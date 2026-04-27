ข่าว

ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 15:10 น.
การทำบัญชีและยื่นภาษีเป็นหน้าที่สำคัญของทุกธุรกิจ แต่ในทางปฏิบัติ ความผิดพลาดอย่างการยื่นภาษีไม่ครบหรือคำนวณผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเอกสารตกหล่นหรือความซับซ้อนของกฎหมาย ซึ่งปัญหาความผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้ บทความนี้เราได้นำข้อมูลที่ Dynamics Motion เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี ERP มาแชร์เป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหา ป้องกันความผิดพลาดในการยื่นภาษีอย่างยั่งยืน

เช็กสาเหตุยอดฮิต! ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่ถึงยื่นภาษีไม่ครบหรือยื่นภาษีผิด

  • การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ลืมระบุรายการเงินได้บางประเภท เช่น รายได้จากงานเสริม ค่าคอมมิชชั่น หรือดอกเบี้ยรับ
  • เอกสารลดหย่อนตกหล่น รวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) หรือใบกำกับภาษีซื้อไม่ครบตามรอบบัญชี
  • ความสับสนในประเภทเงินได้ จำแนกประเภทรายได้ผิดช่อง ทำให้คำนวณอัตราภาษีหรือค่าใช้จ่ายหักเหมาคลาดเคลื่อน
  • การคำนวณด้วยมือ ความผิดพลาดจากการพิมพ์ตัวเลขผิด หรือใช้สูตรคำนวณใน Spreadsheet ที่ไม่ได้รับการอัปเดต
  • จำวันครบกำหนดผิด ลืมยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด จนกลายเป็นการลืมยื่นภาษี

ยื่นภาษีผิดส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

การยื่นภาษีผิดพลาดส่งผลเสียต่อสถานะการเงินและความน่าเชื่อถือขององค์กร บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ และอาจโดนเบี้ยปรับสูงถึง 1-2 เท่าหากถูกตรวจพบภายหลัง นอกจากนี้ยังทำให้ทีมบัญชีเสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ต้องมาจัดการเอกสารย้อนหลัง แทนที่จะได้นำเวลาไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการเติบโต และที่สำคัญยังเพิ่มความเสี่ยงในการถูกกรมสรรพากรเพ่งเล็งหรือออกหมายเรียกตรวจสอบเข้มงวดในอนาคต

แก้ปัญหายื่นภาษีผิด ด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ

เพื่อป้องกันความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทาง การปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีอย่างโปรแกรมบัญชี ERP จึงเป็นทางออกช่วยป้องกันการเกิดปัญหาได้ เพราะระบบจะช่วยบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนในบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งคุณณัฐวัฒน์ เลิศปณิธาน CEO & Managing Director และ คุณปวีร์รัฐ เลิศปณิธาน Director and Head of Business Solutions จาก Dynamics Motion ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดในการแก้ไขปัญหายื่นภาษีผิดพลาด โดยแนะนำให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชี ERP เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การจัดการภาษีกลายเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ

ระบบบันทึกข้อมูลแบบ Real-time

ระบบ ERP ช่วยบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทันทีที่มีรายการเดินบัญชี ทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถเห็นภาพรวมของภาษีซื้อและภาษีขายที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยลดปัญหาเอกสารตกหล่นหรือการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางที่ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทจึงสามารถรวบรวมตัวเลขเพื่อยื่นภาษีได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ โดยไม่ต้องรอรวบรวมเอกสารกองโตในช่วงสิ้นเดือนหรือสิ้นปี

การคำนวณภาษีอัตโนมัติ

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของระบบ ERP คือความสามารถในการคำนวณตัวเลขทางภาษีตามเงื่อนไขกฎหมายแบบล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะช่วยจำแนกประเภทเงินได้และหักค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ถูกต้อง ลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรือความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ ที่มักเกิดขึ้นในไฟล์ Excel การมีสูตรคำนวณที่ได้มาตรฐานและแม่นยำช่วยให้ยอดภาษีที่ต้องชำระตรงตามความเป็นจริง ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับจากการคำนวณยอดจ่ายขาดไปได้อย่างมีนัยสำคัญ

ระบบแจ้งเตือนกำหนดการยื่นภาษี

การลืมยื่นภาษีตามกำหนดอาจทำให้องค์กรเกิดปัญหายื่นภาษีล่าช้าจนเสี่ยงถูกปรับได้ แต่การใช้งานโปรแกรม ERP มีฟังก์ชันและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดส่งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด. หรือภาษีครึ่งปี ระบบจะช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานบัญชีให้เป็นระเบียบ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกแบบแสดงรายการจะถูกนำส่งและชำระเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้บริษัทรักษาประวัติการเสียภาษีที่ดีและหลีกเลี่ยงโทษปรับทางอาญาที่เกิดจากความล่าช้าโดยไม่ตั้งใจ

การดึงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายในคลิกเดียว

การจัดทำรายงานภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรจะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ด้วยฟังก์ชันการสร้างรายงานอัตโนมัติที่ดึงข้อมูลจากระบบบัญชีมาสรุปผลในรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสรรพากร ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิก ช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ทำให้กระบวนการปิดงบและยื่นภาษีมีความรวดเร็ว รองรับการเติบโตของธุรกิจที่มีรายการธุรกรรมจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การยื่นภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นการสร้างความมั่นคงในธุรกิจ การเปลี่ยนจากการทำงานแบบ Manual มาใช้โปรแกรมบัญชี ERP ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าปรับและเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีผิดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถโฟกัสกับการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาภาษีย้อนหลัง

ยื่นภาษีผิด

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

