สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน
กรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2568 ให้รีบยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 90/91) ภายในกำหนดเวลา การยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2569 หากพ้นกำหนด ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าปรับและเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
กำหนดเวลาการยื่นภาษี แบบกระดาษ-ออนไลน์
กรมสรรพากรเปิดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
ยื่นแบบกระดาษ
- ผู้เสียภาษีเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2569
ยื่นแบบออนไลน์
- ผู้เสียภาษียื่นผ่านระบบ e-Filing หรือแอปพลิเคชัน RD Smart Tax หมดเขตวันที่ 8 เมษายน 2569 (กรมสรรพากรขยายเวลาให้เพิ่มอีก 8 วัน)
ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี?
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่บังคับให้ประชาชนต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับคนโสด มีรายได้จากเงินเดือนเกิน 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นเกิน 60,000 บาทต่อปี ส่วนกรณี คู่สมรส มีรายได้จากเงินเดือนรวมกันเกิน 220,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่นรวมกันเกิน 120,000 บาทต่อปี
โทษของการยื่นภาษีล่าช้าหรือไม่ยื่นภาษี
ยื่นล่าช้า ผู้เสียภาษีต้องเดินทางไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และเสียค่าปรับสูงสุด 2,000 บาท (ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร) หากคำนวณแล้วมีภาษีต้องชำระ ผู้เสียภาษีต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีค้างชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
จงใจไม่ยื่นภาษี ศาลอาจสั่งลงโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าปรับ 2 เท่าของยอดภาษี และบวกเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน
ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน D-MyTax
กรมสรรพากรพัฒนาระบบ D-MyTax เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนสามารถยื่นภาษีออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้
- เข้าเว็บไซต์ระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร (efiling.rd.go.th)
- เลือกเมนู Digital My Tax
- เข้าสู่ระบบด้วยรหัส RD ID หรือยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (เช่น แอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง)
- ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ
- เลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน
กรมสรรพากรประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ กรมสรรพากรไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้ผู้เสียภาษีกดลิงก์ใด ๆ หากประชาชนได้รับอีเมลในหัวข้อ หนังสือแจ้งการตรวจสอบภาษี หรือข้อความสั่งให้ คลิกลิงก์ตรวจสอบเอกสาร ขอให้ประชาชนทราบทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ และห้ามกดลิงก์เหล่านั้นเด็ดขาด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ
- ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: