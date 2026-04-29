การเงินเศรษฐกิจ

แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง คืออะไร ทำไมอนุทินเร่งดันโครงการล้านล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:17 น.
แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง คืออะไร ทำไมอนุทินเร่งดันโครงการล้านล้านบาท
ภาพจาก : สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เปิดที่มาเมกะโปรเจ็กต์เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน สิงคโปร์แสดงความสนใจร่วมลงทุน คมนาคมเตรียมลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน แต่ด่าน EHIA ความคุ้มค่า และรูปแบบ PPP ยังต้องเคลียร์ก่อนชง ครม.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งต่อที่ประชุม ครม. ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดัน โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง ให้เกิดขึ้นจริง พร้อมมอบหมายกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนเดินหน้าต่อ

เหตุผลหลักที่อนุทินเร่งปัดฝุ่นโครงการนี้คือ ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนไป รัฐบาลมองว่าโอกาสทางเศรษฐกิจกำลังไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ และแลนด์บริดจ์อาจเป็นตัวดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศ สร้างรายได้ และสร้างงานในระยะยาว

แต่ขณะเดียวกัน อนุทินก็ยอมรับว่าประชาชนยังมีข้อกังวล จึงสั่งให้กระทรวงคมนาคมเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และรอบด้าน

ตรงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้คำ บางพาดหัวข่าวเรียกว่า “ประชามติ” แต่ในรายละเอียดยังไม่ปรากฏว่าเป็นประชามติทางกฎหมายแบบใด คำที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าคือ “ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน”

โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง มีชื่อเต็มว่า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ที่มา : The Thaiger

แลนด์บริดจ์คืออะไร ทำไมต้องเชื่อมสองฝั่งทะเล

โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง มีชื่อเต็มว่า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

พูดให้เข้าใจง่าย คือ สร้างท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่ง ฝั่งระนองริมอันดามัน ฝั่งชุมพรริมอ่าวไทย แล้วต่อเข้าหากันด้วยมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และระบบท่อพลังงาน ระยะทางราว 89-90 กิโลเมตร เป้าหมายคือให้เรือสินค้าไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาเพียงเส้นทางเดียว

โครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC มูลค่าลงทุนรวมที่อัปเดตล่าสุดอยู่ราว 997,680.1 ล้านบาท แบ่งพัฒนา 3 เฟส ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างเอกสาร RFP สำหรับคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

ส่วนสำนักข่าว Reuters ประเมินมูลค่าโครงการไว้ราว 31,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท

แลนด์บริดจ์คืออะไร ทำไมต้องเชื่อมสองฝั่งทะเล
ภาพจาก : สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สิงคโปร์ขยับเข้ามาสนใจ

วันที่ 27 เมษายน 2569 อนุทินหารือกับ ชาน ชุน สิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ ฝ่ายสิงคโปร์แสดงความสนใจโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะมองว่าการเชื่อมการขนส่งสองฝั่งทะเลจะช่วยลดความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพของภูมิภาค

รัฐบาลไทยระบุว่าโครงการขนาดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และพันธมิตรต่างประเทศ

ตอนนี้โครงการไปถึงไหนแล้ว

ต้องบอกตรงๆ ว่า แลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นผลักดันเชิงนโยบายและเตรียมเอกสาร ไม่ใช่เริ่มก่อสร้างแล้ว

รายงาน EHIA ของท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง จัดทำเสร็จและส่งไปยัง สผ. แล้ว ส่วนมอเตอร์เวย์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง รถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรอยู่ในมือ รฟท. คาดว่างานศึกษาบางส่วนจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ เพื่อรวมเข้ากับผลศึกษาและร่าง RFP เสนอ ครม. ต่อไป

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุชัดว่ารัฐบาลจะไม่ลงทุนโดยตรง แต่ใช้รูปแบบ PPP หรือการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน พร้อมดึงนักลงทุนต่างชาติ และมีแผนลงพื้นที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแนวเส้นทางและจุดก่อสร้างท่าเรือ

Reuters รายงานเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยต้องการชงข้อเสนอเข้า ครม. ช่วงมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2569 และอาจเริ่มเปิดให้นักลงทุนเข้ามาในไตรมาส 3

ตอนนี้โครงการไปถึงไหนแล้ว
ภาพจาก : สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยังค้างอยู่

ประเด็นใหญ่อันดับแรกคือเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอมรับว่าโครงการยังต้องศึกษาผลกระทบและทำประชาพิจารณ์ พื้นที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลและป่าชายเลนที่อยู่ในความดูแลของ ทส.

อีกประเด็นคือเรื่องความคุ้มค่า นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ชี้แจงว่า สศช. ยังไม่เคยศึกษาแลนด์บริดจ์อย่างจริงจัง โดยที่เคยศึกษาในอดีตคือ “คลองไทย” ไม่ใช่แลนด์บริดจ์ ดนุชาเสนอว่าหากจะเริ่ม อาจเริ่มจากการทำท่าเรือส่งออกฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน แล้วค่อยขยายตามรูปแบบโครงการ

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน มีตั้งแต่รูปแบบการลงทุน PPP จะออกแบบอย่างไร ใครจะรับความเสี่ยง EHIA จะผ่านหรือไม่ ผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศจะจัดการอย่างไร ไปจนถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีหน่วยงานกลางอย่างสภาพัฒน์ศึกษาเต็มรูปแบบ

ข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยังค้างอยู่
ภาพจาก : สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สรุป แลนด์บริดจ์อยู่ตรงไหนบนไทม์ไลน์

โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงปัดฝุ่นหนัก ยังไม่ถึงขั้นก่อสร้าง รัฐบาลกำลังเร่งจัดทำเอกสาร ลงพื้นที่รับฟังประชาชน และเตรียมชง ครม. ช่วงกลางปี 2569 สิงคโปร์แสดงความสนใจ แต่ยังไม่ได้ตกลงลงทุนร่วม ส่วนข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่า และรูปแบบลงทุน ยังเป็นด่านใหญ่ที่ต้องผ่านให้ได้ก่อน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:17 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง

