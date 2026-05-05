จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

แห่จับตา ญาญ่า อุรัสยา ท้องแล้ว? หลัง ณเดชน์ คูกิมิยะ โพสต์ภาพคู่หน้ากระจก พร้อมจับท้องภรรยา แฟน ๆ แอบลุ้นฟังประกาศข่าวดี
แม้ว่าจะเลื่อนสถานะจากแฟนกลายเป็นคู่ชีวิตมาแล้วกว่า 2 สัปดาห์ แต่ความหวานของคู่ ณเดชน์ คูกิมิยะ และภรรยาสาวคนสวย ญาญ่า อุรัสยา กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนแต่งงานอีก เสิร์ฟทั้งคลิป และภาพคู่แบบไม่หยุดหย่อน ทำชาวเน็ตอิจฉาตาร้อนกันเป็นทิวแถว
ล่าสุดดูเหมือนว่าภาพคู่ครั้งนี้ของ ณเดชน์-ญาญ่า จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะการแสดงออกและท่าทางที่ดูแปลกไป ทำให้แฟนคลับเริ่มคิดไปไกลแล้วว่า หรือกำลังจะมีข่าวดีประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นโมเมนต์ที่ ณเดชน์ และ ญาญ่า ชวนกันออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มในฟิตเนส ก่อนจะมาถ่ายรูปคู่กันที่หน้ากระจกที่ดูจะธรรมดา แต่ไม่สามารถรอดสายตาเหยี่ยวของชาวเน็ตไปได้ เพราะภาพนี้ ณเดชน์ เอามือข้างหนึ่งมาจับตรงหน้าท้องของ ญาญ่า และทางญาญ่าเองก็ใช้มือสองข้างปิดปาก คล้ายกับจะแสดงความดีใจมาก ๆ แต่ออกเสียงไม่ได้
ส่วนอีกโพสต์หนึ่ง ญาญ่า เป็นคนจับโทรศัพท์แล้วเซลฟี่พร้อมคุณสามีด้วยตัวเอง แต่คนก็ดันไปสังเกตตรงหน้าท้องของ ญาญ่า อีกว่าดูเหมือนจะดูมีน้ำมีนวลขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นแค่มุมกล้องหรือไม่ คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเฉลยด้วยตัวเองอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : IG urassayas, kugimiyas
