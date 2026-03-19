เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

เกรซ ชลิตา เคลื่อนไหวครั้งแรก จัดหนัก 6 ข้อเท็จจริง ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม
หลังจากที่อดีตแฟนหนุ่ม ไฮโซอาร์ต เพิ่งจะออกมาโพสต์ร่ายยาวรับจบ ว่าเป็นคนขอยุติความสัมพันธ์เองเพราะปัญหาเรื่องส่วนตัว พร้อมออกโรงป้องว่าเรื่องนี้ไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และอยากจะขอโทษกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด
ทั้งนี้ทั้งนั้นเองดูเหมือนว่าเรื่องมันน่าจะจบแต่มันกลับไม่จบ เพราะล่าสุด 18 มี.ค. 69 เกรซ ชลิตา ไม่ขออดทนอีกต่อไป ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก แจกแจงเป็น 6 ข้อที่อ่านแล้วทั้งเจ็บ ทั้งจุก แถมเจ้าตัวก็ย้ำชัดเลยว่า “ไม่อโหสิกรรม และไม่รับคำขอโทษใด ๆ ทั้งสิ้น”
1. อย่าบีบให้ต้องออกมาพูดอะไร ที่คนเสียหายจะเป็นตัวพวกคุณเอง
2. ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงโคจรนี้และขอเรียกร้องสิทธิที่เกรซควรจะต้องได้ จากการกระทำที่หลอกลวงปราศจากการรู้ผิดชอบชั่วดี
3. ที่ก่อนหน้านี้เกรซเงียบเพราะไม่อยากจะออกมาพูดอะไร แต่การสร้างภาพให้ตัวเองดูดี ทั้งที่จริง ๆ แล้วตัวเองคือต้นตอของปัญหาทั้งหมด ทำให้เกรซต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้าง
4. ขอบคุณเพื่อน คนใกล้ชิดของทั้ง 3 ฝ่ายที่ทำให้เกรซได้รับรู้ความจริงหลายอย่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องปกป้องตัวเองจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ก็จะขอชี้แจงในเวลาที่เหมาะสม
5. ขอไม่อโหสิกรรมให้ใครทั้งนั้น และไม่รับคำขอโทษใด ๆ ขอให้ทุกคนได้รับผลกรรมจากการกระทำของตัวเอง ไม่ว่าจะที่กระทำต่อเกรซหรือคนรอบตัวก็ตาม อย่าเอาคำโกหกมาใช้ ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ
6. วันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ใช่วันที่โดนขอแต่งงาน แต่คือวันที่ได้รู้ความจริงทั้งหมด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด
- อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม
- เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย
- เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต
อ้างอิงจาก : IG gracechalitta
