คุก 30 ปี เกย์หนุนเด็กแปลงเพศ คดีข่มขืน ดช.13 วีรกรรมเคยด่า เจ.เค. โรว์ลิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 19:34 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:36 น.
เจ.เค. โรว์ลิง ออกมาโพสต์ถึง สตีเฟน ไอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มไพรด์ที่เคยโจมตีเธอเรื่องจุดยืนทางเพศ ล่าสุดศาลตัดสินจำคุกเขา 30 ปีในคดีข่มขืนเด็กชายวัย 12 ปีที่เจอกันผ่านแอปหาคู่

เจ.เค. โรว์ลิง นักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานแฮร์รี่ พอตเตอร์ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ถึง สตีเฟน ไอร์แลนด์ (Stephen Ireland) ผู้ก่อตั้งกลุ่มไพรด์ ศาลเพิ่งมีคำพิพากษาจำคุกไอร์แลนด์เป็นเวลา 30 ปีในความผิดฐานข่มขืนเด็กชาย

ไอร์แลนด์เคยโพสต์ข้อความโจมตีโรว์ลิงอย่างหนักบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2020 เขาเรียกเธอว่า TERF หรือกลุ่มเฟมินิสต์ที่กีดกันคนข้ามเพศ เขาแสดงความไม่พอใจจุดยืนของโรว์ลิงเรื่องผู้หญิง

โรว์ลิงระบุในโพสต์ล่าสุดว่าไอร์แลนด์คุกคามเธออย่างต่อเนื่อง สาเหตุเพราะเธอต่อต้านการใช้สารเคมีเพื่อแปลงเพศในเด็ก รวมถึงเธอต้องการปกป้องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง

รายงานข่าวระบุรายละเอียดคดีของไอร์แลนด์ ศาลตัดสินจำคุกเขา 24 ปี พร้อมขยายเวลาคุมประพฤติอีก 6 ปี รวมเป็น 30 ปี เขาลงมือข่มขืนเด็กชายวัย 12 ปีที่มีความเปราะบางอย่างมาก ตำรวจระบุว่าไอร์แลนด์พบกับเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่

เปิดรายละเอียดคดี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม ‘Pride in Surrey’ ถูกศาลตัดสินจำคุก คดีข่มขืนเด็กชายวัย 12 ปี

นายสตีเฟน ไอร์แลนด์ วัย 41 ปี ซึ่งเป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อความหลากหลายทางเพศ ‘Pride in Surrey’ ถูกศาลตัดสินจำคุกถึง 24 ปี และบวกเพิ่มอีก 6 ปีในเงื่อนไขควบคุมความประพฤติพิเศษ จากความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนเด็กชายอายุเพียง 12 ปี โดยมีนายเดวิด ซัตตัน วัย 27 ปี อดีตคนรักและอาสาสมัครขององค์กรเดียวกัน ร่วมรับโทษจำคุก 4 ปีครึ่ง จากความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

เดวิด ซัตตัน วัย 27 ปี
เดวิด ซัตตัน วัย 27 ปี

จุดเริ่มต้นของอาชญากรรมผ่านแอปฯ หาคู่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2024 ไอร์แลนด์ได้รู้จักกับเด็กชายผู้เสียหาย ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ Grindr ก่อนจะนัดหมายให้เด็กมาที่แฟลตของเขาในเมืองแอดเดิลสโตน ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับซัตตัน เด็กชายได้ให้การกับตำรวจว่าถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศ มีการบังคับให้เสพยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน และมีการเปิดสื่อลามกอนาจารให้ดู

สิ่งที่น่าตกใจคือ เด็กชายสารภาพว่าในตอนแรกเขาโกหกไอร์แลนด์ว่าอายุ 17 ปี แต่เมื่อยอมรับความจริงในภายหลังว่าอายุเพียง 13 ปี อายุจริงคือ 12 ปี แทนที่ไอร์แลนด์จะหยุดการกระทำ เขากลับตอบโต้ว่า “โอเค งั้นเราแค่ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ” ซึ่งผู้พิพากษามองว่าไอร์แลนด์รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้ มากกว่าจะรู้สึกผิดชอบชั่วดี

พฤติกรรมวิปริตที่ทำร่วมกันเป็นกระบวนการ

หลังจากการพบกันครั้งนั้น ไอร์แลนด์ยังคงส่งข้อความหาเด็กชายในเชิงลามกอนาจาร ชักชวนให้มามีเพศสัมพันธ์แบบสามคน และยังมีการส่งรูปเด็กชายไปให้ซัตตันดู พร้อมกับใช้คำเรียกเด็กว่า “เด็กน้อยวัย 14”

นอกจากคดีนี้แล้ว ศาลยังพบหลักฐานความผิดอื่นๆ ที่ทั้งคู่ทำร่วมกัน เช่น ในเดือนมีนาคม 2024 ไอร์แลนด์ได้แอบดูซัตตันมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มวัย 16 ปีผ่านกล้องวงจรปิดแบบถ่ายทอดสด โดยที่เด็กหนุ่มไม่รู้ตัว ซ้ำไอร์แลนด์ยังคอยส่งข้อความสั่งการซัตตันอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม 2022 ทั้งคู่ยังเคยพูดคุยวางแผนที่จะหาเด็กชายวัย 13 ปี มาเป็น “ของขวัญวันเกิด” ให้กับซัตตันอีกด้วย

ระหว่างที่ทั้งคู่ได้รับการประกันตัวในเดือนมิถุนายน 2024 พวกเขาพยายามทำลายหลักฐานด้วยการลบข้อมูลและประวัติการค้นหาในโทรศัพท์ทิ้งทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถหลบหนีความผิดไปได้

สตีเฟน ไอร์แลนด์ วัย 41 ปี
สตีเฟน ไอร์แลนด์ วัย 41 ปี

ผู้พิพากษา แพทริเซีย ลีส์ แห่งศาลเมืองกิลด์ฟอร์ด ได้กล่าวตำหนิจำเลยทั้งสองอย่างรุนแรงว่า พวกเขาส่งเสริมและสนับสนุนความวิปริตของกันและกัน ไอร์แลนด์เป็นบุคคลที่ทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ควรจะมีความตระหนักรู้และปกป้องเด็กที่เปราะบาง แต่กลับฉวยโอกาสย่ำยีเด็กเสียเอง แม้ทางทนายความฝ่ายจำเลยจะพยายามโต้แย้งว่า ไอร์แลนด์ไม่ได้ใช้ “ตำแหน่ง” ในองค์กร Pride in Surrey มาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุโดยตรงก็ตาม แต่ด้วยพฤติการณ์ที่ร้ายแรง ศาลจึงมีคำพิพากษาให้รับโทษหนักในที่สุดครับ

