ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม “ภัณฑิล” พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 09:23 น.
65
พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม "ภัณฑิล" พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด

พรรคประชาชน แถลงการณ์ขอโทษ เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปม “ภัณฑิล” อภิปรายเหมารวมเอี่ยวยาเสพติด สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา พรรคประชาชน ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง กรณีการอภิปรายพาดพิงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ซึ่งปรากฏเนื้อหาบางส่วนที่มีการกล่าวพาดพิงในลักษณะเหมารวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น

พรรคประชาชนได้รับทราบถึงข้อห่วงใย ความไม่สบายใจ และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม รวมถึงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ พรรคประชาชนขอยืนยันจุดยืนในการให้ความสำคัญและเคารพการทำหน้าที่ของผู้แทนของประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น

พรรคประชาชน ยืนยันว่า การใช้คำพูดในลักษณะเหมารวมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ผิดต่อแนวทางและคุณค่าของพรรค แม้เจตนารมณ์ของการอภิปรายจะมีความตั้งใจที่จะชี้ให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหา ที่อาจมีผู้มีอำนาจหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองบางกลุ่มเข้าไปพัวพันกับขบวนการเหล่านี้ แต่การสื่อสารที่ขาดความระมัดระวังและเกินความพอดีจนกลายเป็นการเหมารวม ถือเป็นการบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ซึ่งพรรคไม่เห็นด้วยและไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้

แม้เจ้าตัวผู้อภิปรายตระหนักถึงความผิดพลาดและได้ออกมาขอโทษแล้ว (ตาม QR Code ด้านล่าง) แต่พรรคประชาชนได้นำกรณีนี้ เพื่อทำการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ดังนั้น พรรคประชาชนได้นำกรณีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ “คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค” เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษตามขั้นตอนโดยทันที

พรรคประชาชนขอน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา และจะใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการกำชับผู้แทนราษฎร ตลอดจนบุคลากรของพรรคทุกคน ให้มีความรอบคอบและมีวุฒิภาวะในการทำหน้าที่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในฐานะสถาบันทางการเมืองที่รับผิดชอบต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป

แถลงการณ์พรรคประชาชนขอโทษเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

8 นาที ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

8 นาที ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

14 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

31 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว ข่าว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติเบี้ยวค่าอาหารป่าตอง ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง ข่าว

ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ &quot;แมงกินฟัน&quot; เพียบ ข่าว

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด ข่าว

น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซอาร์ต เปิดตัว เอย ธัญวรรณ ในวันเกิด บันเทิง

ไฮโซอาร์ต เปิดตัวแฟนใหม่ เอย ธัญวรรณ แคปชั่นหวานมาก หลังฝ่าดราม่ารักร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม &quot;ภัณฑิล&quot; พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม “ภัณฑิล” พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัสฮันทาแพร่เชื้อบนเรือสำราญ เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเด็ก 5 ขวบ อะบอริจิน ข่าวต่างประเทศ

คดีเด็ก 5 ขวบ เขย่าขวัญคนทั้งประเทศ 400 ชีวิตฮือจราจล ลั่นล้างแค้นถึงครอบครัวคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาวี มุขแก้ว ภรรยาไรเดอร์ที่เสียชีวิต ข่าว

เมียไรเดอร์ ตำหนิแรง หลังไร้เงาหนุ่มขับ BMW ร่วมงานศพวันสุดท้าย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” งานเข้าต่อเนื่อง! แบรนด์จระเข้” จ่อฟ้องชุดใหญ่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 คนกรุงฯ รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกวงการอีกคู่ ฝ่ายหญิงประกาศสถานะล่าสุด ปิดฉากลูกสะใภ้จารุจินดา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กตุ๊กป่าตอง กินบวบ ข่าวภูมิภาค

ฉาวสนั่นป่าตอง! นทท.หลุดคลิปสยิว “กินบวบบนตุ๊กตุ๊ก” ไม่แคร์สายตาชาวโลก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกสมุทรปราการ ข่าว

อัปเดต “เฮลิคอปเตอร์” ตกใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สมุทรปราการ เจ็บ 2 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หนีไม่รอด ตามรวบแฟนหนุ่มวัย 33 หลังเหตุสลด “แม่ค้าออนไลน์” ถูกหมอนกดหน้าดับ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 09:23 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button