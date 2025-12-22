ข่าว

ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. "หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ" ต้องพกพยานมาด้วย

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:55 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:05 น.
ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. “หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ” ต้องพกพยานมาด้วย

ไวรัล! หนุ่มสาวนักทำสวยต้องรู้ ป้ายเตือนทำบัตรประชาชน ยุค 2025 ใคร “หน้าไม่ตรงปก-ศัลยกรรม” ต้องพกพยานมาด้วย

22 ธันวาคม 2568 โลกโซเชียลมีเดีย มีการแชร์ภาพป้ายประกาศหน้าจุดบริการทำบัตรประชาชนแห่งหนึ่ง ที่ทำเอาหลายคนที่เพิ่งไปอัปสวย-หล่อ มาถึงกับต้องชะงักและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปติดต่อราชการ

เภาพดังกล่าวเผยให้เห็นข้อความบนกระดาษที่ติดไว้หน้ากระจก ระบุเงื่อนไขสำหรับผู้มาติดต่อทำบัตรประชาชนไว้อย่างชัดเจนว่า: “การทำบัตรประชาชน บุคคลที่ผ่านการศัลยกรรมหรือเพศสภาพกับภาพใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูล ต้องมีบุคคลรับรอง 1 คน”

สาเหตุที่มีประกาศเช่นนี้ คาดว่าเกิดจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อยืนยันตัวตน แต่สำหรับผู้ที่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทางเพศสภาพจนแตกต่างจากภาพถ่ายเดิมในฐานข้อมูลมากเกินไป ระบบอาจไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จึงจำเป็นต้องใช้ “บุคคลรับรอง” (พยาน) มายืนยันเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์

หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันในทำนองว่า “สวยจน AI งง” หรือ “ทำมาแพง หน้าเปลี่ยนจนรัฐจำไม่ได้” ในขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปทำบัตรใหม่ จะได้เตรียมพาญาติหรือคนรู้จักไปด้วย จะได้ไม่เสียเที่ยว

คำแนะนำสำหรับผู้จะไปทำบัตร สำหรับใครที่รู้ตัวว่า หน้าไม่ตรงปกกับภาพเก่า หรือเพิ่งผ่านมีดหมอมาจนสวยเช้ง หากต้องไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ แนะนำให้เตรียมพร้อมดังนี้

  • เตรียมเอกสาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (กรณีศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงโครงหน้าชัดเจน ถ้ามีเก็บไว้)
  • พาคนรับรองไปด้วย 1 คน ควรเป็นญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถยืนยันตัวตนของเราได้

งานนี้ใครที่สวยขึ้น หล่อขึ้น จนจำเค้าเดิมไม่ได้ อย่าลืมสะกิดคนข้างๆ ให้ไปเป็นพยานความสวยที่อำเภอด้วยนะครับ

ไวรัล! หนุ่มสาวนักทำสวยต้องรู้ ป้ายเตือนทำบัตรประชาชน ยุค 2025 ใคร “หน้าไม่ตรงปก-ศัลยกรรม” ต้องพกพยานมาด้วย

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:55 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:05 น.
