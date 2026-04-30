บอสชาตรี ฝากข้อคิด หลังแมตช์ “รถถัง” พ่าย “ทาเครุ” ชี้ตรงเข้าเป้า
บอสชาตรี ผู้ก่อตั้ง ONE Championship ให้กำลังใจ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังถูก TKO ยกที่ 5 ในศึก ONE Samurai 1 ที่โตเกียว ย้ำต้องกลับมาทุ่มเท ฝึกซ้อม จึงจะเป็นที่สุดของโลกอีกครั้ง
ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง ONE Championship เปิดใจในงานแถลงข่าวหลังจบศึก ONE Samurai 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ที่อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยฝากข้อความให้กำลังใจ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ที่เพิ่งพ่ายแพ้ ทาเครุ เซกาวา ในศึกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชั่วคราว รุ่นฟลายเวต
ในไฟต์เอกของรายการ ทาเครุ เซกาวา จากญี่ปุ่น เอาชนะ TKO เหนือ รถถัง ในยกที่ 5 เวลา 2 นาที 22 วินาที คว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชั่วคราว ONE รุ่นฟลายเวต ไปครอง ผลการแข่งขันครั้งนี้คือการแก้แค้นสำเร็จของทาเครุ หลังเคยพ่าย KO ให้กับรถถังในเวลาเพียง 80 วินาทีที่ศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคม 2568 และยังเป็นไฟต์อำลาเวทีในอาชีพของกำปั้นญี่ปุ่นรายนี้
ชื่นชม “โจนาธาน” ต้นแบบนักสู้มีวินัย
บอสชาตรี เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ด้วยการชื่นชม โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ยอดนักชกจากสหราชอาณาจักร ที่เอาชนะคะแนน ยูกิ โยซะ กำปั้นเจ้าถิ่น ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวต เอาไว้ได้สำเร็จ
“ผมชื่นชอบโจนาธานมาก เขายังคงฝึกซ้อมอย่างหนัก เขายังคงถ่อมตัว และมีวินัยเสมอ เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ เขารายล้อมด้วยทีมงานที่ดี โค้ชที่ดี และเพื่อนร่วมทีมที่ดี” ชาตรีกล่าว
ผู้ก่อตั้ง ONE Championship ใช้กรณีของโจนาธานเป็นตัวอย่างถึงนักสู้ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมเตือนถึงกับดักของชื่อเสียงและเงินทอง
“แต่เมื่อเรามีเงินมากขึ้น มีชื่อเสียงมากขึ้น และปล่อยให้มันครอบงำ หยุดซ้อม ไม่มีทีมงานที่ดี เราคงได้เห็นตัวอย่างแล้วในคืนนี้ การเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก ในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ง่ายเลยที่จะรักษาตำแหน่งนี้เอาไว้”
จากนั้น บอสชาตรี กล่าวถึงผลการแข่งขันคู่เอกที่รถถังเป็นฝ่ายพ่าย พร้อมฝากข้อความให้กำลังใจกำปั้นไทยว่า
“แน่นอนผมเสียใจกับความพ่ายแพ้ของรถถัง เขาคงจะใจสลาย ที่ผ่านมาเขาเป็นนักชกระดับแชมป์โลก แต่ถ้าเขากลับมาทุ่มเทอีกครั้ง ฝึกซ้อม เรียนรู้ เติบโต และถ้าเขาหิวกระหายอีกครั้ง เขาจะเป็นที่สุดของโลก เหมือนเราทุกคน ถ้าสุขสบายเกินไป จะนำความล้มเหลวมาให้”
คำพูดของบอสชาตรีสอดคล้องกับสถานการณ์ของรถถังในไฟต์ดังกล่าว ซึ่งโดนทาเครุน็อกดาวน์ถึง 2 ครั้งในยกที่ 2 ก่อนจะกลับมาแลกหมัดอย่างดุเดือดในยกกลาง และจบลงในยกที่ 5 เมื่อทาเครุปล่อยหมัดขวาตามด้วยฮุกซ้ายส่งรถถังลงไปนับ 8 ก่อนหมัดชุดสุดท้ายทำให้กรรมการตัดสินยุติการชก
บริบทของไฟต์ที่ Ariake Arena
ศึก ONE Samurai 1 จัดขึ้นที่อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว มีไฟต์ชิงแชมป์โลกถึง 4 คู่ในรายการเดียว นอกจากไฟต์เอกระหว่างทาเครุกับรถถังแล้ว ยังมีการป้องกันแชมป์ของโจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ในรุ่นแบนตัมเวต การป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นอะตอมเวตของ นาดากะ โยชินาริ ที่ชนะคะแนน ส่งชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ และ อาวาซเบค โคลมีร์ซาเอฟ ที่น็อก ยูยะ วากามัตซึ คว้าแชมป์ MMA รุ่นฟลายเวต
สำหรับรถถังในวัย 28 ปี การพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญในเส้นทางอาชีพ หลังเคยครองแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวตยาวนาน และเพิ่งน็อกทาเครุได้ในไฟต์แรก คำพูดของบอสชาตรีจึงมีน้ำหนักในฐานะผู้บริหารองค์กรที่อยู่กับเส้นทางของรถถังมาตลอด
