ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:05 น.
84
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย

เดือด! หนึ่ง บางปู แจ้งความดำเนินคดีพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยายวัย 83 ปี ขณะรักษาตัวห้อง ICU หวั่นนำไปขายกลุ่มลับ ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

สังคมจับตากรณี หนึ่ง บางปู หรือ น.ส.วรัชญากรณ์ อ่อนธรรม แชร์ประสบการณ์ขณะพาคุณยายวัย 83 ปีรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ห้อง ICU ประมาณ 3-4 วัน หลังอาการเริ่มดีขึ้นคุณยายถูกย้ายตัวมานอนที่ห้องปกติ จู่ ๆ มีพยาบาลคนหนึ่งที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตคอยเช็ดตัวผู้ป่วย จับขาคุณยายถ่างออกจากนั้นใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพของลับ หนึ่ง บางปู เผยว่าคุณยายสงสัยทำไมต้องถ่ายภาพด้วย ต้องถ่ายส่งแพทย์ใช่หรือไม่ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าการถ่ายรูปอวัยวะตรงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่ยายเป็น

หนึ่ง บางปู มองว่าเรื่องนี้ไม่ปกติ และทำแบบนี้ไปกับคนไข้กี่รายแล้ว มีการนำภาพไปขายในกลุ่มลับหรือไม่ อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมประกาศกร้าวว่าเรื่องนี้ไม่จบง่าย ๆ แน่

ต่อมา เจ๊หนึ่ง บางปู อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องฝากข้อความถึงพยาบาลคนดังกล่าว ระบุว่า “โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ ไม่รู้ว่าผู้ช่วยหรือพยาบาลมันทำมากี่คนแล้ว เขาถ่ายจิมิคุณยายขณะที่อยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต อายุ 80 กว่าปี แต่คุณยายดีขึ้น ณ ตอนนั้น และจึงหน้าพยาบาลคนนี้ได้ แต่จะไม่เข้าไปเคลียร์กับเจ้าตัว จะให้คลิปว่อนไปเรื่อย ๆ ให้เป็นเคสตัวอย่าง

เอาจริง ๆ เห็นใจผู้บริหารนะที่มีคนนี้อยู่ในโรงพยาบาล ขอให้มาคุยกับครอบครัว เพราะหนึ่งปรึกษาทนายแล้ว จะฟ้องคุณและนำมาเป็นกรณีตัวอย่าง เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดกับครอบครัวใคร อยากฟังจากปากว่าทำไปเพื่ออะไร คิดอะไรอยู่

หลังจาก เจ้าตัวโพสต์คลิปไปไม่นาน ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าสอบถามทางโรงพยาบาลหรือยัง เเธอตอบกลับว่าสอบถามนางพยาบาลแล้วไม่มีนโยบายนี้

หนึ่ง บางปู วานนี้ 4 พฤษภาคม 2569 หนึ่ง บางปู อัปเดตว่าได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจแล้ว ตอนแรกติดข้อจำกัดด้านกฎหมายเพราะเธอไม่ใช่บุตรโดยตรง ล่าสุดได้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดทางอาญา ซึ่งคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ ทางสภ.เมืองสมุทรปราการได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น จากนี้จะมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติม

เธออยากให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง เพราะสังคมมีทั้งคนดีและไม่ได้ อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา คนอื่นจะได้ไม่โดนแบบที่ครอบครัวตนเองโดน

หนึ่ง บางปู

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

7 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

18 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

25 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

31 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

33 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

56 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:05 น.
84
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button