีกด้วย

เปิดประวัติ 'วีนา ปวีนา' สาวงามลูกครึ่งอินเดีย ตัวเต็งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023
ภาพจาก IG : veenapraveenar

จากนางรอง 3 ปีสู่เจ้าของมงกฎ Miss Universe Thailand 2025

ต่อมาในปี 2025 เวที Miss Universe Thailand ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่จาก แอน จักรพงษ์ มาเป็น บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวที Miss Grand International (MGI) จุดเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เป็นที่พูดถึงและจับตามองเป็นอย่างมาก รวมถึงชื่อของ วีนา ปวีนา ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งจากเหล่าแฟนนางงามว่าจะมีโอกาสได้เห็นวีนากลับมาประกวดอีกครั้งหรือไม่?

และแน่นอนว่าความพยายามของ วีนา ยังไม่จบ ถ้ามงกุฎ MUT ยังไม่ลงที่ศีรษะของเธอ วีนา ในฐานะ มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2025 เธอได้ก้าวเข้ามาเป็น 1 ในตัวเต็งสำคัญของการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เพราะความกระตือรือร้นและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของเธอที่สามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจากจังหวัดอื่นไปได้ในหลาย ๆ แคมเปญ

แม้ว่าเธอจะต้องฟาดฟันกับสาว ๆ ตัวเต็งจากจังหวัดอื่น ๆ แต่สุดท้ายแล้วความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใคร วีนา ปวีนา ซิงห์ สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ไปครอบครองได้สำเร็จตามที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้

ต่อจากนี้ วีนา จะได้เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปประกวดบนเวที Miss Universe 2025 กับเหล่าสาวงามอีกกว่า 130 ประเทศ โดยในปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดด้วย ทีมงานไทยเกอร์ต้องแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ประวัติ วีนา ปวีนา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025-1

สู้สุดใจจนคว้า รอง 1 Miss Universe 2025

วีนา ปวีนา เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของคำว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” จากสาวน้อยที่พยายามเดินทางตามหาความฝันของตัวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ จนได้กลายเป็น MUT 2025 ตัวแทนสาวไทยที่จะไปฟาดฟันประชันความสวย และความเก่งกับสาวงามอีก 119 ประเทศบนเวทีนางงามจักรวาล (มิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74)

ในการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (21 พ.ย. 68) ตามเวลาประเทศไทย โดย วีนา ปวีนา โดดเด่นสะดุดตาได้ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนสุดท้าย เพื่อประกวดต่อในรอบชุดว่ายน้ำ และแน่นอนว่าจาก 30 คนตัวแทนสาวไทยคนนี้ก็เจิดจรัสจนสามารถเข้าไปเป็น 12 คนสุดท้าย อวดโฉมในรอบชุดราตรี สวยสง่าจนได้เป็น Top 5 ในปีนี้

ประวัติ วีนา ปวีนา รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025-1

วีนา ปวีนา แบกสายสะพายประเทศไทยเอาไว้บนบ่าของตัวเอง และทำหน้าที่จนสุดความสามารถในทุก ๆ รอบของการประกวด อีกทั้งการตอบคำถามของเธอทั้ง 2 รอบก็ไร้ที่ติอย่างมาก จนได้กลายเป็น 2 คนสุดท้าย จับมือกับสาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ก่อนจะถูกขานชื่อให้เป็น รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 (1st runner-up Miss Universe 2025) ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนนางงามชาวไทยกระหึ่มฮอลล์

แม้ว่า วีนา ปวีนา และสายสะพายไทยแลนด์จะชวดมงกุฎจักรวาล เรือนที่ 3 แต่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “วีนา ปวีนา” ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้ว และตำแหน่งรองอันดับ 1 ก็มีความหมายทั้งกับตัวของวีนาเอง และกับประเทศไทยด้วย ทางทีมงาน The Thaiger ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของ วีนา ปวีนา ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Miss Mexico Fatima Bosch, right, and Miss Thailand Praveenar Singh hold hands while waiting for the announcement of winner for the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, in Nonthaburi province, Thailand, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

ประวัติ วีนา ปวีนา รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025

ประวัติ วีนา ปวีนา รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025-3

อ้างอิงจาก : th.wikipedia FB มิสยูนิเวิร์สสระบุรี – Miss Universe Saraburi, Miss Universe Thailand, IG veenapraveenar

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 15:25 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:26 น.
3,275
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button