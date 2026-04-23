สมช. เห็นชอบยกเลิก MOU44 ทำได้เลยไม่ต้องถามความเห็นกัมพูชา
ที่ประชุม สมช. เห็นชอบยกเลิก MOU44 ทำได้เลยไม่ต้องถามความเห็นกัมพูชา โดยหลังจากนี้จะทำเรื่องเสนอ ครม. ต่อไป
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีการพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสาระสำคัญ และเรื่องของการจัดตั้งคณะพูดคุยสันติสุข ซึ่งเป็นการหมดวาระเนื่องจากพ้นวาระของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งมีการจัดตั้งผู้แทนเจรจาและคณะกรรมการที่ขึ้นมากำกับดูแลด้านความมั่นคงแต่ละคน
โดยทางนายฉัตรชัย บางชวด เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด โดยแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่าที่ประชุม สมช.เห็นชอบยกเลิก MOU 44 วันนี้เป็นการผ่านขั้นตอนของที่ประชุม สมช.และกระบวนการหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้ทำเรื่องเสนอขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แต่จะทำโดยเร็ว ขณะนี้รัฐบาลเพิ่งทำงานได้สัปดาห์แรก
โดยใช้กลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) แทน ส่วนกระบวนการหลังจากนี้ ขอให้ยกเลิก MOU44 ก่อน และไม่ต้องมีการทบทวนอะไรเพิ่มเติม โดยสามารถยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องถามทางกัมพูชา
