หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง
โมฮัมหมัด มูจาฮิด (Mujahid) ชายหนุ่มวัย 20 ปี จากรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เปิดเผยเรื่องราวผ่านสำนักข่าว News18 เขาอ้างว่าถูกคนที่ไว้ใจที่สุด หลอกล่อให้ไปผ่าตัดอวัยวะเพศออก หรือ ผ่าตัดแปลงเพศ ที่วิทยาลัยแพทย์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
มูจาฮิดและครอบครัวเล่าว่า ชีวิตของเด็กหนุ่ม ม.6 ที่ร่าเริงคนหนึ่ง ต้องกลายเป็นเหยื่อ ครอบครัวยังอ้างว่า เขาถูกล่วงละเมิดทางเพศยืดเยื้อนานกว่า 2 ปี
หลังจากมูจาฮิดและครอบครัวเข้าแจ้งความ ตำรวจมุซัฟฟัรนาการ์ได้แจ้งข้อหากับชายวัยกลางคนชื่อ โอม ประกาศ (Om Prakash) ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน มูจาฮิดเล่าว่า เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เขาพบกับ โอม ประกาศ ผู้ต้องหาหลักในคดี ที่โรงงานท้องถิ่นซึ่งเขาไปรับจ้างรายวัน
“คุณโอมประกาศเป็นหัวหน้างานที่นั่น เขามักช่วยเหลือผมบ่อยๆ ผมไม่เคยนึกเลยว่าทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของแผน” มูจาฮิดกล่าว
ไม่กี่เดือนต่อมา มูจาฮิดลาออกจากโรงงาน เพื่อไปทำงานที่ร้านเสริมสวยในชุมชน เพราะได้ค่าจ้างรวมทิปสูงกว่า (จากวันละ 150 รูปี เป็น 450 รูปี) เพื่อช่วยพ่อซึ่งเป็นชาวนาแบ่งเบาภาระ แต่มิตรภาพกับโอม ประกาศ ก็ยังดำเนินต่อไป
มูจาฮิดอ้างว่า วันหนึ่ง โอม ประกาศ แอบถ่ายคลิปเปลือยของเขา แล้วใช้คลิปนั้นขู่ปล่อยอินเทอร์เน็ตหากไม่ทำตามคำสั่ง
“เขาเรียกผมไปที่ห้องเช่า แล้วล่วงละเมิดทางเพศ ผมไม่มีทางเลือก เพราะเขาขู่ว่าจะปล่อยคลิป อีกทั้งยังขู่ฆ่าพ่อถ้าผมเอะอะโวยวาย” มูจาฮิดกล่าว
จนกระทั่งวันที่ 3 มิถุนายน เรื่องราวเลวร้ายถึงขีดสุด มูจาฮิดเล่าว่า โอม ประกาศ เรียกเขาไปที่พัก จากนั้นยึดโทรศัพท์และของใช้ทั้งหมด แล้ววางยาให้เขาสลบ
“ผมฟื้นขึ้นมาได้ยินคำพูดน่าสะพรึง เขาบอกผมว่า ‘ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงแล้ว ฉันจะพาไปลัคเนากับแต่งงานด้วย’ เขายังขู่ว่าถ้าขัดขืนจะฆ่าพ่อผม” มูจาฮิดเล่า
เมื่อมูจาฮิดตื่นขึ้นมาเต็มตา เขาพบว่าตัวเองอยู่ที่วิทยาลัยแพทย์ Begrajpur เขารู้สึกเจ็บท้องอย่างรุนแรง และไม่นานก็รู้ตัวว่า “อวัยวะเพศหายไปแล้ว”
“ผมใช้เวลาไม่กี่อึดใจจึงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น โทรศัพท์ก็ไม่มี ผมต้องขอยืมโทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรหาพ่อแม่ให้รีบมาด่วน” มูจาฮิดกล่าว เขากล่าวหา โอม ประกาศ รวมถึงแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ว่าร่วมกันผ่าตัดแปลงเพศโดยที่เขาไม่ได้ยินยอม
“อัลลอฮ์จะไม่มีวันอภัยพวกเขา ผมต้องการความยุติธรรม ผมหวังว่าหัวหน้าคณะรัฐมนตรีโยคี อทิตยานาถ จะช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหนักที่สุด” มูจาฮิดกล่าวอย่างเจ็บปวด
ด้าน โมฮัมหมัด ยามีน ผู้เป็นพ่อ กล่าวโทษ โอม ประกาศ และทีมแพทย์ที่ลงมือผ่าตัด “หลังได้รับสายจากลูก เรารีบไปโรงพยาบาลทันที ทุกคนดูสมรู้ร่วมคิดกัน ผมอยากถามผู้บริหารว่าทำไมไม่ตรวจบัตรประชาชนของลูกผมและของโอม ประกาศ ที่แอบอ้างเป็นพ่อเขา ถ้าดูจากบัตรก็คงรู้ได้ว่าทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกัน”
ขณะนี้ ตำรวจได้จับกุม โอม ประกาศ แล้ว และแจ้งข้อหาตามกฎหมายอาญาอินเดีย 3 ข้อหา คือ มาตรา 326 (ทำร้ายร่างกายสาหัสโดยเจตนา), 420 (ฉ้อโกง) และ 377 (การกระทำทางเพศผิดธรรมชาติ)
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโรงพยาบาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของมูจาฮิดทั้งหมด เคอร์ตี โกสวามี แพทย์กำกับการแพทย์ของโรงพยาบาล ระบุว่า ตัวมูจาฮิด “มาติดต่อพบ นพ.ราซา ฟารูกี ศัลยแพทย์ตกแต่ง เป็นประจำตลอด 2 เดือน” เธอยืนยันว่า “ผู้ป่วยระบุตัวตนว่าเป็นผู้หญิงและต้องการผ่าตัดแปลงเพศ”
นพ.ฟารูกี ระบุว่า เขาได้ส่งตัวมูจาฮิดไปพบจิตแพทย์ 2 ราย เพื่อประเมินสภาพจิต ตามข้อกำหนดทางกฎหมายก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ และเริ่มทำหัตถการหลังจากแพทย์ทั้งสองรับรองความพร้อมแล้ว
“ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเมื่อ 4 มิ.ย. และผ่าตัดใน 6 มิ.ย. ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย” โกสวามีกล่าวย้ำ
โกสวามียังอ้างว่า โรงพยาบาลมีหลักฐานเป็น วิดีโอของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ซึ่งในวิดีโอ ผู้ป่วยได้ระบุ “ความต้องการผ่าตัดแปลงเพศ” ด้วยตนเองอย่างชัดเจน
จุดยืนของโรงพยาบาลจึงชี้ว่า “ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการอย่างเคร่งครัด” ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวหาของมูจาฮิดอย่างสิ้นเชิง
