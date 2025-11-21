ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข่าว
เปิดประวัติ ‘วีนา ปวีนา ซิงห์’ รองอันดับ 1 Miss Universe 2025 สาวงามผู้เดินตามฝันแบบไปย่อท้อ จนคว้าใจแฟนนางงามทั่วประเทศ
จบสิ้นลงไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 74 Miss Universe 2025 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ วีนา ปวีนา ซิงห์ ที่สู้สุดหัวใจจนสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 มาครอง Miss Universe Thailand 2025 นักสู้แห่งเวทีนางงามผู้กลับมาทวงความฝันอีกครั้งและปีนี้เธอก็ทำให้แฟนนางงามชาวไทย และทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเธอได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
แต่กว่าที่ วีนา ปวีนา จะได้มายืนเป็น 2 คนสุดท้าย และได้คว้ารอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะประวัติชีวิตส่วนตัวของวีนา รวมถึงการประกวดที่ผ่านมาต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ตามทีมงาน Thaiger ไปเปิดตำรานางงาม ส่องประวัติสาวงามหน้าสวยคนนี้กันค่ะ
ประวัติ “วีนา ปวีนา” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 (MUT 2025)
วีนา ปวีนา ซิงห์ สาวไทยเชื้อสายอินเดีย สูง 178 เซนติเมตร ปัจจุบันอายุ 27 ปี ในด้านประวัติช่วงวัยเยาว์ วีนาเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่จังหวัดยะลากับคุณป้า เมื่อตอนเธอศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิต ส่วนคุณแม่แต่งงานใหม่ และได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดา
แม้โตมาจะรูปร่างหน้าตาดีแบบเป๊ะปัง แต่ชีวิตในวัยเด็กของวีนาค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ทำให้เธอโดนล้อเลียนว่ามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเด็กไทยทั่วไป แต่เธอไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านั้นมาบั่นทอน และเปลี่ยนเป็นพลังด้านบวก ซึ่งทำให้เธอยอมรับในตัวเอง รักตัวเอง และกลายมาเป็นจุดเด่นในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
ในส่วนของประวัติการศึกษา วีนาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสตรียะลา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งอินเดีย วีนาจึงมีทักษะด้านภาษาถึง 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย และไทย
ตำนาน “นางรอง” ผู้ไม่เคยยอมแพ้
จุดเริ่มต้นในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของวีนา คือการที่เธอได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในตอนนั้น แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ เป็นดาวมหาวิทยาลัย และได้ลงประกวดเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 หลังจากนั้น แนทก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมาก สิ่งนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้วีนาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เส้นทางของวีนาบนเวที Miss Universe Thailand นั้นเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ของคำว่า “ความพยายาม” อย่างแท้จริง เธอคือเจ้าของตำแหน่งนางรองถึง 3 ครั้ง 3 เวที ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
- ปี 2018: คว้ารองอันดับ 2 ในลุค “ร่างทององค์แม่ประทับ” ที่ยังคงตราตรึงใจ
- ปี 2020: กลับมาอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและคว้าตำแหน่ง รองอันดับ 1
- ปี 2023: สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกที่คว้าตำแหน่ง รองอันดับ 2 MUT 2023 มาครองได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม การที่วีนาตัดสินใจประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เธอไม่ได้มองว่าการประกวดดังกล่าว เป็นการประกวดความงามหรือรูปโฉม แต่ยังเป็นเวทีที่ได้แสดงศักยภาพ ทั้งความสามารถ ความฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงยังแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าประกวดได้ดีที่สุดอีกด้วย
จากนางรอง 3 ปีสู่เจ้าของมงกฎ Miss Universe Thailand 2025
ต่อมาในปี 2025 เวที Miss Universe Thailand ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่จาก แอน จักรพงษ์ มาเป็น บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวที Miss Grand International (MGI) จุดเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เป็นที่พูดถึงและจับตามองเป็นอย่างมาก รวมถึงชื่อของ วีนา ปวีนา ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งจากเหล่าแฟนนางงามว่าจะมีโอกาสได้เห็นวีนากลับมาประกวดอีกครั้งหรือไม่?
และแน่นอนว่าความพยายามของ วีนา ยังไม่จบ ถ้ามงกุฎ MUT ยังไม่ลงที่ศีรษะของเธอ วีนา ในฐานะ มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2025 เธอได้ก้าวเข้ามาเป็น 1 ในตัวเต็งสำคัญของการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เพราะความกระตือรือร้นและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของเธอที่สามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจากจังหวัดอื่นไปได้ในหลาย ๆ แคมเปญ
แม้ว่าเธอจะต้องฟาดฟันกับสาว ๆ ตัวเต็งจากจังหวัดอื่น ๆ แต่สุดท้ายแล้วความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใคร วีนา ปวีนา ซิงห์ สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ไปครอบครองได้สำเร็จตามที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้
ต่อจากนี้ วีนา จะได้เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปประกวดบนเวที Miss Universe 2025 กับเหล่าสาวงามอีกกว่า 130 ประเทศ โดยในปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดด้วย ทีมงานไทยเกอร์ต้องแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
สู้สุดใจจนคว้า รอง 1 Miss Universe 2025
วีนา ปวีนา เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของคำว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” จากสาวน้อยที่พยายามเดินทางตามหาความฝันของตัวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ จนได้กลายเป็น MUT 2025 ตัวแทนสาวไทยที่จะไปฟาดฟันประชันความสวย และความเก่งกับสาวงามอีก 119 ประเทศบนเวทีนางงามจักรวาล (มิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74)
ในการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (21 พ.ย. 68) ตามเวลาประเทศไทย โดย วีนา ปวีนา โดดเด่นสะดุดตาได้ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนสุดท้าย เพื่อประกวดต่อในรอบชุดว่ายน้ำ และแน่นอนว่าจาก 30 คนตัวแทนสาวไทยคนนี้ก็เจิดจรัสจนสามารถเข้าไปเป็น 12 คนสุดท้าย อวดโฉมในรอบชุดราตรี สวยสง่าจนได้เป็น Top 5 ในปีนี้
วีนา ปวีนา แบกสายสะพายประเทศไทยเอาไว้บนบ่าของตัวเอง และทำหน้าที่จนสุดความสามารถในทุก ๆ รอบของการประกวด อีกทั้งการตอบคำถามของเธอทั้ง 2 รอบก็ไร้ที่ติอย่างมาก จนได้กลายเป็น 2 คนสุดท้าย จับมือกับสาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ก่อนจะถูกขานชื่อให้เป็น รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 (1st runner-up Miss Universe 2025) ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนนางงามชาวไทยกระหึ่มฮอลล์
แม้ว่า วีนา ปวีนา และสายสะพายไทยแลนด์จะชวดมงกุฎจักรวาล เรือนที่ 3 แต่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “วีนา ปวีนา” ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้ว และตำแหน่งรองอันดับ 1 ก็มีความหมายทั้งกับตัวของวีนาเอง และกับประเทศไทยด้วย ทางทีมงาน The Thaiger ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของ วีนา ปวีนา ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
