ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ
การทำบัญชีและยื่นภาษีเป็นหน้าที่สำคัญของทุกธุรกิจ แต่ในทางปฏิบัติ ความผิดพลาดอย่างการยื่นภาษีไม่ครบหรือคำนวณผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเอกสารตกหล่นหรือความซับซ้อนของกฎหมาย ซึ่งปัญหาความผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้ บทความนี้เราได้นำข้อมูลที่ Dynamics Motion เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี ERP มาแชร์เป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหา ป้องกันความผิดพลาดในการยื่นภาษีอย่างยั่งยืน
เช็กสาเหตุยอดฮิต! ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่ถึงยื่นภาษีไม่ครบหรือยื่นภาษีผิด
- การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ลืมระบุรายการเงินได้บางประเภท เช่น รายได้จากงานเสริม ค่าคอมมิชชั่น หรือดอกเบี้ยรับ
- เอกสารลดหย่อนตกหล่น รวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) หรือใบกำกับภาษีซื้อไม่ครบตามรอบบัญชี
- ความสับสนในประเภทเงินได้ จำแนกประเภทรายได้ผิดช่อง ทำให้คำนวณอัตราภาษีหรือค่าใช้จ่ายหักเหมาคลาดเคลื่อน
- การคำนวณด้วยมือ ความผิดพลาดจากการพิมพ์ตัวเลขผิด หรือใช้สูตรคำนวณใน Spreadsheet ที่ไม่ได้รับการอัปเดต
- จำวันครบกำหนดผิด ลืมยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด จนกลายเป็นการลืมยื่นภาษี
ยื่นภาษีผิดส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
การยื่นภาษีผิดพลาดส่งผลเสียต่อสถานะการเงินและความน่าเชื่อถือขององค์กร บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ และอาจโดนเบี้ยปรับสูงถึง 1-2 เท่าหากถูกตรวจพบภายหลัง นอกจากนี้ยังทำให้ทีมบัญชีเสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ต้องมาจัดการเอกสารย้อนหลัง แทนที่จะได้นำเวลาไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการเติบโต และที่สำคัญยังเพิ่มความเสี่ยงในการถูกกรมสรรพากรเพ่งเล็งหรือออกหมายเรียกตรวจสอบเข้มงวดในอนาคต
แก้ปัญหายื่นภาษีผิด ด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทาง การปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีอย่างโปรแกรมบัญชี ERP จึงเป็นทางออกช่วยป้องกันการเกิดปัญหาได้ เพราะระบบจะช่วยบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนในบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งคุณณัฐวัฒน์ เลิศปณิธาน CEO & Managing Director และ คุณปวีร์รัฐ เลิศปณิธาน Director and Head of Business Solutions จาก Dynamics Motion ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดในการแก้ไขปัญหายื่นภาษีผิดพลาด โดยแนะนำให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชี ERP เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การจัดการภาษีกลายเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
ระบบบันทึกข้อมูลแบบ Real-time
ระบบ ERP ช่วยบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทันทีที่มีรายการเดินบัญชี ทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถเห็นภาพรวมของภาษีซื้อและภาษีขายที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยลดปัญหาเอกสารตกหล่นหรือการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางที่ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทจึงสามารถรวบรวมตัวเลขเพื่อยื่นภาษีได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ โดยไม่ต้องรอรวบรวมเอกสารกองโตในช่วงสิ้นเดือนหรือสิ้นปี
การคำนวณภาษีอัตโนมัติ
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของระบบ ERP คือความสามารถในการคำนวณตัวเลขทางภาษีตามเงื่อนไขกฎหมายแบบล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะช่วยจำแนกประเภทเงินได้และหักค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ถูกต้อง ลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรือความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ ที่มักเกิดขึ้นในไฟล์ Excel การมีสูตรคำนวณที่ได้มาตรฐานและแม่นยำช่วยให้ยอดภาษีที่ต้องชำระตรงตามความเป็นจริง ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับจากการคำนวณยอดจ่ายขาดไปได้อย่างมีนัยสำคัญ
ระบบแจ้งเตือนกำหนดการยื่นภาษี
การลืมยื่นภาษีตามกำหนดอาจทำให้องค์กรเกิดปัญหายื่นภาษีล่าช้าจนเสี่ยงถูกปรับได้ แต่การใช้งานโปรแกรม ERP มีฟังก์ชันและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดส่งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด. หรือภาษีครึ่งปี ระบบจะช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานบัญชีให้เป็นระเบียบ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกแบบแสดงรายการจะถูกนำส่งและชำระเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้บริษัทรักษาประวัติการเสียภาษีที่ดีและหลีกเลี่ยงโทษปรับทางอาญาที่เกิดจากความล่าช้าโดยไม่ตั้งใจ
การดึงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายในคลิกเดียว
การจัดทำรายงานภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรจะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ด้วยฟังก์ชันการสร้างรายงานอัตโนมัติที่ดึงข้อมูลจากระบบบัญชีมาสรุปผลในรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสรรพากร ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิก ช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ทำให้กระบวนการปิดงบและยื่นภาษีมีความรวดเร็ว รองรับการเติบโตของธุรกิจที่มีรายการธุรกรรมจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปบทความ
การยื่นภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นการสร้างความมั่นคงในธุรกิจ การเปลี่ยนจากการทำงานแบบ Manual มาใช้โปรแกรมบัญชี ERP ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าปรับและเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีผิดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถโฟกัสกับการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาภาษีย้อนหลัง
