ไฮโซอาร์ต เปิดตัวแฟนใหม่ เอย ธัญวรรณ แคปชั่นหวานมาก หลังฝ่าดราม่ารักร้าว

sukanlaya s. เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 09:38 น.
ไฮโซอาร์ต เปิดตัว เอย ธัญวรรณ ในวันเกิด

เปิดตัวแล้ว! ไฮโซอาร์ต สะสมทรัพย์ โพสต์หวานรับวันเกิด แชร์โมเมนต์โรแมนติกคู่ ‘เอย ธัญวรรณ’ หลังเคลียร์ดราม่ารักร้าว ยืนยันชัดเจนไม่ใช่มือที่สาม

ชัดเจนแล้วแล้วสำหรับหวานใจข้างกายของ ไฮโซอาร์ต สะสมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น เอย ธัญวรรณ โพสต์ข้อความสวีทผ่านโซเชียลในวันเกิด หลังจากก่อนหน้ามีประเด็นวิวาห์ล่มกับ เกรซ ชลิตา เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายชายยอมรับเองว่าเป็นฝ่ายเลือกจบความสัมพันธ์เพราะมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจเป็นความผิดจากตนเอง ไม่ควรมีใครถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็นนี้ ยืนยันว่าสาวเอยไม่เคยเข้าหาและไม่ใช่มือที่สามแน่นอน

หลังจากดราม่าความสัมพันธ์เริ่มคลี่คลายลง ในงานวันเกิดไฮโซอาร์ตปีนี้สาวสวยข้างกายอย่าง เอย ธัญวรรณ ก็ไม่พลาดที่จะออกมาอวยพรให้คนรักในวันสำคัญ โพสต์ภาพที่ฝ่ายชายโอบกอด พร้อมแคปชั่นสุดอบอุ่นภาษาอังกฤษว่า “Happy birthday to the man who holds my hand and my heart so gently.” แปลไทยได้ว่า “สุขสันต์วันเกิดแด่ผู้ชายที่คอยจับมือและดูแลหัวใจของฉันอย่างทะนุถนอม”

ขณะที่ฝ่ายชายแชร์โมเมนต์ฉลองวันเกิดรวมกับเพื่อน ๆ และหวานใจ ระบุข้อความว่า “My Everyday (อิโมจิของขวัญ) As long as we’re happy” แปลเป็นไทยว่า “ทุกวันของฉันคือของขวัญ ตราบใดที่เรามีความสุขด้วยกัน”

รวมทั้งโพสต์รูปคู่ผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมแคปชั่นว่า “It seems right now that all I’ve ever done in my life is making my way here to you” หรือ “ตอนนี้ฉันรู้สึกราวกับว่า ทุกการกระทำในชีวิตที่ผ่านมา ล้วนนำพาให้ฉันมาอยู่ตรงนี้… กับคุณ”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

