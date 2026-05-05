ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 09:38 น.
จับตาประชุม ครม. วันนี้ อนุทิน นั่งหัวโต๊ะพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน พร้อมรับฟังรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย จะนั่งเก้าอี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม โดยสาระสำคัญที่ได้รับการจับตามองคือ การพิจารณาที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะเสนอวาระสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 และร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 รวมถึงคำมั่นโดยสมัครใจของประเทศไทย

ขณะที่ด้านกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจอื่นๆ ประกอบด้วย รายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการในกรณีที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ (ชุมพร – ระนอง) ด้วย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

