เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้
ชีวิตปัจจุบัน เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่มจากรายการ Boys24 เส้นทางวงการไม่ราบรื่น ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สายเที่ยวและสตรีมเมอร์ เปิดหน้าแล้วอึ้ง สวยจนจำไม่ได้
หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นหน้าของ เช รยูจิน หรือที่หลายคนคุ้นหน้าในชื่อ เช โฮชอล อดีตผู้เข้าแข่งขันจากรายการเซอร์ไววัลชื่อดัง Boys24 เมื่อปี 2016 เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในนาม “เช โฮชอล” ผ่านรายการ Boys24 แม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะในรอบสุดท้าย แต่เธอก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ 28 คน และทำกิจกรรมในโรงละครเฉพาะของวงนานถึง 1 ปี
ต่อมาในปี 2022 เธอได้เดบิวต์อีกครั้งในฐานะสมาชิกวงบอยกรุ๊ป JWiiver โดยใช้ชื่อในวงการว่า “ริวเจ” รับตำแหน่งเป็นนักร้องนำและแร็ปเปอร์ แต่เส้นทางไอดอลไม่ได้ราบรื่นนัก เพราะวงได้ยุติการทำกิจกรรมลงหลังจากโปรโมตได้เพียงไม่นาน
หลังจากหายหน้าไปจากวงการไอดอล เช รยูจิน ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา เธอแจ้งข่าวผ่านการไลฟ์สดว่าเป็น “ผู้หญิงข้ามเพศ” พร้อมดำเนินการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายและแก้ไขเอกสารสำคัญ ทั้งทะเบียนและพาสปอร์ตให้ตรงกับเพศสภาพในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เช รยูจิน ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอของอินสตาแกรม How Much อัปเดตชีวิตปัจจุบัน ซึ่งเธอผันตัวเป็นสตรีมเมอร์ในแพลตฟอร์ม Chzzk และเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางไปหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง
เธอเผยว่าปัจจุบันมีส่วนสูงถึง 174 เซนติเมตร หนัก 54 กิโลกรัม ซึ่งความสูงนี้ทำให้มักจะมีคนเข้ามาขอเบอร์เพราะเข้าใจว่าเป็นนางแบบ พร้อมเผยสเปกหนุ่มในฝัน เธอชอบผู้ชายแบบ “อีจินอุค” ส่วนเรื่องอายุนั้นเธอบอกติดตลกว่าได้ถึง 60 ปีเลยทีเดียว และไม่ซีเรียสเรื่องส่วนสูงเพราะตัวเองเป็นคนตัวสูงอยู่แล้ว
เมื่อถูกทักเรื่องเสียงที่ยังมีความแหบเสน่ห์ อดีตไอดอลตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นคนข้ามเพศ และฝากถึงคนที่ยังมีอคติว่า “ให้ลองมาเจอตัวจริงก่อนที่จะตัดสิน ฉันไม่มีกลิ่นตัว ไม่ได้สกปรก ฉันตัวหอมกลิ่นน้ำหอมด้วยซ้ำ”
แม้เส้นทางในอดีตจะยากลำบาก แต่เธอกล่าวทิ้งท้ายว่าไม่เคยเสียใจที่ได้ใช้ชีวิตช่วงอายุ 20 ปีไปกับการเป็นไอดอล เพราะนั่นคือความฝันและทำให้เธอได้พบกับแฟนคลับที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอด
ข้อมูลจาก : kbizoom
