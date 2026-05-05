หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย
เดือด! หนึ่ง บางปู แจ้งความดำเนินคดีพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยายวัย 83 ปี ขณะรักษาตัวห้อง ICU หวั่นนำไปขายกลุ่มลับ ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย
สังคมจับตากรณี หนึ่ง บางปู หรือ น.ส.วรัชญากรณ์ อ่อนธรรม แชร์ประสบการณ์ขณะพาคุณยายวัย 83 ปีรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ห้อง ICU ประมาณ 3-4 วัน หลังอาการเริ่มดีขึ้นคุณยายถูกย้ายตัวมานอนที่ห้องปกติ จู่ ๆ มีพยาบาลคนหนึ่งที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตคอยเช็ดตัวผู้ป่วย จับขาคุณยายถ่างออกจากนั้นใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพของลับ หนึ่ง บางปู เผยว่าคุณยายสงสัยทำไมต้องถ่ายภาพด้วย ต้องถ่ายส่งแพทย์ใช่หรือไม่ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าการถ่ายรูปอวัยวะตรงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่ยายเป็น
หนึ่ง บางปู มองว่าเรื่องนี้ไม่ปกติ และทำแบบนี้ไปกับคนไข้กี่รายแล้ว มีการนำภาพไปขายในกลุ่มลับหรือไม่ อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมประกาศกร้าวว่าเรื่องนี้ไม่จบง่าย ๆ แน่
ต่อมา เจ๊หนึ่ง บางปู อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องฝากข้อความถึงพยาบาลคนดังกล่าว ระบุว่า “โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ ไม่รู้ว่าผู้ช่วยหรือพยาบาลมันทำมากี่คนแล้ว เขาถ่ายจิมิคุณยายขณะที่อยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต อายุ 80 กว่าปี แต่คุณยายดีขึ้น ณ ตอนนั้น และจึงหน้าพยาบาลคนนี้ได้ แต่จะไม่เข้าไปเคลียร์กับเจ้าตัว จะให้คลิปว่อนไปเรื่อย ๆ ให้เป็นเคสตัวอย่าง
เอาจริง ๆ เห็นใจผู้บริหารนะที่มีคนนี้อยู่ในโรงพยาบาล ขอให้มาคุยกับครอบครัว เพราะหนึ่งปรึกษาทนายแล้ว จะฟ้องคุณและนำมาเป็นกรณีตัวอย่าง เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดกับครอบครัวใคร อยากฟังจากปากว่าทำไปเพื่ออะไร คิดอะไรอยู่
หลังจาก เจ้าตัวโพสต์คลิปไปไม่นาน ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าสอบถามทางโรงพยาบาลหรือยัง เเธอตอบกลับว่าสอบถามนางพยาบาลแล้วไม่มีนโยบายนี้
วานนี้ 4 พฤษภาคม 2569 หนึ่ง บางปู อัปเดตว่าได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจแล้ว ตอนแรกติดข้อจำกัดด้านกฎหมายเพราะเธอไม่ใช่บุตรโดยตรง ล่าสุดได้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดทางอาญา ซึ่งคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ ทางสภ.เมืองสมุทรปราการได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น จากนี้จะมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติม
เธออยากให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง เพราะสังคมมีทั้งคนดีและไม่ได้ อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา คนอื่นจะได้ไม่โดนแบบที่ครอบครัวตนเองโดน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หนึ่ง บางปู” จี้ “คุณ ส.” โชว์สลิปคืนเงิน แฉซ้ำ อินฟลูฯ ตัวท็อปยืมเงินวัด 10 ล้าน ยันมีพยาน
- ทนายตั้ม ส่งข้อความแจง “หนึ่ง บางปู” เรื่องเงิน 10 ล้าน ปมบิ๊กตร. ยังเงียบ
- พีคได้อีก “หนึ่งบางปู” เล่าปมจ่าย ทนายตั้ม 10 ล้าน ก่อนเจอ รุ่งนภา เพื่อนรักแฉบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: