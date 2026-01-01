ข่าว

ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท

ยื่นภาษี 2569 สำหรับรายได้ปี 2568 ภงด 90/91 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง รายการลดหย่อน กองทุนรวม ประกัน เงินเเดือนเท่านี้เสียภาษีกี่บาท

เข้าสู่เดือนมกราคม 2569 ต้นฤดูกาล “ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” สำหรับเงินได้ในปีภาษี 2568 หน้าที่สำคัญของผู้มีรายได้ทุกคนต้องดำเนินการตามกฎหมาย บทความนี้จะสรุปขั้นตอน สิ่งที่ต้องเตรียม และกำหนดการสำคัญ เพื่อให้ผู้เสียภาษีจัดการภาระหน้าที่นี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

กำหนดการยื่นภาษี 2569 สำหรับรายได้ปี 2568

กรมสรรพากรกำหนดช่วงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ดังนี้

  • ยื่นแบบกระดาษ: ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569

  • ยื่นแบบออนไลน์: ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (E-Filing) ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนเริ่มยื่นแบบ

เอกสารยิ่งเตรียมตัวดี ยิ่งลดความผิดพลาด เลี่ยงถูกตรวจสอบย้อนหลัง เอกสารสำคัญที่ต้องรวบรวมมีดังนี้

  1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เอกสารยืนยันรายได้ที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างออกให้ แสดงยอดเงินได้รวมกับภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้า

  2. เอกสารลดหย่อนกลุ่มประกันและการลงทุน

    • เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ (บริษัทประกันมักส่งข้อมูลตรงให้สรรพากร แต่ควรมีเอกสารสำรองไว้)

    • หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน RMF, SSF หรือ Thai ESG

  3. เอกสารลดหย่อนตามมาตรการรัฐ (ปี 2568)

    • Easy E-Receipt 2.0: ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากการใช้จ่ายช่วง 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 2568 (สูงสุด 50,000 บาท)

    • เที่ยวดี มีคืน 2568: ใบกำกับภาษีค่าที่พัก-อาหาร ช่วง 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2568 (เมืองรองลดหย่อนได้ 1.5 เท่า)

  4. เอกสารลดหย่อนอื่น ๆ เช่น ใบอนุโมทนาบัตรเงินบริจาค ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

ช้อปดีมีคืน 2569 ยังมีต่อไหม รัฐบาลชี้แจงแล้ว วางแผนลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี 2568 ลดอะไรได้บ้าง

ส่วนตัวและครอบครัว

  • ส่วนตัว 60,000 บาท
  • คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท
  • บุตร คนละ 30,000 บาท
  • บุตร คนที่ 2 และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 คนละ 60,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ตามจริง ครรภ์ละไม่เกิน 60,000 บาท
  • อุปการะบิดามารดาตนเอง คนละ 30,000 บาท
  • อุปการะบิดามารดาคู่สมรสไม่มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท
  • อุปการะผู้พิการ/ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

กระตุ้นเศรษฐกิจ

  • ดอกเบี้ยบ้าน ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
  • ค่าซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง
  • ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมกันไม่เกินกรณีละ 100,000 บาท
  • ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ Easy E-Receipt 2.0 ตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท
  • ค่าจ้างก่อสร้างบ้านใหม่ 100,000 บาท
  • ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศ 30,000 บาท
  • ค่าซื้องานศิลปะ 100,000 บาท

เงินบริจาค

  • พรรคการเมือง ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
  • สถานพยาบาลของรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาค
  • การศึกษา/กีฬา ตามที่จ่ายจริง
  • บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง

ประกัน การออม และลงทุน

  • ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันสุขภาพตนเอง ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท
  • ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ บิดามารดา ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

  • เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 30,000 บาท

รวมทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาท

  • กองทุน ThaiESG (ปี 67-69) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
  • กองทุน ThaiESGX (เงินใหม่) พ.ค. 68 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,0000 บาท
  • กองทุน ThaiESGX (สับเปลี่ยนจาก LTF) พ.ค. 68 – มิ.ย. 68 ไม่เกิน 300,000 บาท

ประกันสังคม

  • มาตรา 33 จ่ายตามจริงไม่เกิน 9,000 บาท
  • มาตรา 39 จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,184 บาท
  • มาตรา 40 จ่ายตามจริงไม่เกิน ตามอัตราที่จ่ายสมทบ

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี?

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ แม้รายได้สุทธิอาจไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีคือ

  • คนโสด มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเกิน 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นเกิน 60,000 บาทต่อปี

  • คนสมรส มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเกิน 220,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นเกิน 120,000 บาทต่อปี

บทลงโทษหากละเลยหรือยื่นล่าช้า

การเพิกเฉยต่อหน้าที่นี้มีผลทางกฎหมายชัดเจน กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลา

ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษี

ผู้มีรายได้ควรตรวจสอบสิทธิลดหย่อนของตนเองให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันการยื่นแบบ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2568 ซึ่งหลายคนอาจหลงลืมไปแล้ว การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ My Tax Account บนเว็บไซต์กรมสรรพากรจะช่วยให้เห็นข้อมูลที่สรรพากรมีอยู่แล้ว ทำให้การยื่นแบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: กรมสรรพากร

