จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย จะนั่งเก้าอี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม โดยสาระสำคัญที่ได้รับการจับตามองคือ การพิจารณาที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะเสนอวาระสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 และร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 รวมถึงคำมั่นโดยสมัครใจของประเทศไทย
ขณะที่ด้านกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจอื่นๆ ประกอบด้วย รายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการในกรณีที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ (ชุมพร – ระนอง) ด้วย
