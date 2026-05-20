เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 14:29 น.
ทราย สก๊อต ระบุซีพีสนับสนุนเงิน 1 ล้านบาทให้โครงการจัดซื้อประกันชีวิตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ภายใต้มูลนิธิชีวาสมุทร ย้ำไม่ได้ขอทำข่าวโปรโมต

ทราย สก๊อต เปิดเผยตัวเลขเงินสนับสนุนจาก “ซีพี” ในโครงการอนุรักษ์ที่ทรายผลักดัน โดยระบุว่า ซีพีสนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ให้โครงการจัดซื้อประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ภายใต้งานของมูลนิธิชีวาสมุทร หรือ SEA YOU STRONG

เงินจำนวน 1 ล้านบาท ไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะเงินสนับสนุนส่วนตัว แต่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีเป้าหมายช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านอนุรักษ์ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ธรรมชาติและเผชิญความเสี่ยงระหว่างการทำงาน

ข้อมูลจาก Tnews อ้างคำพูดของทรายว่า ซีพีเข้ามาพูดคุยกับทรายตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ และสนับสนุนเงินจำนวน 1 ล้านบาทสำหรับโครงการจัดซื้อประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยทรายระบุว่า ผู้สนับสนุนไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่ต้องการผลตอบแทนจากทราย

ทรายยังเล่าว่า ซีพีไม่ได้ขอทำข่าว ไม่ได้ถ่ายรูปกับทราย และไม่ได้ใช้การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีเพียงทรายที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนมาแล้วระยะหนึ่ง

รู้จัก มูลนิธิชีวาสมุทร (SEA YOU STRONG)

มูลนิธิชีวาสมุทร หรือ SEA YOU STRONG เปิดตัวพร้อม “โครงการเสื้อผู้พิทักษ์” ซึ่งมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อจัดซื้อประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยรายได้จากการประมูลเสื้อในโครงการจะนำไปทำประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้และเขาใหญ่ก่อน

เพจ SEA YOU STRONG เคยระบุเป้าหมายว่า ต้องการซื้อประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่อุทยานทุกคนใน 5 อุทยานทั่วประเทศ ผ่านการจำหน่ายเสื้อมูลนิธิที่ออกแบบโดยศิลปินหลายลาย

แนวคิดของโครงการคือการเพิ่มหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่แนวหน้า ทั้งในพื้นที่ป่า ทะเล และอุทยาน เพราะคนกลุ่มนี้ต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และหลายครั้งต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

จากข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้ ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเงินสนับสนุนก้อนนี้ว่า ประกันชีวิตดังกล่าวคุ้มครองเจ้าหน้าที่รายละเท่าใด ครอบคลุมจำนวนกี่คน และมีเงื่อนไขการคุ้มครองแบบใด

ดังนั้น ข้อมูลที่ยืนยันได้ในตอนนี้คือ ทรายระบุว่า ซีพีสนับสนุนเงิน 1 ล้านบาทให้โครงการจัดซื้อประกันชีวิตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ส่วนรายละเอียดเชิงลึกของกรมธรรม์ จำนวนผู้ได้รับสิทธิ และวงเงินคุ้มครอง ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

