สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 13:35 น.
62
กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน

กรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2568 ให้รีบยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 90/91) ภายในกำหนดเวลา การยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2569 หากพ้นกำหนด ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าปรับและเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย

กำหนดเวลาการยื่นภาษี แบบกระดาษ-ออนไลน์

กรมสรรพากรเปิดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

ยื่นแบบกระดาษ

  • ผู้เสียภาษีเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2569

ยื่นแบบออนไลน์

  • ผู้เสียภาษียื่นผ่านระบบ e-Filing หรือแอปพลิเคชัน RD Smart Tax หมดเขตวันที่ 8 เมษายน 2569 (กรมสรรพากรขยายเวลาให้เพิ่มอีก 8 วัน)
กรรมสรรพากร

ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี?

เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่บังคับให้ประชาชนต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับคนโสด มีรายได้จากเงินเดือนเกิน 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นเกิน 60,000 บาทต่อปี ส่วนกรณี คู่สมรส มีรายได้จากเงินเดือนรวมกันเกิน 220,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นรวมกันเกิน 120,000 บาทต่อปี

โทษของการยื่นภาษีล่าช้าหรือไม่ยื่นภาษี

ยื่นล่าช้า ผู้เสียภาษีต้องเดินทางไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และเสียค่าปรับสูงสุด 2,000 บาท (ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร) หากคำนวณแล้วมีภาษีต้องชำระ ผู้เสียภาษีต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีค้างชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

จงใจไม่ยื่นภาษี ศาลอาจสั่งลงโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าปรับ 2 เท่าของยอดภาษี และบวกเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน

กรรมสรรพากร แบบจำลอง
กรรมสรรพากร

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน D-MyTax

กรมสรรพากรพัฒนาระบบ D-MyTax เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนสามารถยื่นภาษีออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร (efiling.rd.go.th)
  2. เลือกเมนู Digital My Tax
  3. เข้าสู่ระบบด้วยรหัส RD ID หรือยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (เช่น แอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง)
  4. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ
  5. เลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน

กรมสรรพากรประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ กรมสรรพากรไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้ผู้เสียภาษีกดลิงก์ใด ๆ หากประชาชนได้รับอีเมลในหัวข้อ หนังสือแจ้งการตรวจสอบภาษี หรือข้อความสั่งให้ คลิกลิงก์ตรวจสอบเอกสาร ขอให้ประชาชนทราบทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ และห้ามกดลิงก์เหล่านั้นเด็ดขาด

