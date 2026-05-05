การเงินเศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:19 น.
58

คนลืมยื่น ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2568 ยังแก้ไขได้ รีบยื่นแบบย้อนหลังผ่าน e-Filing หรือสำนักงานสรรพากร พร้อมตรวจสอบภาษีค้าง ค่าปรับ และเงินเพิ่มให้ครบ

หมดเขตยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2569 แล้ว สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2568 โดยกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบกระดาษได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ใครเพิ่งนึกออกตอนนี้ ไม่ต้องตกใจจนมือสั่นใส่เครื่องคิดเลข แต่ต้องรีบจัดการ เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน เงินเพิ่มก็เดินต่อแบบไม่ถามสุขภาพการเงินสักคำ

ยื่นภาษี 2569 ไม่ทัน ยื่นย้อนหลังได้ไหม?

สำหรับคนยื่นภาษีไม่ทัน ยังสามารถยื่นย้อนหลังได้ ระบบ e-Filing ของกรมสรรพากรระบุว่ารองรับการยื่นแบบทุกประเภท ทั้งแบบปกติและแบบเพิ่มเติม ทั้งภายในกำหนดและเกินกำหนดเวลา โดยกรณียื่นแบบปกติเกินกำหนด ระบบจะคิดเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และค่าปรับอาญาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีรายได้ควรเริ่มจากตรวจสอบก่อนว่าต้องยื่นแบบใด หากมีรายได้หลายประเภทให้ใช้ ภ.ง.ด.90 แต่ถ้ามีเฉพาะเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส จากนายจ้างเพียงประเภทเดียว ให้ใช้ ภ.ง.ด.91 กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

กรณี ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด หรือยื่น ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ผู้เสียภาษีสามารถขอลดค่าปรับได้ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ถ้ายื่นช้าและมีภาษีต้องชำระ ผู้เสียภาษีต้องจ่ายภาษีค้าง พร้อมเงินเพิ่ม ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน รวมถึงค่าปรับตามกรณี ส่วนคนที่ยื่นช้าแต่ไม่มีภาษีต้องชำระ ต้องเสียค่าปรับเพียงอย่างเดียว

ส่วนคนที่เคยยื่นแบบแล้ว แต่เพิ่งพบว่ากรอกข้อมูลผิด ลืมใส่รายได้ หรือใส่ค่าลดหย่อนคลาดเคลื่อน ต้องยื่นแบบเพิ่มเติม หากยื่นเพิ่มเติมหลังกำหนดและมีภาษีต้องชำระเพิ่ม ต้องจ่ายภาษีส่วนที่ขาดพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน แต่ไม่ต้องเสียค่าปรับในกรณีนี้ หากไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

ยื่นภาษี 2569 ไม่ทัน ยื่นย้อนหลังได้ไหม? ทำอย่างไรบ้าง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2569 ผ่าน e-Filing

ขั้นตอนแก้ปัญหาให้เริ่มจากเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกเมนู e-Filing แล้วเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกยื่นแบบออนไลน์ เลือกแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ให้ตรงกับประเภทเงินได้ กรอกข้อมูลรายได้ ค่าลดหย่อน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ระบบคำนวณภาษี ตรวจสอบตัวเลขให้ครบ แล้วกดยืนยันการยื่นแบบ

หากระบบคำนวณแล้วมีภาษีต้องจ่าย ให้ดำเนินการชำระภาษีทันทีผ่านช่องทางที่ระบบกำหนด เช่น e-payment หรือช่องทางชำระเงินที่เข้าร่วม เพราะการยื่นแบบอย่างเดียวไม่พอ ต้องชำระภาษีให้ครบ กระบวนการจึงจบจริง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นย้อนหลัง ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ รายการรายได้ทั้งปี เอกสารค่าลดหย่อน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนลดหย่อนภาษี เงินบริจาค ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และหลักฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครมีรายได้หลายทางควรตรวจให้ละเอียด เพราะรายได้ตกหล่นหนึ่งรายการอาจพาไปสู่การยื่นเพิ่มเติมอีกรอบ

กรณีลืมยื่นและยังไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ ให้ยื่นแบบก่อน อย่ารอจนเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเรียกตรวจ เพราะกรมสรรพากรระบุว่า หากเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ยื่นแบบ หรือยื่นแต่ชำระขาด อาจต้องรับผิดทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ แล้วแต่กรณี

สรุปสั้น ๆ คนที่ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ยังแก้ไขได้ แต่ควรรีบทำทันที วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเข้า e-Filing ตรวจสอบสถานะ ยื่นแบบย้อนหลังให้ครบ ชำระภาษี ค่าปรับ และเงินเพิ่มตามระบบ หากระบบไม่รองรับบางกรณี หรือข้อมูลซับซ้อน ควรติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยตรง อย่าใช้วิธีเงียบ เพราะภาษีไม่ใช่ข้อความแชตที่ปล่อยอ่านแล้วไม่ตอบได้

ขั้นตอนแก้ปัญหาให้เริ่มจากเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกเมนู e-Filing แล้วเข้าสู่ระบบ
e-Filing

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

10 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

20 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

28 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

33 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

35 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

58 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:19 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button