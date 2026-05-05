ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ
ลูกศิษย์น้อมถวายความอาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต รศ.ดร. อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง มรณภาพอย่างสงบ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร Buddhist Research Institute of MCU และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร โพสต์ข้อความน้อมถวายความอาลัย แด่ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
“ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ด้วยอาลัยอย่างยิ่ง
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร”
“สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา , อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพด้วยอาการสงบ ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ณ โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ขอดวงวิญญาณสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ”
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต รศ.ดร. อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
อดีต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ทางเพจเฟซบุ๊ก วัดท่าการ้อง ได้แจ้งหมายกำหนดการเอาไว้ระบุว่า พิธีจะจัดขึ้น ณ ศาลา 9 วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 พ.ค. 69
- เวลา 15.00 – 16.00 น. สรงน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 6-7 พ.ค. 69
- เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 8 พ.ค. 69
- เวลา 17.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 17.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 9 พ.ค. 69
- เวลา 10.00 น. สวดพระพุทธมนต์-ฉันภัตตาหารเพล
- เวลา 17.00 น. ประชุมเพลิง
วันที่ 10 พ.ค. 69
- เวลา 07.00 น. เก็บอัฐิ – ถวายภัตตาหารเช้า
อ้างอิงจาก : FB สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร Buddhist Research Institute of MCU, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร, วัดท่าการ้อง
