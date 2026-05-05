ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองคำแท้ 50 บาท อยู่ด้านใน เผยสุดเครียดกลัวติดคุกทิ้งลูก โล่งใจพ้นมลทิน
เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดบุญชื่นชู ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี มีความคืบหน้ากรณีเพจเฟซบุ๊กโพสต์คลิปพร้อมระบุว่า เมื่อ 7-8 ปีก่อน มีลุงรายหนึ่งถวายปัจจัยเกือบ 4 ล้านบาท เพื่อหล่อพระเกศทองคำถวายวัด แต่ภายหลังนำพระเกศไปตรวจที่ร้านทอง กลับพบว่ามีทองผสมเพียง 2% ที่เหลือเป็นสังกะสีและทองแดง จนเกิดกระแสดรามาและความกังวลว่าทองคำจำนวนดังกล่าวอาจสูญหาย
พระครูปทุมปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู พร้อมด้วยพระครูประทีป ธรรมโร เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง นายเสนีย์ มูลขำ อดีต สจ. นายยุทธพล ธรรมรูปา ผู้ใหญ่อ๊อฟ นายวรพจน์ จิตตะธัม อายุ 43 ปี ช่างหล่อ และคณะกรรมการวัด ร่วมประชุมหาทางออก หลังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ความเห็นว่าควรผ่าพิสูจน์ โดยทุกฝ่ายมีมติให้ดำเนินการผ่าเพื่อตรวจสอบว่าภายในมีทองคำอยู่จริงหรือไม่
นายวรพจน์ จิตตะธัม ช่างหล่อ ลงมือผ่าพระเกศตามแนวขวาง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที พบชิ้นส่วนทองติดอยู่กับปูนโผล่ออกมาเล็กน้อย จึงใช้อุปกรณ์ทุบปูนออกจนหมด และพบเนื้อทองบริเวณปลายพระเกศ โดยช่างหล่อเปิดใจทั้งน้ำตาว่า
“ตนเองนั่งดูข่าวพระเกศตามสื่อต่างๆ สังเกตทุกอย่างทุกรอยทุกรายละเอียด เพราะไม่รู้เลย 10 ปีที่ผ่านมา ใครจะเอาพระเกศนี้ไปทำอะไรบ้าง 10 ปี พระเกศไม่ได้อยู่กับตนเอง แต่ตนเองต้องมารับผิดชอบ ว่ามีทองอยู่หรือไม่ ถ้าทองคำไม่อยู่ตนเองก็ต้องติดคุก ลูกจะอยู่อย่างไร แล้วตนเองต้องมาผ่า ตนเองนั่งมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหม เพราะว่าเกศตนเองทำไปเป็น 100 เป็น 1,000 อัน แต่ก็สังเกตจนมั่นใจ ว่าใช่อันเดิมและต้องมีทองข้างใน”
พระครูปทุมปุญโญภาส กล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์ทำให้ดูเหมือนเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ไม่มีเจตนา พร้อมย้ำว่าได้ทุ่มงบสร้างวัดไปจำนวนมาก และอยากให้ร้านทองที่ตรวจสอบออกมาชี้แจงหรือขอโทษ เนื่องจากกระทบต่อชื่อเสียงของวัด
ส่วนทองคำจะให้ร้านนำเครื่องมือมาตรวจสอบและนำออก ก่อนหารือแนวทางดำเนินการต่อไป ขณะที่พระเกศจะมีการสร้างขึ้นใหม่ตามที่ช่างหล่อเสนอ และยืนยันว่าทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจดีไม่มีเจตนาร้ายใด ๆ
ด้านเพจเฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ โพสต์ข้อความหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “และผมจะไลฟ์สดพร้อมช่างโต้งเรื่องราวนี้อีกครั้งครับ
ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราว ตั้งแต่แรกครับ ร้านผมจะช่วยตรวจสอบโลหะ (ฟรี) ให้กับทุกคนที่มาที่ร้าน และทุกวัน จะมีผู้นำมาตรวจสอบเยอะมาก ในกรณีนี้ เรื่องมีอยู่ว่าพี่ที่นำพระเกตมาตรวจ ได้เข้ามาที่ร้านแจ้งว่า ตรวจสอบให้พี่หน่อยใช่พระเกศทองคำหรือไม่ และบอกว่ามีทองไม่ต่ำกว่า 45 บาท และทางพี่ที่นำมาก็ได้โทรวิดีโอคอลกับท่านเจ้าอาวาส ในขณะตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานกัน และผมเองก็ได้ขอถ่ายทำวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูล
เมื่อเราตรวจสอบ ได้พบว่าโลหะด้านนอกเป็นทองเหลือง และผมก็ได้อธิบายตามในคลิปว่าด้านนอกเป็นทองเหลือง หากจะรู้ว่าข้างในมีทองหรือไม่ ต้องผ่าพิสูจน์หรือเจาะพิสูจน์เท่านั้น หากมีทองอยู่จริง ก็จะทำให้ทุกคนสบายใจ เพราะทั้งท่านจะอาวาสและผู้ที่นำมา ก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกัน ว่ามีการเททองลงในแบบจริงๆ เมื่อรู้ว่าไม่มีทองก็ตกใจ แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตรวจได้เพียงด้านนอก
ด้านในต้องพิสูจน์ต่อ ทุกคนอยากจะทดสอบแต่ทรัพย์สินนี้เป็นของวัดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง ถึงจะสามารถตรวจสอบได้ ผมเลยได้แนะนำให้หลวงพ่อสอบถามช่างที่มาหล่อในวันนั้น เพราะทีมงานเขาจะรู้ดีที่สุด ผมได้แนะนำทุกคนไปแบบนี้ครับ
ท่านหลวงพ่อกับผู้บริจาคทำบุญ (พี่ที่นำมาตรวจ) ได้บอกตรงกันว่าเหตุการณ์ในการเทหล่อมีการเททองจริงและใส่ทองไปจริง ๆ เห็นกับตา ทำให้ผมคิดที่จะหาวิธีเเนะนำเพื่อตรวจสอบต่อ
ผมจะขออธิบายงานเทหล่อสั้น ๆ ครับ งานหล่อส่วนใหญ่แล้วจะใช้โลหะที่ต้องหล่อ หลอมละลายให้ใกล้เคียงกับแม่แบบที่จะหล่อ เช่นแม่แบบรับน้ำโลหะได้ 1 กิโลกรัม เทแล้วจะเต็มแบบพอดี จะต้องหลอมโลหะ ใกล้เคียงที่คำนวณไว้ผสมโลหะแล้วเท กรอกลงแบบจนเต็ม
ผมหมายถึงการนำ (ทอง) เข้าไปผสมกับโลหะอื่นเช่น ทองเหลือง ละลายให้เข้ากัน แล้วเทให้เต็มแบบ ตามลักษณะงานเทหล่อทั่วไป และผมเองก็คิดว่า กระบวนการแบบนี้จะตรวจเจอทองแน่ ๆ
หลังจากวันนั้นเรื่องก็ได้เป็นข่าว จนได้ไปรายการโหนกระแสเพื่อที่จะพิสูจน์และค้นหาความจริงต่อไป ทำให้ผู้ที่นำมาตรวจสอบกับท่านเจ้าอาวาสและผู้รับงานเท่หล่อ ได้คุยกันในรายการ และผมเองดีใจที่ช่างหล่อทองปรากฏตัว และบอกกระบวนการขั้นตอน
ในรายการช่างหล่อเล่าว่า (มีการหลอมใหม่อีกครั้ง) มีช่างหล่อและท่านเจ้าอาวาสรับรู้ แต่ผู้ที่บริจาคไม่ทราบเรื่องนี้ (พี่ที่บริจาคทำบุญที่นำพระเกศมาให้ผมตรวจ) เขาไม่ทราบ เลยให้ข้อมูลกับผมเพียงแต่ตอนเทหล่อในพิธีเท่านั้น
ช่างหล่อได้เล่าวิธีการหลอมเททองใหม่ว่า สร้างแม่แบบทองเหลือง แล้วเททองกรอกลงด้านในปิดด้วยปูนพลาสเตอร์ เลยทำให้เครื่องตรวจไม่สามารถตรวจพบทอง เพราะผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง ทุกคนที่นั่งอยู่ในรายการโหนกระแสก็เพิ่งได้รู้คำตอบจากปากช่าง ได้ข้อสรุป และดีใจที่ได้คลี่คลายไขข้อสงสัยไปได้มาก
จนวันนี้ได้มีการผ่าพิสูจน์ ผมเองก็ยังดีใจที่ได้เจอทอง ถ้าผมรู้กระบวนการทำตั้งแต่ทีแรกว่ามีการหลอมและกรอกใหม่อีกครั้ง ผมก็คงจะช่วยให้คำแนะนำได้อีกหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน หากเจตนาหรือคำพูดใดที่ผมทำให้ทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจผิด ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เจตนาของผมคืออยากช่วยจริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ”
- ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์
