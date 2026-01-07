ข่าวดาราบันเทิง

เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:07 น.
68
เกรซ ชลิตา ถูกไฮโซอาร์ต ขอแต่งงานกลางหิมะ

สุดอบอุ่น เกรซ ชลิตา ถูกแฟนหนุ่ม ‘ไฮโซอาร์ต’ เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางหิมะ เผยโมเมนต์หวานราวนิยายพร้อมแหวนเพชรเม็ดโต เพื่อนดาราแห่ยินดีว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง

คนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันตั้งแต่ต้นปี หลังสาวสวย เกรซ ชลิตา น้องสาวคนสวยของนักแสดงสาว กี๊ฟ ดราภดา ได้ประกาศข่าวดีเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดงอย่างเป็นทางการ งานนี้ทำเอาไทม์ไลน์อินสตาแกรมกลายเป็นสีชมพู เมื่อว่าที่เจ้าบ่าวไฮโซหนุ่มโปรไฟล์หรู อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้

แฟนหนุ่มไฮโซอย่าง อาร์ต อิทธิโชติ วางแผนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างทริปตะลุยหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศขาวโพลนของป่าสนและกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนที่ดูราวกับฉากจบในภาพยนตร์รักโรแมนติก

ส่วนนาทีสำคัญคือจังหวะที่ฝ่ายชายคุกเข่าลงบนพื้นหิมะพร้อมแหวนเพชรเม็ดงาม เพื่อขอมั่นหมายสาวเกรซ แน่นอนว่าว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ก่อนจะสวมกอดกันท่ามกลางความหนาวแต่หัวใจอุ่น

เกรซ ชลิตา แฟนขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : gracechalitta

ล่าสุด สาวเกรซ แชร์ภาพความประทับใจนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัว gracechalitta เผยให้ความสุขของทั้งคู่และแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งกินใจว่า “All my fairy-tale thoughts are awakened by him @art_sasomsub” (ความคิดเรื่องเทพนิยายทั้งหมดของฉัน ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเขา)

อย่างไรก็ดี หนุ่มผู้โชคดีที่คว้าหัวใจสาวเกรซไปครองอย่าง อาร์ต อิทธิโชติ ต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก เจ้าตัวเป็นทายาทของตระกูลดังสะสมทรัพย์ บ้านใหญ่แห่งวงการการเมืองจังหวัดนครปฐม

งานนี้แฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างพากันเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น ซี ศิวัฒน์ คอมเมนต์ว่า “Congrats na jaaa” และ ลิลลี่ ภัณฑิลา ร่วมแสดงความยินดีว่า “Congratulations na ka”

ทั้งนี้ ทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยค่ะ

เกรซ ชลิตา ถูกแฟนขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา ถูกแฟนขอแต่งงาน-2
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา ถูกแฟนขอแต่งงาน-3
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ ไฮโซอาร์ต
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ ไฮโซอาร์ต-3
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ ไฮโซอาร์ต-4
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ ไฮโซอาร์ต-2
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ อาร์ต อิทธิโชติ
ภาพจาก Instagram : gracechalitta

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by GRACE S (@gracechalitta)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

14 วินาที ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

33 นาที ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

34 นาที ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ถูกไฮโซอาร์ต ขอแต่งงานกลางหิมะ บันเทิง

เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

46 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อนุชาติ พวงสำลี&quot; ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

51 นาที ที่แล้ว
โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก ข่าว

โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีทหารแอบคบชชู้ชายแดน ข่าว

ใจสลาย! เมียหลวงหอบลูก 3 ร้องสื่อ แฉผัวทหารมีหญิงใหม่ ขณะไปราชการชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เวโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดประทับใจ! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก บันเทิง

สุดประทับใจ “หนุ่ม กรรชัย” ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลเดินสายแอบถ่าย ข่าวอาชญากรรม

แฉ “นักบอลเดินสายอุบลฯ” แอบถ่ายคลิป อึ้ง! แฟนคลับแห่ให้กำลังใจคนก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทาสลุ้นเฮ! กทม. เสนอเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย “เลี้ยง-ปล่อยสัตว์” ออกไปก่อน อีก 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนัง 9 1/2 Weeks (1986) บันเทิง

พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Toon Vegan bows down and kisses the feet of the nation&#039;s heroes to offer encouragement. ข่าว

ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตลับระหว่างครูบี๋และผัวทหารเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ข่าว

โหบี๋! เปิดแชตลับ “ครูบี๋” ภาค 2 ชู้สาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cybercrime in Thailand 2026 ข่าวอาชญากรรม

สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย ทางการยัน &quot;ไม่เตือนสึนามิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:07 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button