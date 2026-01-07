เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

สุดอบอุ่น เกรซ ชลิตา ถูกแฟนหนุ่ม ‘ไฮโซอาร์ต’ เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางหิมะ เผยโมเมนต์หวานราวนิยายพร้อมแหวนเพชรเม็ดโต เพื่อนดาราแห่ยินดีว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง
คนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันตั้งแต่ต้นปี หลังสาวสวย เกรซ ชลิตา น้องสาวคนสวยของนักแสดงสาว กี๊ฟ ดราภดา ได้ประกาศข่าวดีเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดงอย่างเป็นทางการ งานนี้ทำเอาไทม์ไลน์อินสตาแกรมกลายเป็นสีชมพู เมื่อว่าที่เจ้าบ่าวไฮโซหนุ่มโปรไฟล์หรู อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้
แฟนหนุ่มไฮโซอย่าง อาร์ต อิทธิโชติ วางแผนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างทริปตะลุยหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศขาวโพลนของป่าสนและกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนที่ดูราวกับฉากจบในภาพยนตร์รักโรแมนติก
ส่วนนาทีสำคัญคือจังหวะที่ฝ่ายชายคุกเข่าลงบนพื้นหิมะพร้อมแหวนเพชรเม็ดงาม เพื่อขอมั่นหมายสาวเกรซ แน่นอนว่าว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ก่อนจะสวมกอดกันท่ามกลางความหนาวแต่หัวใจอุ่น
ล่าสุด สาวเกรซ แชร์ภาพความประทับใจนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัว gracechalitta เผยให้ความสุขของทั้งคู่และแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งกินใจว่า “All my fairy-tale thoughts are awakened by him @art_sasomsub” (ความคิดเรื่องเทพนิยายทั้งหมดของฉัน ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเขา)
อย่างไรก็ดี หนุ่มผู้โชคดีที่คว้าหัวใจสาวเกรซไปครองอย่าง อาร์ต อิทธิโชติ ต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก เจ้าตัวเป็นทายาทของตระกูลดังสะสมทรัพย์ บ้านใหญ่แห่งวงการการเมืองจังหวัดนครปฐม
งานนี้แฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างพากันเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น ซี ศิวัฒน์ คอมเมนต์ว่า “Congrats na jaaa” และ ลิลลี่ ภัณฑิลา ร่วมแสดงความยินดีว่า “Congratulations na ka”
ทั้งนี้ ทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยค่ะ
View this post on Instagram
