“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44
รัชดา เผย อนุทิน เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44 ด้วยตนเอง จะนำเงิน 4 แสนล้านไปใช้ 2 ส่วน
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า และขอให้สื่อมวลชนและประชาชน ติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เพราะจะเป็นการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่อง ทั้งเรื่องร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้นำการแถลงในมตินี้ด้วยตนเอง
และในที่ประชุมวันนี้จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 2544 หรือ MOU44 เข้าสู่ที่ประชุมด้วย และยังมีการพิจารณากฎหมาย ที่อยู่ในสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว ที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ โดยวันนี้จะเป็นการพิจารณาว่า มีกฎหมายใดบ้าง ที่จะได้รับการยืนยันเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป ซึ่งทุกเรื่องจะเป็นการสานต่อสิ่งดีๆ ในทางนิติบัญญัติ ที่คณะรัฐมนตรี พร้อมจะสนับสนุนต่อไป รวมถึงยังมีการพิจารณาร่างข้อตกลงในที่ประชุมอาเซียน เรื่องของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อถามถึงการกู้เงิน 4 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ในส่วนใดบ้างนั้น น.ส.รัชดา กล่าวว่า จะมีการนำเงินไปใช้ใน 2 ส่วน คือ การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และอีกส่วนคือการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการใช้พลังงาน ที่ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ มาใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น โดยรัฐบาลจะตั้งเป้าใช้วิกฤตพลังงานในเวลานี้เป็นตัวเร่ง ให้ประเทศไทยของเราใช้หลังคาบ้านครัวเรือนเป็นโรงสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะไปด้วยกัน โดยจะมีมาตรการประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรด้วย และควบคู่กับการสร้างฐานพัฒนาพลังงานให้ไปสู่ระยะกลางและระยะยาว จะใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทุกคนในประเทศไทย
เมื่อถามว่าอย่างไรก็ต้องออกเป็น พ.ร.ก. ไม่สามารถออกเป็น พ.ร.บ. ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมีความกังวลว่าอาจจะไม่รอบคอบ โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความรอบคอบ ในยามนี้มันมีความจำเป็น จะต้องออก เป็น พ.ร.ก. แต่ทุกอย่างเราสามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ถึงความจำเป็นในสถานการณ์นี้ รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือไม่ เพราะโครงการที่จะดูแลประชาชน เช่น ไทยช่วยไทยพลัส จะเป็นการโอนเงิน จากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการนำไปให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มันจะไม่ตกหายไประหว่างทางอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณฝ่ายค้าน ที่ยกประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเรื่องความโปร่งใส และขอยืนยันว่าความโปร่งใสก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจ รวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ เรามีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ในระยะระยะสั้น ระยะกลาง และระยะระยะยาว งบงบประมาณของพ.ร.ก.เงินกู้ จะนำมาดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้ ขณะเดียวกันจะพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 2570 ซึ่งจะมีการทำแผนพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะระยะยาวต่อไป
