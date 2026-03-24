เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

ถึงจุดเดือดอีกรอบ! เกิร์ล พี่สาวของ เกรซ ชลิตา ไม่ขอทน โพสต์ร่ายยาวฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”
ความคืบหน้าหลังจากที่ ไฮโซอาร์ต อดีตแฟน เกรซ ชลิตา และ เอย หญิงสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม เพิ่งออกมาชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดว่าไม่ใช่มือที่สาม แต่ฝ่ายชายเข้าไปเผยความในใจกับหญิงอีกคนในสถานะที่กำกวม และยังไปขอแฟนแต่งงานอีก ทำให้เรื่องราวมันบานปลายอยู่ในตอนนี้
ล่าสุด เกิร์ล พี่สาว เกรซ ชลิตา ก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบเดือด ๆ อีกครั้งหลังได้อ่านคำแถลงชี้แจงของ ไฮโซอาร์ต-เอย โดยรอบนี้พี่สาวเกรซร่ายยาวฟาดเจ็บ 2 หน้าเต็ม ๆ ระบุว่า
“พี่ในฐานะพี่สาวที่ไม่ใช่แค่พี่สาวของเกรซ แต่ความรู้สึกของพี่ที่เป็นพี่สาวของอาร์ต ทุกคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ทุกการทะเลาะที่ผ่านมาพี่อยู่เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาเสมอ รวมถึงเพื่อน ๆ รอบตัวที่เราเดินทางมาด้วยกัน
ปัญหาของเกรซกับอาร์ตเป็นปัญหาที่คู่รักทั่วไปนั้นมีได้ แผลที่เกิดจากการโกหก การนอกใจ มันยากอยู่แล้วที่จะประกอบเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรง แต่ก็พยายามกันมาตลอด
ก่อนอาร์ตจะขอเกรซแต่งงาน พี่ถามอาร์ตไม่ต่ำกว่าสามรอบ อาร์ตแน่ใจแล้วใช่มั้ย ความสัมพันธ์ตอนนี้กับเรื่องทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น ผลของการกระทำจะเป็นยังไง อาร์ตรับกันได้เคลียร์กันได้ พร้อมไปด้วยกันแล้วใช่มั้ย เพราะมันคือเรื่องใหญ่นะในชีวิตของสองคนในการเลื่อนระดับสร้างครอบครัว พี่ถามอาร์ต จนอาร์ตหันมาถามพพี่ว่า “สรุปพี่ไม่อยากให้ผมแต่งงานกันป่ะเนี้ย” พี่บอกว่าไม่ใช่ พี่แค่อยากให้อาร์ตแน่ใจกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ อาร์ตบอก “อาร์ตแน่ใจครับ” ดังนั้นอย่าเอาปัญหาตรงนี้มาเป็นข้ออ้าง
ครั้งสุดท้ายเรื่องที่อาร์ตเอาปัญหามา น้องเกรซยังไม่รู้เลยว่าเค้าไปทำอะไร ตอนไหน อาร์ตบอกเค้าไม่เข้าใจ บอกเค้ามีปัญหา เค้าต้องมาถามพี่ว่า เมื่อไหร่ตอนไหน พี่คุยกับอาร์ตครั้งล่าสุด เผื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านกันมา รอบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่บอกเกรซว่าไม่ไหว เลิก พี่ไม่พูดเข้าข้างอาร์ตเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะใจพี่ พี่ว่าพี่เซนส์ได้ว่าอาร์ตมีคนอื่น
สองวันให้หลัง พี่พิมพ์ไปถามอาร์ตว่า อาร์ตมีคนอื่นหรือเปล่า ไม่ต้องโกหกพี่ (ส่วนตัวพี่ พี่เข้าใจได้ ถ้าคนเราจะเผลออะไรไป มันจะได้แก้ไขปัญหาถูก) อาร์ตเลือกที่จะโกหกพี่ต่อ จนวันถัดไปเรื่องทุกอย่างมันแดงขึ้นมา”
“สิ่งที่พี่เกลียดที่สุด คือ การไม่ยอมรับผิด และโบ้ยความผิดให้กับเกรซตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ ตอนแรกคำเดียวที่เกรซเฝ้าถามพี่คือ พี่เกิลหนูทำไรผิด หนูทำอะไรผิดตอนไหน มองหาแต่ความผิดของตัวเอง ไม่พอ ยังโบ้ยเพื่อนสนิทอีกว่าเป็นต้นเหตุของทั้งสองเริ่มความสัมพันธ์อีก คนที่มีความสำนึกผิดจะแต่งงานอยู่แล้ว คนมาแก้ผ้าข้างหน้าเค้าก็ไม่เอาค่ะ ไม่ต้องโทษใครเลย
และหลังจากนั้นสิ่งที่อาร์ตทำ คือ ไม่มีจังหวะไหนเลยที่อาร์ตปกป้องน้องในรูปแบบไหนก็ตาม อาร์ตยังคงพยายามทำให้มันเป็นในรูปแบบที่อาร์ตต้องการ โดยที่ไม่ได้สนว่าคนที่อาร์ตกระทำด้วยแบบนี้แล้วยังต้องมาเจออะไรหลาย ๆ อย่างที่อาร์ตทำตามมาอีกไม่จบไม่สิ้น ทั้งการกระทำและการพูดลับหลัง (ถ้าสังคมรู้รายละเอียด คงจะยิ่งสาปแช่งมากกว่านี้ อย่าให้ต้องพูดถึงเลย)
อาร์ตบอกว่าไม่สามารถแก้อดีตได้แล้ว ใช่ แต่สิ่งที่พี่เห้นที่อาร์ตทำอยู่ในปัจจุบันมันก็จะกลายมาเป็นอดีตที่อาร์ตจะแก้มันไม่ได้อีก และอาร์ตก็ยังเลือกที่จะทำไม่ดี ขอโทษโดยที่ไม่มีความยอมรับผิด ขอโทษโดยการยังโบ้ยความผิดให้น้อง ให้คนอื่น ใครอ่านก็รู้สึกขยะแขยงไม่ต้องถึงพี่อ่าน ครอบครัวน้องเคยมาขอโทษมั้ย ก่อนแม่พี่เสียอาร์ตบอกแม่ว่าอะไร แม่ไม่ต้องห่วง จะรักและดูแลน้องเอง ไม่ใช่แค่เกรซนะที่แตกสลายจากความไม่ยับยั้งชั่งใจของอาร์ต
พี่จะบอกให้นะ อย่าคิดว่าเงินทำให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุข อย่าคิดว่าเงินคือจุดสูงสุดของชีวิต ผู้หญิงบางคนเค้าอาจจะแค่ต้องการสามีที่ดี มีครอบครัวที่มีความสุข ไม่ใช่ทุกคนหน้าเงิน สูบเงิน และอาร์ตไม่ใช่ผู้ชายรวยคนเดียวที่จีบเกรซ คนรวยกว่าอาร์ตมาจีบเกรซเยอะแยะ ยิ่งมีอาร์ตเกรซก็ไม่สน เพราะเค้าตั้งใจ ตั้งใจไม่อยากให้อาร์ตมาเจอกับความรักที่อาร์ตเคยเจอแล้วเสียใจ อย่าตีค่าราคาน้องพี่ต่ำเกินไป
สำหรับพี่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่ามากที่สุด คือ “เวลา” มันเป็นทรัพย์สินของคน ที่ประเมินค่าไม่ได้ เวลาและค่าเสียโอกาสที่เค้าจะได้มีชีวิตที่มีความสุข มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอก อยากจะมีใหม่ แล้วบอกทุกคน move on กันครับ ทุกสิ่งที่ทำในชีวิตไม่มีใครบังคับ และทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายของมัน พี่ไม่ได้เกลียดอาร์ต พี่เกลียดการกระทำของอาร์ต
แล้วถ้ายังทำอะไรที่เกรซต้องร้องไห้อีก ไม่ยอมรับความจริงสิ่งที่ตัวเองได้ทำ ไม่ปกป้องเกรซในสิ่งที่เค้าควรได้รับ พี่ก็จะเป็นคนที่ปกป้องน้องของพี่เอง ส่วนน้องเอย รอแปปพี่จะสอนมารยาทพื้นฐานให้ หนูไม่ได้มีพ่อแม่คนเดียว และอย่าดึงพ่อแม่มาเกี่ยวในการกระทำที่ไร้ยางอาย ถ้าพ่อแม่สอนหนูไม่ได้ สังคมจะสอนหนูเอง อย่ายัดบริยทเหยื่อให้กับตัวเองในเมื่อตัวเองเป็นคนกระทำ อย่าขอความเห็นใจจากใครถ้าไม่เคยมีความเห็นใจให้ใคร you will get what you did”
“เกิลไม่เคยพูดว่าใครขายตัวนะ ทุกสิ่งที่เกิลพูดในส่วนของเกิล เกิลมีหลักฐานหลังบ้านแน่น แต่เกิลยังไม่ได้เอาออกมา มันมีหลายอย่างที่คุณคิดว่าคนอื่นไม่รู้ แต่เกิลรู้ ใครมีหลักฐานด้านบนก็ส่งมาค่ะ อย่าพูดลอย ๆ
ส่วนใครที่เค้าอยากจะแชร์เรื่องสิ่งที่เค้าผ่านมา โดยใช้พื้นที่ของเกิล เกิลก็แชร์ให้เค้า สิ่งที่เค้าโดนกระทำหรือรับรู้มา หรือตัวเค้าพบเจอเอง เกิลก็แค่แชร์ให้ ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคนคนหนึ่งจะมีคนเกลียดได้เยอะขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นดารา อินฟลูฯ คนมีชื่อเสียง แอคหลุม เรื่องที่โดนมาส่งมาหา ความแค้นที่เคยมีมันเยอะมาก ๆ จริง ๆ ไม่แปลกใจ บางคนก็อยากให้ลงให้โลกรู้ บางคนก็แค่อยากรอดู สมน้ำหน้าเอาให้จม”
อ้างอิงจาก : IG girlsurissada
