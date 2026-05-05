“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:19 น.
รัชดา เผย อนุทิน เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44 ด้วยตนเอง จะนำเงิน 4 แสนล้านไปใช้ 2 ส่วน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า และขอให้สื่อมวลชนและประชาชน ติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เพราะจะเป็นการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่อง ทั้งเรื่องร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้นำการแถลงในมตินี้ด้วยตนเอง

และในที่ประชุมวันนี้จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 2544 หรือ MOU44 เข้าสู่ที่ประชุมด้วย และยังมีการพิจารณากฎหมาย ที่อยู่ในสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว ที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ โดยวันนี้จะเป็นการพิจารณาว่า มีกฎหมายใดบ้าง ที่จะได้รับการยืนยันเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป ซึ่งทุกเรื่องจะเป็นการสานต่อสิ่งดีๆ ในทางนิติบัญญัติ ที่คณะรัฐมนตรี พร้อมจะสนับสนุนต่อไป รวมถึงยังมีการพิจารณาร่างข้อตกลงในที่ประชุมอาเซียน เรื่องของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อถามถึงการกู้เงิน 4 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ในส่วนใดบ้างนั้น น.ส.รัชดา กล่าวว่า จะมีการนำเงินไปใช้ใน 2 ส่วน คือ การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และอีกส่วนคือการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการใช้พลังงาน ที่ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ มาใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น โดยรัฐบาลจะตั้งเป้าใช้วิกฤตพลังงานในเวลานี้เป็นตัวเร่ง ให้ประเทศไทยของเราใช้หลังคาบ้านครัวเรือนเป็นโรงสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะไปด้วยกัน โดยจะมีมาตรการประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรด้วย และควบคู่กับการสร้างฐานพัฒนาพลังงานให้ไปสู่ระยะกลางและระยะยาว จะใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทุกคนในประเทศไทย

เมื่อถามว่าอย่างไรก็ต้องออกเป็น พ.ร.ก. ไม่สามารถออกเป็น พ.ร.บ. ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมีความกังวลว่าอาจจะไม่รอบคอบ โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความรอบคอบ ในยามนี้มันมีความจำเป็น จะต้องออก เป็น พ.ร.ก. แต่ทุกอย่างเราสามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ถึงความจำเป็นในสถานการณ์นี้ รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือไม่ เพราะโครงการที่จะดูแลประชาชน เช่น ไทยช่วยไทยพลัส จะเป็นการโอนเงิน จากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการนำไปให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มันจะไม่ตกหายไประหว่างทางอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณฝ่ายค้าน ที่ยกประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเรื่องความโปร่งใส และขอยืนยันว่าความโปร่งใสก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจ รวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ เรามีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ในระยะระยะสั้น ระยะกลาง และระยะระยะยาว งบงบประมาณของพ.ร.ก.เงินกู้ จะนำมาดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้ ขณะเดียวกันจะพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 2570 ซึ่งจะมีการทำแผนพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะระยะยาวต่อไป

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า "พระเกศ" เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

"พระพรชัย" สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา "แมงกินฟัน" แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

