ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

คนลืมยื่น ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2568 ยังแก้ไขได้ รีบยื่นแบบย้อนหลังผ่าน e-Filing หรือสำนักงานสรรพากร พร้อมตรวจสอบภาษีค้าง ค่าปรับ และเงินเพิ่มให้ครบ
หมดเขตยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2569 แล้ว สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2568 โดยกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบกระดาษได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ใครเพิ่งนึกออกตอนนี้ ไม่ต้องตกใจจนมือสั่นใส่เครื่องคิดเลข แต่ต้องรีบจัดการ เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน เงินเพิ่มก็เดินต่อแบบไม่ถามสุขภาพการเงินสักคำ
ยื่นภาษี 2569 ไม่ทัน ยื่นย้อนหลังได้ไหม?
สำหรับคนยื่นภาษีไม่ทัน ยังสามารถยื่นย้อนหลังได้ ระบบ e-Filing ของกรมสรรพากรระบุว่ารองรับการยื่นแบบทุกประเภท ทั้งแบบปกติและแบบเพิ่มเติม ทั้งภายในกำหนดและเกินกำหนดเวลา โดยกรณียื่นแบบปกติเกินกำหนด ระบบจะคิดเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และค่าปรับอาญาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีรายได้ควรเริ่มจากตรวจสอบก่อนว่าต้องยื่นแบบใด หากมีรายได้หลายประเภทให้ใช้ ภ.ง.ด.90 แต่ถ้ามีเฉพาะเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส จากนายจ้างเพียงประเภทเดียว ให้ใช้ ภ.ง.ด.91 กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
กรณี ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด หรือยื่น ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ผู้เสียภาษีสามารถขอลดค่าปรับได้ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ถ้ายื่นช้าและมีภาษีต้องชำระ ผู้เสียภาษีต้องจ่ายภาษีค้าง พร้อมเงินเพิ่ม ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน รวมถึงค่าปรับตามกรณี ส่วนคนที่ยื่นช้าแต่ไม่มีภาษีต้องชำระ ต้องเสียค่าปรับเพียงอย่างเดียว
ส่วนคนที่เคยยื่นแบบแล้ว แต่เพิ่งพบว่ากรอกข้อมูลผิด ลืมใส่รายได้ หรือใส่ค่าลดหย่อนคลาดเคลื่อน ต้องยื่นแบบเพิ่มเติม หากยื่นเพิ่มเติมหลังกำหนดและมีภาษีต้องชำระเพิ่ม ต้องจ่ายภาษีส่วนที่ขาดพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน แต่ไม่ต้องเสียค่าปรับในกรณีนี้ หากไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ
วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2569 ผ่าน e-Filing
ขั้นตอนแก้ปัญหาให้เริ่มจากเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกเมนู e-Filing แล้วเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกยื่นแบบออนไลน์ เลือกแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ให้ตรงกับประเภทเงินได้ กรอกข้อมูลรายได้ ค่าลดหย่อน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ระบบคำนวณภาษี ตรวจสอบตัวเลขให้ครบ แล้วกดยืนยันการยื่นแบบ
หากระบบคำนวณแล้วมีภาษีต้องจ่าย ให้ดำเนินการชำระภาษีทันทีผ่านช่องทางที่ระบบกำหนด เช่น e-payment หรือช่องทางชำระเงินที่เข้าร่วม เพราะการยื่นแบบอย่างเดียวไม่พอ ต้องชำระภาษีให้ครบ กระบวนการจึงจบจริง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นย้อนหลัง ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ รายการรายได้ทั้งปี เอกสารค่าลดหย่อน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนลดหย่อนภาษี เงินบริจาค ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และหลักฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครมีรายได้หลายทางควรตรวจให้ละเอียด เพราะรายได้ตกหล่นหนึ่งรายการอาจพาไปสู่การยื่นเพิ่มเติมอีกรอบ
กรณีลืมยื่นและยังไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ ให้ยื่นแบบก่อน อย่ารอจนเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเรียกตรวจ เพราะกรมสรรพากรระบุว่า หากเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ยื่นแบบ หรือยื่นแต่ชำระขาด อาจต้องรับผิดทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ แล้วแต่กรณี
สรุปสั้น ๆ คนที่ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ยังแก้ไขได้ แต่ควรรีบทำทันที วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเข้า e-Filing ตรวจสอบสถานะ ยื่นแบบย้อนหลังให้ครบ ชำระภาษี ค่าปรับ และเงินเพิ่มตามระบบ หากระบบไม่รองรับบางกรณี หรือข้อมูลซับซ้อน ควรติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยตรง อย่าใช้วิธีเงียบ เพราะภาษีไม่ใช่ข้อความแชตที่ปล่อยอ่านแล้วไม่ตอบได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท
- สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ
- ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: