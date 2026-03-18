ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

พูดครั้งแรก! ไฮโซอาร์ต ยอมรับ ขอจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ด้วยตัวเอง ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด ย้ำเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ลงตัว วอนอย่าดึงคนอื่นมาเกี่ยว
ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะชัดเจนขึ้นแล้ว สำหรับความสัมพันธ์ของ เกรซ ชลิตา และไฮโซอาร์ต ที่ก่อนหน้านี้ปรากฎคลิปฝ่ายหญิงร่องไห้อย่างหนัก โดยมี เกิร์ล พี่สาวคอยปลอบอยู่ข้าง ๆ พร้อมข้อความประกอบคลิปว่า “ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” จนชาวเน็ตแห่จับตาส่อแวววิวาห์ล่มหรือไม่ เพราะเมื่อต้นปี 69 ไฮโซอาร์ต เพิ่งจะคุกเข่าขอสาวเกรซแต่งงานกลางหิมะที่ฟินแลนด์ไปหมาด ๆ
ต่อมา 16 มี.ค. 69 พี่สาวเกรซ ชลิตา ก็โพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงมือที่ 3 กลางไอจีสตอรี่ ลั่น “ชู้ก็อยู่ส่วนชู้ ไม่ต้องสาระแน ใครพบเจอก็ฝากถ่ายรูปมาให้ดูด้วย ตำแหน่งชู้สุดฮิต…” ทำหลายคนเริ่โยงไปถึงปมมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่มหรือไม่ เพราะหลาย ๆ อย่างมันดูจะชัดเจนและเชื่อมโยงกันมาก ๆ
อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม
ล่าสุด ไฮโซอาร์ต ไม่ปล่อยให้ค้างคานาน ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า
“ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ออกมาพูดนะครับ
วันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้อธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกับคน ๆ หนึ่งที่เคยสำคัญกับผม
ก่อนอื่นผมขอโทษจากใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับการตัดสินใจของผมที่เลือกจะจบความสัมพันธ์ รวมถึงในวันที่ผมคุกเข่าขอแต่งงาน วันที่ควรจะเป็นหนึ่งในวันที่มีความสุขที่สุดของชีวิตใครสักคน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเพราะการตัดสินใจของผมเอง
ผมรู้ว่าการที่ถอยออกมามันทำร้ายเขามากแค่ไหน เพราะสิ่งที่ผมทำมันอาจดูย้อนแย้ง และยากที่จะเข้าใจ แต่ในช่วงเวลานั้น ผมเองก็พยายามจะเชื่อว่าเราจะไปด้วยกันได้แต่มันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของเราสองคนที่ได้เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้ว ถ้าเราฝืนใช้ชีวิตกันต่อ มันอาจจะไม่มีความสุขทั้งคู่ในรูปแบบครอบครัว ผมจึงขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้
ผมขอยืนยันตรงนี้อย่างชัดเจนว่า การตัดสินใจครั้งนี้ทั้งหมดเกิดจากตัวผมเอง รวมทั้งไม่ควรมีใครถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็น และไม่ควรมีใครถูกทำร้ายจากความเข้าใจผิด ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้
“คำขอโทษ” มันอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้และอาจไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกของใครหลายคน แต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้ตอนนี้คือยอมรับความผิดอย่างตรงไปตรงมา และไม่ผลักมันไปให้ใคร ขอโทษจากใจจริงครับ
สุดท้ายผมขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม
- เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย
- เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต
