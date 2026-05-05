ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:20 น.
56
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ

ชีวิตปัจจุบัน เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่มจากรายการ Boys24 เส้นทางวงการไม่ราบรื่น ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สายเที่ยวและสตรีมเมอร์ เปิดหน้าแล้วอึ้ง สวยจนจำไม่ได้

หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นหน้าของ เช รยูจิน หรือที่หลายคนคุ้นหน้าในชื่อ เช โฮชอล อดีตผู้เข้าแข่งขันจากรายการเซอร์ไววัลชื่อดัง Boys24 เมื่อปี 2016 เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในนาม “เช โฮชอล” ผ่านรายการ Boys24 แม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะในรอบสุดท้าย แต่เธอก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ 28 คน และทำกิจกรรมในโรงละครเฉพาะของวงนานถึง 1 ปี

ต่อมาในปี 2022 เธอได้เดบิวต์อีกครั้งในฐานะสมาชิกวงบอยกรุ๊ป JWiiver โดยใช้ชื่อในวงการว่า “ริวเจ” รับตำแหน่งเป็นนักร้องนำและแร็ปเปอร์ แต่เส้นทางไอดอลไม่ได้ราบรื่นนัก เพราะวงได้ยุติการทำกิจกรรมลงหลังจากโปรโมตได้เพียงไม่นาน

หลังจากหายหน้าไปจากวงการไอดอล เช รยูจิน ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา เธอแจ้งข่าวผ่านการไลฟ์สดว่าเป็น “ผู้หญิงข้ามเพศ” พร้อมดำเนินการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายและแก้ไขเอกสารสำคัญ ทั้งทะเบียนและพาสปอร์ตให้ตรงกับเพศสภาพในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เช รยูจิน ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอของอินสตาแกรม How Much อัปเดตชีวิตปัจจุบัน ซึ่งเธอผันตัวเป็นสตรีมเมอร์ในแพลตฟอร์ม Chzzk และเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางไปหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง

เธอเผยว่าปัจจุบันมีส่วนสูงถึง 174 เซนติเมตร หนัก 54 กิโลกรัม ซึ่งความสูงนี้ทำให้มักจะมีคนเข้ามาขอเบอร์เพราะเข้าใจว่าเป็นนางแบบ พร้อมเผยสเปกหนุ่มในฝัน เธอชอบผู้ชายแบบ “อีจินอุค” ส่วนเรื่องอายุนั้นเธอบอกติดตลกว่าได้ถึง 60 ปีเลยทีเดียว และไม่ซีเรียสเรื่องส่วนสูงเพราะตัวเองเป็นคนตัวสูงอยู่แล้ว

เมื่อถูกทักเรื่องเสียงที่ยังมีความแหบเสน่ห์ อดีตไอดอลตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นคนข้ามเพศ และฝากถึงคนที่ยังมีอคติว่า “ให้ลองมาเจอตัวจริงก่อนที่จะตัดสิน ฉันไม่มีกลิ่นตัว ไม่ได้สกปรก ฉันตัวหอมกลิ่นน้ำหอมด้วยซ้ำ”

แม้เส้นทางในอดีตจะยากลำบาก แต่เธอกล่าวทิ้งท้ายว่าไม่เคยเสียใจที่ได้ใช้ชีวิตช่วงอายุ 20 ปีไปกับการเป็นไอดอล เพราะนั่นคือความฝันและทำให้เธอได้พบกับแฟนคลับที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอด

ข้อมูลจาก : kbizoom

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

6 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

16 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

24 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

30 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

32 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

55 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:20 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button