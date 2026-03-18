ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 16:40 น.
พูดครั้งแรก! ไฮโซอาร์ต ยอมรับ ขอจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ด้วยตัวเอง ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด ย้ำเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ลงตัว วอนอย่าดึงคนอื่นมาเกี่ยว

ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะชัดเจนขึ้นแล้ว สำหรับความสัมพันธ์ของ เกรซ ชลิตา และไฮโซอาร์ต ที่ก่อนหน้านี้ปรากฎคลิปฝ่ายหญิงร่องไห้อย่างหนัก โดยมี เกิร์ล พี่สาวคอยปลอบอยู่ข้าง ๆ พร้อมข้อความประกอบคลิปว่า “ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” จนชาวเน็ตแห่จับตาส่อแวววิวาห์ล่มหรือไม่ เพราะเมื่อต้นปี 69 ไฮโซอาร์ต เพิ่งจะคุกเข่าขอสาวเกรซแต่งงานกลางหิมะที่ฟินแลนด์ไปหมาด ๆ

ต่อมา 16 มี.ค. 69 พี่สาวเกรซ ชลิตา ก็โพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงมือที่ 3 กลางไอจีสตอรี่ ลั่น “ชู้ก็อยู่ส่วนชู้ ไม่ต้องสาระแน ใครพบเจอก็ฝากถ่ายรูปมาให้ดูด้วย ตำแหน่งชู้สุดฮิต…” ทำหลายคนเริ่โยงไปถึงปมมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่มหรือไม่ เพราะหลาย ๆ อย่างมันดูจะชัดเจนและเชื่อมโยงกันมาก ๆ

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

ล่าสุด ไฮโซอาร์ต ไม่ปล่อยให้ค้างคานาน ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ออกมาพูดนะครับ

วันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้อธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกับคน ๆ หนึ่งที่เคยสำคัญกับผม

ก่อนอื่นผมขอโทษจากใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับการตัดสินใจของผมที่เลือกจะจบความสัมพันธ์ รวมถึงในวันที่ผมคุกเข่าขอแต่งงาน วันที่ควรจะเป็นหนึ่งในวันที่มีความสุขที่สุดของชีวิตใครสักคน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเพราะการตัดสินใจของผมเอง

ผมรู้ว่าการที่ถอยออกมามันทำร้ายเขามากแค่ไหน เพราะสิ่งที่ผมทำมันอาจดูย้อนแย้ง และยากที่จะเข้าใจ แต่ในช่วงเวลานั้น ผมเองก็พยายามจะเชื่อว่าเราจะไปด้วยกันได้แต่มันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของเราสองคนที่ได้เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้ว ถ้าเราฝืนใช้ชีวิตกันต่อ มันอาจจะไม่มีความสุขทั้งคู่ในรูปแบบครอบครัว ผมจึงขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้

ผมขอยืนยันตรงนี้อย่างชัดเจนว่า การตัดสินใจครั้งนี้ทั้งหมดเกิดจากตัวผมเอง รวมทั้งไม่ควรมีใครถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็น และไม่ควรมีใครถูกทำร้ายจากความเข้าใจผิด ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้

“คำขอโทษ” มันอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้และอาจไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกของใครหลายคน แต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้ตอนนี้คือยอมรับความผิดอย่างตรงไปตรงมา และไม่ผลักมันไปให้ใคร ขอโทษจากใจจริงครับ

สุดท้ายผมขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ”

อ้างอิงจาก : IG art_sasomsub

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 18 3 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

50 วินาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot; บันเทิง

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

10 นาที ที่แล้ว
ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ บันเทิง

ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ คุณแม่สุดสตรอง ฝ่ามรสุมรักร้าว

15 นาที ที่แล้ว
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

16 นาที ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร เศรษฐกิจ

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

23 นาที ที่แล้ว
ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจ

ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

25 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

46 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ขอโทษ &quot;อนุทิน&quot; ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

56 นาที ที่แล้ว
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย บันเทิง

คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

57 นาที ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว ข่าว

คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท. สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ปลดล็อกรถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน ข่าว

ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย ข่าว

อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV ข่าว

ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ ข่าว

ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้นราคา บ้านแพงขึ้นด้วยไหม? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกรับเรื่องเจ้าดำ หมาจรถูกวางยาเสียชีวิต ข่าว

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก ข่าว

กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการสีกากี! หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะลูกน้องน่วมปมถูกเตือนทำผิดกฎ ข่าว

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 18 3 69

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
Back to top button